Знайшли альтернативу антибіотикам: учені відкрили бактерії, здатні захистити наш кишечник

Кишкові інфекції є поширеним ускладненням і несуть у собі серйозну небезпеку для людей. Ситуація з їхньою стійкістю до антибіотиків лише погіршує наше становище, проте вчені вважають, що знайшли незвичайний вихід із нього.

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Дослідники з Університету Кейо в Токіо і Широкого інституту Массачусетського технологічного інституту та Гарварду виявили групу з 18 штамів бактерій, які можуть запропонувати більш точне рішення для лікування стійких до антибіотиків інфекцій у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями кишківника, такими як запальна хвороба кишківника (ЗХК), пише News Medical.

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Основні штами були виділені зі стільця здорових людей і, як з'ясувалося, пригнічують ріст шкідливих грамнегативних бактерій, таких як Enterobacteriaceae, які часто стійкі до антибіотиків. Інфекції, спричинені Enterobacteriaceae, широко поширені в лікарнях і є серйозною проблемою для лікування через їхню резистентність і відсутність ефективних антибіотиків. Пересадку фекальної мікробіоти (FMT) було вивчено як спосіб відновлення здорових бактерій кишківника у пацієнтів, які страждають від цих стійких інфекцій. Однак результати таких процедур були непослідовними, в основному через відмінності у складі мікроорганізмів у різних партіях.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, було спрямоване на виявлення специфічних штамів зі здорової мікробіоти, які не тільки конкурують з Enterobacteriaceae, а й зменшують загальне запалення кишечника. В експериментах на мишах було виявлено, що ці штами бактерій пригнічують ріст шкідливих організмів, конкуруючи з ними за вуглеводи, тим самим перешкоджаючи їхньому заселенню кишечника. Марі-Мадлен Пуст, постдокторський дослідник з Інституту Брод і співавтор дослідження, наголосила, що розуміння функціональних механізмів цих мікробів являє собою великий прогрес у дослідженні мікробіома людини. "Незважаючи на два десятиліття його досліджень, ми тільки починаємо розуміти, як визначити його сприятливі особливості для здоров'я кишківника", — сказала Пуст. Вона додала, що це дослідження є важливим кроком до визначення того, як мікробні метаболіти впливають на запалення і наше загальне здоров'я.

Дослідницька група під керівництвом Рамніка Ксав'єра з Інституту Брод і Кенії Хонди з Університету Кейо виявила, що у мишей, заражених Klebsiella, яких лікували 18 корисними штамами, спостерігалися зміни в генах, пов'язаних із вуглеводним обміном. Команда також виявила, що шкідливі бактерії, такі як Enterobacteriaceae, для своєї життєдіяльності покладаються на глюконат, ключовий вуглевод у кишечнику, а 18 штамів змогли обмежити їхній доступ до цієї поживної речовини.

Це відкриття було підтверджено аналізом зразків педіатричних пацієнтів з виразковим колітом, де високий рівень глюконату був пов'язаний з підвищеною присутністю Enterobacteriaceae і тривалим запаленням кишечника. Особливо багатообіцяючими ці результати робить те, що ці бактеріальні штами пригнічують шкідливі бактерії, не чинячи негативного впливу на інші корисні мікроби. Це дає змогу припустити, що мікробна терапія може запропонувати більш збалансований варіант лікування без побічних ефектів порівняно з традиційними антибіотиками, які часто порушують увесь мікробіом кишківника.

Дослідження зазирнуло в майбутнє мікробної трансплантації, яка буде більш цілеспрямованою та ефективною, а його автори планують продовжити вивчення невідомих мікробних метаболітів, що сприяють як здоров'ю, так і хворобі кишківника. Ця наукова робота відкриває нові можливості для більш контрольованого та ефективного лікування антибіотикорезистентних інфекцій, даючи надію пацієнтам з обмеженими можливостями в плані медичної допомоги.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.