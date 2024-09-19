Із союзника на найлютішого ворога: учені розкрили смертельно небезпечний бік імунної системи

Наша імунна система є головним захисником нашого тіла від навколишніх загроз. Однак учені з'ясували, що з часом вона змінює свою поведінку і провокує розвиток смертельно небезпечної хвороби у літніх людей.

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Дослідження вчених з Медичної школи Ікан при Маунт-Синай дозволило їм по-новому поглянути на те, чому старіння є найбільш значущим чинником ризику розвитку раку. Дослідницька група виявила, що імунна система, яка старіє, відіграє вирішальну роль у прискоренні росту пухлин, що відкриває нові можливості для профілактики та лікування раку, особливо в літніх людей, пише LabOnline.

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Ризик розвитку раку різко зростає після 60 років, але досі точні причини цього залишалися незрозумілими, заявляють автори дослідження, опублікованого в журналі Science. Команда Маунт-Синай досліджувала цю проблему, вводячи пухлинні клітини мишам різного віку і спостерігаючи швидший ріст раку у літніх мишей. Змоделювавши ефект старіючої імунної системи за допомогою пересадки кісткового мозку, вони виявили, що старіюча імунна система значно прискорює розвиток раку навіть у молодих мишей. При цьому омолодження імунної системи зменшувало ріст пухлин у старих мишей.

Доктор Метью Д. Парк, провідний автор дослідження, пояснив, що старіння провокує шкідливе запалення, що призводить до накопичення пропухлинних макрофагів, які пригнічують природні механізми боротьби організму з раком. Це розуміння ролі запалення в зростанні раку спонукало дослідників перепрофілювати наявний препарат анакінра, щоб блокувати певні запальні шляхи. У доклінічних моделях цей підхід успішно знизив ріст раку в літніх мишей.

Старший автор дослідження, доктор Міріам Мерад, наголосила, що це перший переконливий доказ того, що хронічне запалення, викликане старіючою імунною системою, сприяє розвитку раку, незалежно від віку ракових клітин. Це дослідження не тільки допомогло вченим краще зрозуміти основи появи раку, а й відкрило для них нові потенційні стратегії боротьби з іншими захворюваннями, пов'язаними зі старінням. Доктор Томас Маррон, співавтор роботи, припустив, що посилення імунної відповіді за допомогою імунотерапії може бути ефективнішим за прямий вплив на пухлини у літніх людей.

Отримані результати дали змогу розробити клінічні випробування ранньої фази для перевірки використання анакінри в пацієнтів із високим ризиком розвитку раку, що знаменує собою значний крок уперед у розробці стратегій профілактики хвороби серед старіючого населення.

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