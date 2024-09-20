Усе не так, як нам здається: учений розповів, у чому різниця між психопатами та соціопатами

Популярні книжки та фільми вже давно вкоренили в наших головах певне уявлення про соціопатів і психопатів. Однак учені вважають, що вони далекі від реальності і ми часто плутаємо їх між собою.

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Наукові статті про виявлення проблемних особистостей широко поширені в наш час, і в них часто обговорюються риси соціопатів і психопатів — двох термінів, які часто використовують як взаємозамінні. Однак психіатри проводять чітку межу між першим і другим типом людей і вважають, що обізнаність про це може бути вкрай важливою в певних ситуаціях, пише The Conversation.

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Яскравий приклад неправильного використання цих термінів — Ганнібал Лектер, вигаданий канібал із "Мовчання ягнят", якого називають соціопатом у книзі та психопатом у фільмі. Однак психіатричні експертизи класифікували його по-різному, що призвело до плутанини в розумінні відмінностей між психопатією і соціопатією, пояснює Брюс Вотт, доцент кафедри психології Університету Бонда.

Психопатія — поняття, вперше зазначене в 1800-х роках, не класифікується як розлад у Діагностичному статистичному керівництві з психічних розладів (DSM) сучасної психіатрії. Замість цього психопатичні риси об'єднуються в групу антисоціальних розладів особистості, що характеризуються нехтуванням до прав інших людей, імпульсивністю і байдужістю до наслідків.

Американський психіатр Герві Клеклі у своїй книзі 1941 року "Маска розсудливості" виокремив такі психопатичні риси, як поверхнева чарівність і відсутність докорів сумління. Канадський психолог Роберт Гейр пізніше уточнив їх, додавши емоційні та життєві риси, такі як маніпулювання, відсутність емпатії та безвідповідальність, розповідає Вотт.

Соціопатія — термін, запроваджений у 1930-х роках Джорджем Партріджем, підкреслює вплив на суспільство поведінки, яка шкодить іншим. Спочатку вважалося, що соціопатія зумовлена факторами довкілля, такими як виховання і соціальний вплив. Згодом цей термін став менш визначеним, і в даний час її поведінка в основному охоплюється антисоціальним розладом особистості в DSM. Незважаючи на схожість із психопатією, термін "соціопатія" вийшов із ужитку, і в психіатричних колах його замінив антисоціальний розлад особистості.

Відмінності між психопатією і соціопатією поширюються і на їхні причини. Вважається, що психопатія має генетичне, біологічне і психологічне коріння, а дослідження показують відмінності в мозку в ділянках, пов'язаних з емоціями і розв'язанням проблем, пояснює Вотт. Соціопатія, з іншого боку, тісніше пов'язана з факторами довкілля, такими як сімейна динаміка, жорстоке поводження і відсутність турботи, каже він.

Незважаючи на те, що в популярних ЗМІ психопатичні особистості зображуються як серійні вбивці, не всі люди з такими рисами характеру вдаються до насильства, хоча психопатія є серйозним чинником повторних злочинів у кримінальних справах. Загалом, ні психопатія, ні соціопатія не є формально визнаними розладами. Замість цього вони являють собою риси особистості, пов'язані з антисоціальною поведінкою.

Психопатія, що має біологічні підвалини, більш чітко визначена і пов'язана з підвищеним ризиком згубної поведінки, тоді як соціопатія залишається розпливчастим поняттям, сформованим під впливом довкілля, підсумував своє роз'яснення відмінностей Вотт.

Раніше Фокус писав про очевидні ознаки психопатії у людей. Психопати є досить небезпечними людьми, які вміють легко ховатися в суспільстві до моменту, коли стане занадто пізно.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.