Победить непобедимое: ученые нацелены создать вакцину от распространенной половой инфекции

В последнее время инфекции, передающиеся половым путем переживают своеобразную эпоху возрождения и устойчивости к существующим методам лечения. Чтобы справиться с одной из самых распространенных болезней, ученые собрали международную команду передовых экспертов.

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Сифилис, инфекция, передающаяся половым путем, впервые появившаяся в Европе более 500 лет назад, в последние годы переживает возрождение после снижения заболеваемости на протяжении большей части XX века. Из-за ее повышенной устойчивости к антибиотикам ученые скооперировались, чтобы найти возможное лекарство от болезни до того, как она может перейти в разряд серьезных глобальных угроз, пишет News Medical.

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Болезнь, вызываемая бактерией Treponema pallidum subspecies pallidum (TPA), может сохраняться в организме в течение многих лет, вызывая серьезные осложнения, включая врожденную передачу, которая может привести к серьезным дефектам плода или мертворождению. В 1990-х годах сифилис стал редкостью, отчасти благодаря влиянию эпидемии ВИЧ на сексуальное образование и доступности пенициллиновых препаратов, однако он вновь стал широко распространен в мире в последнее время. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о более чем 207 000 случаев заболевания в 2022 году, что является самым высоким показателем с 1950-х годов. Тревожно, что 3 755 из этих случаев касаются новорожденных, причем некоторые из них были мертворожденными.

Для борьбы с этим тревожным возрождением появилось глобальное исследование, которое стало надеждой на победу над этим заболеванием. Международная группа ученых с четырех континентов добилась значительных успехов в понимании генетической структуры бактерии, что может открыть путь к созданию вакцины от сифилиса. Составив карту геномов образцов TPA из различных популяций в таких странах, как Колумбия, Китай, Малави и США, исследователи определили потенциальные мишени для вакцины. Эти мишени представляют собой стабильные поверхностные белки, которые могут идеально подойти для иммунизации, что может существенно изменить борьбу с сифилисом.

Результаты исследования были опубликованы в сентябрьском номере журнала Lancet Microbe. Доктор Джонатан Парр, ведущий исследователь из Института глобального здравоохранения и инфекционных заболеваний Университета Северной Каролины, подчеркнул важность этого генетического исследования. Он отметил, что сопоставление мутаций с трехмерной структурой белков бактерии дает новое представление о глобальном разнообразии штаммов сифилиса. Несмотря на различия в них на разных континентах, команда Парра считает, что эти общие белки могут стать краеугольным камнем для создания универсальной вакцины.

В пользу разработки потенциальной вакцины говорят такие эксперты, как Джастин Радольф, профессор Медицинской школы UConn, который также подчеркнул важность этих результатов. Радольф отметил, что понимание генетического состава бактерий сифилиса на таком уровне дает важнейшую информацию для создания эффективного способа лечения. Международный подход к исследованию также обеспечил включение геномных данных из ранее недопредставленных регионов, таких как Африка и Южная Америка, что внесло ценное разнообразие в данную научную работу.

Кроме того, в рамках исследования предпринимаются шаги по вовлечению сообществ в обсуждение испытаний вакцины задолго до ее разработки. Доктор Арлин Сена (Arlene C. Seña) из UNC-Chapel Hill, соруководитель клинического исследования и основной автор статьи в Lancet, участвует в оценке отношения населения к участию в вакцинации. Такая активная работа направлена на устранение потенциальных опасений и обеспечение широкого признания вакцины после ее появления. Сифилис остается серьезной угрозой для здоровья людей во всем мире, а его возрождение привлекает все большее внимание со стороны органов здравоохранения. Есть надежда, что дальнейшие усилия по разработке вакцины позволят не только остановить распространение этого заболевания, но и предотвратить разрушительные последствия врожденных осложнений при инфекции.

Ранее Фокус писал о том, что число случаев передачи сифилиса новорожденным продолжает расти. При передаче по наследству, известная и излечимая болезнь превращается в смертельного убийцу, способного убить ребенка еще до или сразу после рождения.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось создать реконструкцию облика женщины, жившей 500 лет назад и болеющей сифилисом. Новая реконструкция показывает, как сильно страдала от страшной болезни жительница Исландии в XVI веке.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.