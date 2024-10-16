Сумувати не будуть навіть у спеку: вчені розповіли, хто найпростіше сприйме глобальне потепління

Зміна клімату на Землі впливає не тільки на природу і температуру, а й на наше фізичне здоров'я і психіку. Вчені провели дослідження, щоб дізнатися, яка група людей найпростіше сприйме її ефекти і не стане падати духом.

Related video

Дослідження, проведене під керівництвом Університету штату Вашингтон (УВ), вивчило емоційну реакцію людей на високі температури та виявило, що вона сильно різниться у різних людей. Хоча дискомфорт у спекотну погоду був звичайним явищем, у багатьох він призводив до негативного настрою. Однак під час дослідження з'ясувалося, що вік був єдиним фактором, який впливав на емоційну реакцію: люди похилого віку відчували дискомфорт швидше, ніж молоді, але емоційно менше страждали від спеки, пише ScienceDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Провідна авторка дослідження та дослідниця психології УВ, Кім Мейденбауер, зазначила, що результати, отримані щодо літніх людей, були особливо несподіваними. Вона пояснила: "У літніх людей загалом гірша терморегуляція, тож вони більш вразливі до спеки, але що було справді цікаво, то це те, що в середньому саме вони демонстрували найнижчий рівень негативних емоційних станів, хоча й відчували більший дискомфорт у спеку".

Результати наукової роботи, опубліковані в журналі BMC Psychology, узгоджуються з дослідженнями, які показують, що емоційна стабільність, як правило, збільшується з віком. Мета роботи вчених — краще зрозуміти зв'язок між підвищенням температури, насильницькою злочинністю і проблемами психічного здоров'я, які вчені вже давно виділили як можливі наслідки глобального потепління.

Дослідницька група набрала близько 400 учасників у Чикаго влітку 2022 року. Вони використовували застосунок для запису своїх відчуттів та емоційних станів під час перебування на відкритому повітрі, а вчені відстежували дані про температуру в реальному часі за допомогою геолокації. Дослідження не виявило прямого зв'язку між фактичною температурою та емоційним станом, натомість на дискомфорт і настрій впливала температура, яку вони сприймали, — тобто те, наскільки спекотно було учасникам.

Навіть у цьому випадку індивідуальні відмінності визначали, чи призводив дискомфорт до негативної емоційної реакції, і деякі учасники залишалися в доброму гуморі, попри сильну спеку. Отримані результати свідчать про те, що зв'язок між об'єктивними даними про температуру і психологічними реакціями складний через індивідуальну мінливість. Мейденбауер планує продовжити вивчення цього питання в контрольованих лабораторних умовах. Її робота, підтримана Національним науковим фондом і НАСА, робить важливий внесок у розуміння того, як тепло впливає на емоційну і соціальну поведінку, що може мати наслідки для розуміння ефектів підвищення глобальної температури та зміни стратегій громадської охорони здоров'я в осяжному майбутньому.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності та неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.