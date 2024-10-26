Идиллия под угрозой: мир может остаться без технологии, спасающей жизни и экономящей миллионы

Загрязнение воздуха энергетической промышленностью является серьезной проблемой по всему миру, для которой ученые придумали невероятно эффективное решение. Однако это устройство может уйти в прошлое, если закон, защищающий его, будет отменен.

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В новом научном комментарии ученых говорится о значительной пользе для здоровья и финансов устройств контроля загрязнения воздуха (УКЗВ), используемых на электростанциях, которые, по последним оценкам, только в 2023 году спасут до 9 100 жизней в одних лишь США и сократят расходы на здравоохранение почти на 100 миллиардов долларов. Исследователи считают, что введение таких технологий по всему миру может спасти миллионы жизней и сэкономить миллиарды, что немаловажно в условиях все более турбулентной ситуации на планете, пишет News Medical.

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Новые выводы были опубликованы в редакционной статье исследователей из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH), Sierra Club и других известных организаций, в журнале American Journal of Public Health. В исследовании подчеркивается важнейшая роль, которую сыграли УКЗВ в сокращении вредных выбросов, таких как диоксид серы (SO2) и оксиды азота (NOx): с 1995 по 2022 год выбросы SO2 сократились на 93%, а выбросы NOx — на 87%. Такое резкое сокращение выбросов привело к резкому снижению смертности от угольной промышленности — с 40 000 в 2000 г. до 1 600 в 2020 г.

Однако этот прогресс может оказаться под угрозой, если вступят в силу некоторые экологические меры, такие как предложенные в опасных политических платформах Project 2025 и America First Agenda. Эти ультраправые инициативы направлены на ослабление Закона о чистом воздухе и сокращение регулирующих полномочий Агентства по охране окружающей среды (EPA), которое сыграло важную роль в обязательном использовании УКЗВ на электростанциях, считают ученые. По словам доктора Джонатана Буонокоре, доцента BUSPH и ведущего автора комментария, отмена этих норм может свести на нет успехи в области здравоохранения, достигнутые за последние два десятилетия.

Анализ ученых также показал, что прекращение использования УКЗВ приведет к тревожному росту выбросов SO2 и NOx с серьезными последствиями для здоровья населения. Исследование также предсказывает, что регионы, наиболее пострадавшие от потенциальных изменений политики, будут включать места, где сосредоточено большое количество угольных электростанций.

Более 85% сокращений загрязнения, достигнутых благодаря УКЗВ, были связаны с сокращением выбросов SO2 в этих регионах. Эксперты предупреждают, что отмена действующих стандартов EPA приведет к тому, что выбросы электростанций вновь достигнут уровня, который вносит значительный вклад в бремя болезней человечества. Помимо этих выводов, комментарий подчеркивает более широкие последствия сокращения контроля за загрязнением для здоровья населения. Кроме предотвращения преждевременной смерти, УКЗВ помогают снизить уровень инсульта, сердечных приступов, астмы и ряда респираторных заболеваний, особенно среди уязвимых групп населения, таких как дети и малообеспеченные слои населения.

Потенциальный отказ от этих мер защиты также усугубит существующее расовое неравенство в области здравоохранения, непропорционально влияя на цветные сообщества, которые и так страдают от экологической опасности. Доктор Мэри Уиллис, доцент эпидемиологии в BUSPH, отметила, что, хотя преимущества УКЗВ для здоровья населения сосредоточены в определенных районах, сильная экологическая политика приносит пользу всем. Джереми Фишер, главный советник Sierra Club по вопросам климата и энергетики, подчеркнул настоятельную необходимость сохранения этих мер защиты, заявив, что "на кону стоят тысячи жизней людей", если попытки лишить EPA полномочий по регулированию увенчаются успехом.

Доктор Джонатан Леви, заведующий кафедрой экологического здоровья в BUSPH, подчеркнул, что политика в области загрязнения воздуха и климата по своей сути является политикой в области здравоохранения, и любой шаг назад поставит под угрозу благополучие миллионов. Эти результаты служат суровым напоминанием о критической важности поддержания и даже укрепления законов о регуляции загрязнений воздуха для защиты здоровья населения многих стран. Учитывая возможные изменения в текущей политике многих из них, дебаты о регулировании окружающей среды и ее влиянии на здоровье населения как никогда актуальны.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.