Перемогти непереможне: вчені націлені створити вакцину від поширеної статевої інфекції

Останнім часом інфекції, що передаються статевим шляхом, переживають своєрідну епоху відродження і стійкості до наявних методів лікування. Щоби впоратися з однією з найпоширеніших хвороб, вчені зібрали міжнародну команду передових експертів.

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Сифіліс, інфекція, що передається статевим шляхом, яка вперше з'явилася в Європі понад 500 років тому, в останні роки переживає відродження після зниження захворюваності протягом більшої частини XX століття. Через її підвищену стійкість до антибіотиків вчені скооперувалися, щоб знайти можливі ліки від хвороби до того, як вона може перейти в розряд серйозних глобальних загроз, пише News Medical.

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Хвороба, що викликається бактерією Treponema pallidum subspecies pallidum (TPA), може зберігатися в організмі протягом багатьох років, спричиняючи серйозні ускладнення, включно з вродженим переданням, яке може призвести до серйозних дефектів плода або мертвонародження. У 1990-х роках сифіліс став рідкістю, зокрема завдяки впливу епідемії ВІЛ на сексуальну освіту і доступності пеніцилінових препаратів, проте він знову розповсюджений у світі останнім часом. У США Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили про більш ніж 207 000 випадків захворювання у 2022 році, що є найвищим показником з 1950-х років. Тривожно, що 3 755 із цих випадків стосуються новонароджених, причому деякі з них були мертвонародженими.

Для боротьби з цим тривожним відродженням з'явилося глобальне дослідження, яке стало надією на перемогу над цим захворюванням. Міжнародна група вчених із чотирьох континентів досягла значних успіхів у розумінні генетичної структури бактерії, що може відкрити шлях до створення вакцини від сифілісу. Склавши карту геномів зразків TPA з різних популяцій у таких країнах, як Колумбія, Китай, Малаві та США, дослідники визначили потенційні мішені для вакцини. Ці мішені являють собою стабільні поверхневі білки, які можуть ідеально підійти для імунізації, що може істотно змінити боротьбу із сифілісом.

Результати дослідження були опубліковані у вересневому номері журналу Lancet Microbe. Доктор Джонатан Парр, провідний дослідник з Інституту глобальної охорони здоров'я та інфекційних захворювань Університету Північної Кароліни, наголосив на важливості цього генетичного дослідження. Він зазначив, що зіставлення мутацій із тривимірною структурою білків бактерії дає нове уявлення про глобальну різноманітність штамів сифілісу. Попри відмінності в них на різних континентах, команда Парра вважає, що ці спільні білки можуть стати наріжним каменем для створення універсальної вакцини.

На користь розробки потенційної вакцини говорять такі експерти, як Джастін Радольф, професор Медичної школи UConn, який також підтвердив важливість цих результатів. Радольф зазначив, що розуміння генетичного складу бактерій сифілісу на такому рівні дає найважливішу інформацію для створення ефективного способу лікування. Міжнародний підхід до дослідження також забезпечив включення геномних даних з раніше недопредставлених регіонів, таких як Африка і Південна Америка, що внесло цінне розмаїття в цю наукову роботу.

Крім того, в межах дослідження робляться кроки щодо залучення спільнот до обговорення випробувань вакцини задовго до її розробки. Докторка Арлін Сена (Arlene C. Seña) з UNC-Chapel Hill, співкерівниця клінічного дослідження й основна авторка статті в Lancet, бере участь в оцінці ставлення населення до участі у вакцинації. Така активна робота спрямована на усунення потенційних побоювань і забезпечення широкого визнання вакцини після її появи. Сифіліс залишається серйозною загрозою для здоров'я людей у всьому світі, а його відродження привертає дедалі більшу увагу з боку органів охорони здоров'я. Є надія, що подальші зусилля з розроблення вакцини дадуть змогу не тільки зупинити поширення цього захворювання, а й запобігти руйнівним наслідкам вроджених ускладнень під час інфекції.

Раніше Фокус писав про те, що кількість випадків передачі сифілісу новонародженим продовжує зростати. Після передачі у спадок, відома і виліковна хвороба перетворюється на смертельного вбивцю, здатного вбити дитину ще до або відразу після народження.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося створити реконструкцію вигляду жінки, яка жила 500 років тому і хворіла на сифіліс. Нова реконструкція показує, як сильно страждала від страшної хвороби жителька Ісландії в XVI столітті.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.