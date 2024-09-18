Видалили не той орган: страшна лікарська помилка забрала життя чоловіка

Трагічна медична помилка нещодавно забрала життя 70-річного чоловіка з Алабами, коли хірург із Флориди видалив йому печінку замість селезінки.

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Видалення печінки, органа, необхідного для фільтрації токсинів і метаболізму поживних речовин, не залишило чоловікові з Алабами шансів на виживання. На відміну від парних органів, як-от нирки, печінка відіграє незамінну роль, тож її втрата безпосередньо призвела до смерті пацієнта. Цей випадок свідчить про руйнівні наслідки серйозної хірургічної помилки, особливо коли задіяний не той орган, пише The Conversation.

Наслідки цієї помилки виходять далеко за межі типових хірургічних помилок. Печінка, яка є центральним органом, що відповідає за життєво важливі функції організму, не може бути компенсована за неправильного видалення, на відміну від селезінки. У цьому разі пацієнт, який мав пройти рутинну процедуру, втратив життя через видалення не того органа, що стало незворотною помилкою. Попри те, що випадки в хірургії ніколи не викликають серйозних побоювань, втрата такого важливого органа, як печінка, є унікальною катастрофою, яка безпосередньо призводить до летального результату пацієнта.

Важко зрозуміти, як могла статися така помилка, з огляду на те, що хірурги проходять багаторічну підготовку і прекрасно знають про критичні відмінності між такими органами, як печінка і селезінка. З огляду на сувору освіту і спеціалізацію хірургів, ця помилка, що коштувала людині життя, показує, як людська слабкість може призвести до незворотних і смертельно небезпечних наслідків. Безпосередній вплив на пацієнта і його сім'ю незмірний, тому обговорення ширшої статистики відходить на другий план, а увага зосереджується на глибокій особистій втраті, якої зазнали внаслідок цієї медичної помилки.

Ця подія слугує суворим нагадуванням про те, що хірургія — це життя або смерть, а наслідки видалення неправильного органу можуть бути фатальними. Удар по емоційному стану сім'ї, яка втратила близьку людину через помилку, якій можна було повністю запобігти, величезний. Це ще раз підтверджує, що, попри протоколи безпеки та досягнення медицини, видалення неправильного органа — це незворотна та фатальна помилка, яка приносить невимовне горе і трагедію.

У спробі запобігти подібним трагедіям в усьому світі впроваджуються контрольні списки безпеки та хірургічні протоколи, однак результат цієї справи підкреслює, що жодна система не є непогрішною. Коли видаляється такий життєво важливий орган, як печінка, це не залишає можливості для відновлення, що робить цю помилку ще більш руйнівною.

Раніше Фокус писав про те, чому лікарські помилки забирають на рік сотні тисяч людей. Помилкові медичні діагнози зустрічаються частіше, ніж вважалося раніше, і потенційно можуть призвести до тяжких наслідків.

Також Фокус писав про те, як помилка лікарів може призвести до сценарію з фільмів жахів. Світ сколихнувся від новин з Нью-Йорка та Айови, де вікових жінок виявили живими в мішках для трупів.