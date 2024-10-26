Ідилія під загрозою: світ може залишитися без технології, що рятує життя й заощаджує мільйони

Забруднення повітря енергетичною промисловістю є серйозною проблемою по всьому світу, для якої вчені придумали неймовірно ефективне рішення. Однак цей пристрій може піти в минуле, якщо закон, що захищає його, буде скасовано.

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У новому науковому коментарі вчених ідеться про значну користь для здоров'я і фінансів пристроїв контролю забруднення повітря (УКЗП), які використовуються на електростанціях, які, за останніми оцінками, тільки в 2023 році врятують до 9 100 життів в одних лише США і скоротять витрати на охорону здоров'я майже на 100 мільярдів доларів. Дослідники вважають, що запровадження таких технологій по всьому світу може врятувати мільйони життів і заощадити мільярди, що важливо в умовах дедалі більш турбулентної ситуації на планеті, пише News Medical.

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Нові висновки були опубліковані в редакційній статті дослідників зі Школи громадської охорони здоров'я Бостонського університету (BUSPH), Sierra Club та інших відомих організацій, у журналі American Journal of Public Health. У дослідженні підкреслюється найважливіша роль, яку зіграли УКЗВ у скороченні шкідливих викидів, таких як діоксид сірки (SO2) і оксиди азоту (NOx): з 1995 по 2022 рік викиди SO2 скоротилися на 93%, а викиди NOx — на 87%. Таке різке скорочення викидів призвело до різкого зниження смертності від вугільної промисловості — з 40 000 у 2000 р. до 1 600 у 2020 р.

Однак цей прогрес може опинитися під загрозою, якщо набудуть чинності деякі екологічні заходи, такі як запропоновані в небезпечних політичних платформах Project 2025 і America First Agenda. Ці ультраправі ініціативи спрямовані на ослаблення Закону про чисте повітря і скорочення регулюючих повноважень Агентства з охорони довкілля (EPA), яке зіграло важливу роль в обов'язковому використанні УКЗВ на електростанціях, вважають вчені. За словами доктора Джонатана Буонокоре, доцента BUSPH і провідного автора коментаря, скасування цих норм може звести нанівець успіхи в галузі охорони здоров'я, досягнуті за останні два десятиліття.

Аналіз науковців також показав, що припинення використання УКЗВ призведе до тривожного зростання викидів SO2 і NOx із серйозними наслідками для здоров'я населення. Дослідження також пророкує, що регіони, які найбільше постраждають від потенційних змін політики, включатимуть місця, де зосереджена велика кількість вугільних електростанцій.

Понад 85% скорочень забруднення, досягнутих завдяки УКЗВ, були пов'язані зі скороченням викидів SO2 у цих регіонах. Експерти попереджають, що скасування чинних стандартів EPA призведе до того, що викиди електростанцій знову досягнуть рівня, який робить значний внесок у тягар хвороб людства. Крім цих висновків, коментар підкреслює ширші наслідки скорочення контролю за забрудненням для здоров'я населення. Крім запобігання передчасній смерті, УКЗВ допомагають знизити рівень інсульту, серцевих нападів, астми та низки респіраторних захворювань, особливо серед вразливих груп населення, таких як діти та малозабезпечені верстви населення.

Потенційна відмова від цих заходів захисту також посилить існуючу расову нерівність у галузі охорони здоров'я, непропорційно впливаючи на кольорові спільноти, які й так страждають від екологічної небезпеки. Доктор Мері Вілліс, доцентка епідеміології в BUSPH, зазначила, що, хоча переваги УКЗВ для здоров'я населення зосереджені в певних районах, сильна екологічна політика приносить користь усім. Джеремі Фішер, головний радник Sierra Club з питань клімату та енергетики, наголосив на нагальній потребі збереження цих заходів захисту, заявивши, що "на кону стоять тисячі життів людей", якщо спроби позбавити EPA повноважень з регулювання увінчаються успіхом.

Доктор Джонатан Леві, завідувач кафедри екологічного здоров'я в BUSPH, наголосив, що політика в галузі забруднення повітря і клімату за своєю суттю є політикою в галузі охорони здоров'я, і будь-який крок назад поставить під загрозу благополуччя мільйонів. Ці результати слугують суворим нагадуванням про критичну важливість підтримання і навіть зміцнення законів про регулювання забруднень повітря для захисту здоров'я населення багатьох країн. З огляду на можливі зміни в поточній політиці багатьох із них, дебати про регулювання довкілля та його вплив на здоров'я населення як ніколи актуальні.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.