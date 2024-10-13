Останки зниклого 100 років тому підкорювача Евересту знайшли: загадка ще залишилася (фото)

Досі невідомо, чи вдалося британським дослідникам Джорджу Меллорі та Ендрю Ірвіну досягти вершини найвищої гори на Землі. Але останки останнього нарешті виявили.

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Співробітники американського телеканалу National Geographic разом з альпіністами виявили ступню і черевик, які, як припускають, належали зниклому під час підйому на Еверест британському досліднику Ендрю Ірвіну. Він і його колега Джордж Меллорі зникли 1924 року. Ця знахідка може стати важливою підказкою в розгадці ще більшої таємниці, пише Live Science.

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22-річний Ендрю Ірвін зник разом із Джорджем Меллорі в червні 1924 року. Вони намагалися стати першими людьми, які підкорили найвищу гору у світі — Еверест. Досі невідомо, чи досягли альпіністи своєї мети. Наразі вважається, що першими людьми, які зійшли на Еверест, є Едмунд Гілларі та Тенцинг Норгей, які зробили це 1953 року.

Черевик із носком з ім'ям Ірвіна та залишками ступні альпініста, який зник 100 років тому Фото: Live Science

Довгий час вважалося, що обидва дослідники, і Ірвін, і Меллорі, загинули під час своєї експедиції. Але їхні тіла так і не були виявлені. І досі незрозуміло, чи померли двоє дослідників після досягнення своєї мети, чи до цього.

Останки Меллорі знайшли тільки 1999 року, але поруч дослідники не знайшли фотографії його дружини, яку альпініст планував залишити на вершині Евересту. Це може вказувати на те, що він і його напарник все ж таки дісталися туди, а померли під час спуску.

На шкарпетці була етикетка з написом "A.C. IRVINE", що вказує на те, що він належав Ірвіну Фото: Live Science

У Ірвіна з собою був фотоапарат, за допомогою якого альпіністи планували зафіксувати факт досягнення вершини Евересту, але його так і не знайшли. Єдине, що знайшли співробітники американського телеканалу National Geographic разом з альпіністами, це черевик і залишок ступні в шкарпетці, які належали, як припускають, Ірвіну. Нога загиблого 100 років тому альпініста була виявлена на льодовику набагато нижче на схилі Евересту, ніж раніше були виявлені останки Меллорі. На шкарпетці була етикетка з написом "A.C. IRVINE", що вказує на те, що він належав Ірвіну. Решти тіла альпініста поки що не знайшли, що тільки посилює загадку зниклої експедиції.

Ірвіна і Меллорі востаннє бачили 8 червня 1924 року, коли вони вирушили підкорювати Еверест. Один із членів експедиції заявив тоді, що бачив двох альпіністів, які піднімаються схилом гори, але потім вони зникли з поля зору.

Остання фотографія Меллорі та Ірвіна перед їхнім сходженням на вершину Евересту Фото: Live Science

Тіло Меллорі виявили на відстані приблизно 600 метрів від вершини Евересту. Останки альпініста були обмотані мотузкою і мали травми, які вказують на те, що пара впала, будучи зв'язаною разом.

Альпіністи, які виявили ступню Ірвіна, вважають, що ця знахідка може пролити світло на те, що сталося на Евересті 100 років тому і як саме загинули дослідники. Тепер альпіністи планують продовжити пошуки, щоб знайти можливі докази того, що Ірвін і Меллорі все ж таки стали першими людьми, які підкорили Еверест.

Як уже писав Фокус, раніше цього року листи Джорджа Меллорі до своєї дружини вперше оцифрували.

Також Фокус писав про те, що іранські артефакти виявилися майстерною підробкою. Дослідивши партію мечів з Ірану, вилучених британськими прикордонниками, вчені виявили ознаки підробки. Використовуючи нейтронну томографію, дослідники виявили отвори і ознаки заміни лез.