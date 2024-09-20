Все не так, как нам кажется: ученый рассказал в чем разница между психопатами и социопатами

Популярные книги и фильмы уже давно укоренили в наших головах определенное представление о социопатах и психопатах. Однако ученые считают, что они далеки от реальности и мы часто путаем их между собой.

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Научные статьи о выявлении проблемных личностей широко распространены в наше время и в них часто обсуждаются черты социопатов и психопатов — двух терминов, часто используемых как взаимозаменяемые. Однако психиатры проводят четкую грань между первым и вторым типом людей и считают, что осведомленность об этом может быть крайне важна в определенных ситуациях, пишет The Conversation.

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Яркий пример неверного использования этих терминов — Ганнибал Лектер, вымышленный каннибал из "Молчания ягнят", которого называют социопатом в книге и психопатом в фильме. Однако психиатрические экспертизы классифицировали его по-разному, что привело к путанице в понимании различий между психопатией и социопатией, объясняет Брюс Уотт, доцент кафедры психологии Университета Бонда.

Психопатия — понятие, впервые отмеченное в 1800-х годах, не классифицируется как расстройство в Диагностическом статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM) современной психиатрии. Вместо этого психопатические черты объединяются в группу антисоциальных расстройств личности, характеризующихся пренебрежением к правам других людей, импульсивностью и безразличием к последствиям.

Американский психиатр Герви Клекли в своей книге 1941 года "Маска здравомыслия" выделил такие психопатические черты, как поверхностное обаяние и отсутствие угрызений совести. Канадский психолог Роберт Хейр позже уточнил их, добавив эмоциональные и жизненные черты, такие как манипулирование, отсутствие эмпатии и безответственность, рассказывает Уотт.

Социопатия — термин, введенный в 1930-х годах Джорджем Партриджем, подчеркивает влияние на общество поведения, которое вредит другим. Изначально считалось, что социопатия обусловлена факторами окружающей среды, такими как воспитание и социальное влияние. Со временем этот термин стал менее определенным, и в настоящее время ее поведение в основном охватывается антисоциальным расстройством личности в DSM. Несмотря на сходство с психопатией, термин "социопатия" вышел из употребления, и в психиатрических кругах его заменило антисоциальное расстройство личности.

Различия между психопатией и социопатией распространяются и на их причины. Считается, что психопатия имеет генетические, биологические и психологические корни, а исследования показывают различия в мозге в областях, связанных с эмоциями и решением проблем, объясняет Уотт. Социопатия, с другой стороны, более тесно связана с факторами окружающей среды, такими как семейная динамика, жестокое обращение и отсутствие заботы, говорит он.

Несмотря на то, что в популярных СМИ психопатические личности изображаются как серийные убийцы, не все люди с такими чертами характера прибегают к насилию, хотя психопатия является серьезным фактором повторных преступлений в уголовных делах. В целом, ни психопатия, ни социопатия не являются формально признанными расстройствами. Вместо этого они представляют собой черты личности, связанные с антисоциальным поведением.

Психопатия, имеющая биологические основы, более четко определена и связана с повышенным риском пагубного поведения, в то время как социопатия остается расплывчатым понятием, сформированным под влиянием окружающей среды, подытожил свое разъяснение различий Уотт.

Ранее Фокус писал об очевидных признаках психопатии у людей. Психопаты являются довольно опасными людьми, умеющими легко скрываться в обществе до момента, когда станет слишком поздно.

Также Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.

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