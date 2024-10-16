Грустить не будут даже в жару: ученые рассказали, кто проще всего воспримет глобальное потепление

Изменение климата на Земле влияет не только на природу и температуру, но и на наше физическое здоровье и психику. Ученые провели исследование, чтобы узнать, какая группа людей проще всего воспримет его эффекты и не станет падать духом.

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Исследование, проведенное под руководством Университета штата Вашингтон (УВ), изучило эмоциональную реакцию людей на высокие температуры и обнаружило, что она сильно различается у разных людей. Хотя дискомфорт в жаркую погоду был обычным явлением, у многих он приводил к негативному настроению. Однако в ходе исследования выяснилось, что возраст был единственным фактором, который влиял на эмоциональную реакцию: пожилые люди испытывали дискомфорт быстрее, чем молодые, но эмоционально меньше страдали от жары, пишет ScienceDaily.

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Ведущий автор исследования и исследователь психологии УВ, Ким Мейденбауэр, отметила, что результаты, полученные в отношении пожилых людей, были особенно неожиданными. Она пояснила: "У пожилых людей в целом хуже терморегуляция, поэтому они более уязвимы к жаре, но что было действительно интересно, так это то, что в среднем именно они демонстрировали низкий уровень негативных эмоциональных состояний, хотя и испытывали больший дискомфорт в жару".

Результаты научной работы, опубликованные в журнале BMC Psychology, согласуются с исследованиями, показывающими, что эмоциональная стабильность, как правило, увеличивается с возрастом. Цель работы ученых — лучше понять связь между повышением температуры, насильственной преступностью и проблемами психического здоровья, которые ученые уже давно выделили как возможные последствия глобального потепления.

Исследовательская группа набрала около 400 участников в Чикаго летом 2022 года. Они использовали приложение для записи своих ощущений и эмоциональных состояний во время пребывания на открытом воздухе, а ученые отслеживали данные о температуре в реальном времени с помощью геолокации. Исследование не выявило прямой связи между фактической температурой и эмоциональным состоянием, вместо этого на дискомфорт и настроение влияла воспринимаемая температура — то есть то, насколько жарко было участникам.

Даже в этом случае индивидуальные различия определяли, приводил ли дискомфорт к негативной эмоциональной реакции, и некоторые участники оставались в хорошем настроении, несмотря на сильную жару. Полученные результаты свидетельствуют о том, что связь между объективными данными о температуре и психологическими реакциями сложна из-за индивидуальной изменчивости. Мейденбауэр планирует продолжить изучение этого вопроса в контролируемых лабораторных условиях. Ее работа, поддержанная Национальным научным фондом и НАСА, вносит важный вклад в понимание того, как тепло влияет на эмоциональное и социальное поведение, что может иметь последствия для понятия эффектов повышения глобальной температуры и изменения стратегий общественного здравоохранения в обозримом будущем.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.