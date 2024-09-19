Из союзника в злейшего врага: ученые раскрыли смертельно опасную сторону иммунной системы

Наша иммунная система является главным защитником нашего тела от окружающих угроз. Однако ученые выяснили, что со временем она меняет свое поведение и провоцирует развитие смертельно опасной болезни у пожилых людей.

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Исследование ученых из Медицинской школы Икан при Маунт-Синай позволило им по-новому взглянуть на то, почему старение является наиболее значимым фактором риска развития рака. Исследовательская группа обнаружила, что стареющая иммунная система играет решающую роль в ускорении роста опухолей, что открывает новые возможности для профилактики и лечения рака, особенно у пожилых людей, пишет LabOnline.

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Риск развития рака резко возрастает после 60 лет, но до сих пор точные причины этого оставались неясными, заявляют авторы исследования, опубликованного в журнале Science. Команда Маунт-Синай исследовала эту проблему, вводя опухолевые клетки мышам разного возраста и наблюдая более быстрый рост рака у пожилых мышей. Смоделировав эффект стареющей иммунной системы с помощью пересадки костного мозга, они обнаружили, что стареющая иммунная система значительно ускоряет развитие рака даже у молодых мышей. При этом омоложение иммунной системы уменьшало рост опухолей у старых мышей.

Доктор Мэтью Д. Парк, ведущий автор исследования, объяснил, что старение провоцирует вредное воспаление, приводящее к накоплению проопухолевых макрофагов, которые подавляют естественные механизмы борьбы организма с раком. Это понимание роли воспаления в росте рака побудило исследователей перепрофилировать существующий препарат анакинра, чтобы блокировать определенные воспалительные пути. В доклинических моделях этот подход успешно снизил рост рака у пожилых мышей.

Старший автор исследования, доктор Мириам Мерад, подчеркнула, что это первое убедительное доказательство того, что хроническое воспаление, вызванное стареющей иммунной системой, способствует развитию рака, независимо от возраста раковых клеток. Это исследование не только помогло ученым лучше понять основы появления рака, но и открыло для них новые потенциальные стратегии борьбы с другими заболеваниями, связанными со старением. Доктор Томас Маррон, соавтор работы, предположил, что усиление иммунного ответа с помощью иммунотерапии может быть более эффективным, чем прямое воздействие на опухоли у пожилых людей.

Полученные результаты позволили разработать клинические испытания ранней фазы для проверки использования анакинры у пациентов с высоким риском развития рака, что знаменует собой значительный шаг вперед в разработке стратегий профилактики болезни среди стареющего населения.

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