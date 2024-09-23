Основа сучасного світу. Хто і коли насправді винайшов сталь: що нам відомо

Цей міцний сучасний метал існує щонайменше 2000 років, хоча археологи все ще не знають точної дати його появи.

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У сучасному світі сталь є основою і використовується для будівництва будинків і хмарочосів, а також для виробництва автомобілів і багато чого іншого. Однак сталь не зустрічається в природі, тож коли ж її було винайдено? У дослідників немає точної дати, але деякі припущення все ж є, пише Live Science.

Археологічні знахідки свідчать про те, що міцний сучасний метал існує щонайменше 2000 років, хоча археологи й не знають його точної дати появи. Розкопки свідчать про те, що сталь, імовірно, незалежно з'явилася в кількох місцях, а потім поширилася по всьому стародавньому світу.

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Зазначимо, що сталь — це сплав заліза і вуглецю. Здебільшого вона складається із заліза, але вирішальне додавання від 0,2% до 1% вуглецю робить її твердішою, міцнішою і стійкішою до іржі, як порівняти з чистим залізом.

За словами експерта з давньої металургії Британського музею Пола Креддока, сталь розвинулася протягом першого тисячоліття до нашої ери на більшій частині території Старого Світу. Деякі з найбільш ранніх знахідок були "тигельними" сталями, виготовленими шляхом плавлення заліза і вуглецю разом — їх було виявлено в деяких частинах Центральної та Південної Азії.

Водночас інші ранні форми виготовленого заліза містили достатньо вуглецю, щоб їх цілком можна було класифікувати як сталь. Але вже до римської епохи римські кинджали, як показують дослідження, виготовлялися з правильної термообробленої сталі.

Для такого виробництва потрібне кування — нагрівання і кування чавуну для видалення домішок і додавання слідів вуглецю. Вчені визнають, те, хто саме першим здогадався, що для видалення "шлаку" і домішок потрібна плавка заліза, все ще залишається загадкою.

Археологічні знахідки свідчать про те, що перехід від бронзової доби до залізної доби стався в більшій частині Азії, на Близькому Сході та в Європі приблизно 3000 років тому. Понад 2000 років до цього моменту люди використовували бронзу — сплав 90% міді та 10% олова — для виготовлення металевих знарядь, зброї, обладунків і церемоніальних посудин. Утім, такі предмети не були доступні звичайним людям.

За словами незалежної археологині Алессандри Джумілії-Майр, пізніше залізо витіснило бронзу в багатьох областях. Основною причиною стало те, що залізна руда поширена, а її видобуток був відносно дешевим. Водночас залізні мечі та кинджали зовсім не обов'язково були гострішими за бронзові, проте вони досить швидко поширилися світом, бо їхнє виготовлення було значно дешевшим.

Ремесло розвивалося і з часом ковалі розробили нові методи виготовлення міцнішого заліза, зокрема й сталь. У результаті більша кількість людей по всьому світу могла собі дозволити зброю та інструменти. Однак для виготовлення високоякісних предметів, наприклад, посудин, ламп і прикрас, все ще продовжували використовувати бронзу.

Сьогодні сталь виготовляють у спеціальних печах, які переробляють злитки "чавуну", отримані із залізної руди, на різні сплави за високих температур за допомогою впливу кисню. Відомо, що різні сталі містять різну кількість вуглецю та інших елементів, таких як хром, необхідний для створення нержавіючої сталі.

Раніше Фокус писав про те, що за допомогою сонячної енергії можна виплавляти сталь.