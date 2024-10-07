Прицільно знищили без побічних ефектів: учені представили новий метод лікування раку

Лікування раку часто передбачає застосування опромінення на організм, проблема якого криється в згубному впливі на здорові клітини тіла. Однак вчені випробовують новий метод лікування, що точково знищує рак без побічних ефектів.

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Результати недавнього дослідження вчених показали, що адаптація радіотерапії до змін організму з плином часу може значно поліпшити результати лікування раку сечового міхура. Вчені сподіваються не просто підвищити результати ефективності методів лікування цього захворювання, а й уникнути відразу цілої низки непростих і неприємних побічних ефектів, властивих поточним способам, пише Cancer Research UK.

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Дослідження RAIDER фази 2, що проводилося під керівництвом Інституту досліджень раку в Лондоні, було спрямоване на модифікацію процесу радіотерапії залежно від розміру і розташування сечового міхура кожного пацієнта на кожному прийомі. Вибираючи малу, середню або велику зону лікування, керуючись знімками сканера, лікарі змогли забезпечити більш точну дозу опромінення.

Отриманий метод дав змогу спрямувати вищу концентрацію випромінювання на клітини раку сечового міхура, не пошкоджуючи здорові тканини. Дослідження вчених знаменує собою важливий крок на шляху до більш ефективного лікування м'язово-інвазивного раку сечового міхура з меншою кількістю побічних ефектів. Радіотерапія є невід'ємною частиною лікування раку вже понад сто років і діє, пошкоджуючи ДНК ракових клітин до неможливості відновлення.

Для пацієнтів із м'язово-інвазивним раком сечового міхура поєднання хіміотерапії з радіотерапією є альтернативою операції з його видалення, зберігаючи колишню якість життя. Однак здатність сечового міхура змінюватися в розмірах і положенні є проблемою для традиційної радіотерапії, яка зазвичай доставляє фіксовану дозу на заздалегідь визначену область, підвищуючи ризик пошкодження здорових тканин і обмежуючи ефективність лікування.

Адаптивна методика дослідження RAIDER, навпаки, дає змогу домогтися більшої точності. Кожен пацієнт отримував один із трьох адаптованих планів лікування залежно від стану сечового міхура на кожному сеансі, що знижувало вплив на здорові тканини. Такий підхід дозволив багатьом пацієнтам отримувати більш високі дози опромінення, що підвищило шанси на знищення раку без збільшення ризику побічних ефектів.

Професор Роберт Хаддарт, який очолював дослідження, зазначив, що цей метод дає змогу отримати вищу й ефективнішу дозу опромінення за збереження безпечного рівня побічних ефектів. У дослідженні взяли участь 345 пацієнтів із Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, розділених на три групи. Одна група отримувала стандартну радіотерапію, а в двох інших групах проводили адаптивне лікування за допомогою зображень, причому одна група отримувала вищу дозу опромінення.

Більшість пацієнтів у групах адаптивного лікування отримали всі три можливі плани лікування, що свідчить про варіабельність розмірів і положення сечового міхура між прийомами. Адаптивне лікування також не призвело до збільшення частоти побічних ефектів порівняно зі стандартною терапією.

Попри обнадійливі ознаки підвищення ефективності адаптивного підходу, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити його переваги перед наявними методами, вважають автори. Старший науковий співробітник професор Емма Холл наголосила на важливості продовження випробувань для вивчення того, як персоналізована радіотерапія може поліпшити результати лікування пацієнтів без погіршення якості їхнього життя.

Передові методи візуалізації та технології, засновані на штучному інтелекті, ймовірно, відіграватимуть дедалі помітнішу роль в удосконаленні таких методів, про що свідчить всебільший інтерес до адаптивної радіотерапії за різних видів раку, вважають учені.

Раніше Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

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