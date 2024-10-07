Прицельно уничтожили без побочных эффектов: ученые представили новый метод лечения рака

Лечение рака зачастую включает в себя применение облучения на организм, проблема которого кроется в пагубном воздействии на здоровые клетки тела. Однако ученые испытывают новый метод лечения, точечно уничтожающий рак без побочных эффектов.

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Результаты недавнего исследования ученых показали, что адаптация радиотерапии к изменениям организма с течением времени может значительно улучшить результаты лечения рака мочевого пузыря. Ученые надеются не просто повысить результаты эффективности подобных методов лечения данного заболевания, но и избежать сразу целого ряда непростых и неприятных побочных эффектов, присущим текущим способам, пишет Cancer Research UK.

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Исследование RAIDER фазы 2, проводившееся под руководством Института исследований рака в Лондоне, было направлено на модификацию процесса радиотерапии в зависимости от размера и расположения мочевого пузыря каждого пациента на каждом приеме. Выбирая малую, среднюю или большую зону лечения, руководствуясь снимками сканера, врачи смогли обеспечить более точную дозу облучения.

Полученный метод позволил направить более высокую концентрацию излучения на клетки рака мочевого пузыря, не повреждая при этом здоровые ткани. Исследование ученых знаменует собой важный шаг на пути к более эффективному лечению мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря с меньшим количеством побочных эффектов. Радиотерапия является неотъемлемой частью лечения рака уже более ста лет и действует, повреждая ДНК раковых клеток до невозможности восстановления.

Для пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря сочетание химиотерапии с радиотерапией является альтернативой операции по его удалению, сохраняя прежнее качество жизни. Однако способность мочевого пузыря меняться в размерах и положении представляет собой проблему для традиционной радиотерапии, которая обычно доставляет фиксированную дозу на заранее определенную область, повышая риск повреждения здоровых тканей и ограничивая эффективность лечения.

Адаптивная методика исследования RAIDER, напротив, позволяет добиться большей точности. Каждый пациент получал один из трех адаптированных планов лечения в зависимости от состояния мочевого пузыря на каждом сеансе, что снижало воздействие на здоровые ткани. Такой подход позволил многим пациентам получать более высокие дозы облучения, что повысило шансы на уничтожение рака без увеличения риска побочных эффектов.

Профессор Роберт Хаддарт, возглавлявший исследование, отметил, что этот метод позволяет получить более высокую и эффективную дозу облучения при сохранении безопасного уровня побочных эффектов. В исследовании приняли участие 345 пациентов из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, разделенных на три группы. Одна группа получала стандартную радиотерапию, а в двух других группах проводилось адаптивное лечение с помощью изображений, причем одна группа получала более высокую дозу облучения.

Большинство пациентов в группах адаптивного лечения получили все три возможных плана лечения, что свидетельствует о вариабельности размеров и положения мочевого пузыря между приемами. Адаптивное лечение также не привело к увеличению частоты побочных эффектов по сравнению со стандартной терапией.

Несмотря на обнадеживающие признаки повышения эффективности адаптивного подхода, потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить его преимущества перед существующими методами, считают авторы. Старший научный сотрудник профессор Эмма Холл подчеркнула важность продолжения испытаний для изучения того, как персонализированная радиотерапия может улучшить результаты лечения пациентов без ухудшения качества их жизни.

Передовые методы визуализации и технологии, основанные на искусственном интеллекте, вероятно, будут играть все более заметную роль в совершенствовании таких методов, о чем свидетельствует растущий интерес к адаптивной радиотерапии при различных видах рака, считают ученые.

Ранее Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

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