Вимкнули потяг до азарту: вчені знайшли можливе джерело ігрової залежності у нас у мозку

Ігрова залежність є важким ускладненням, що стоїть поряд із наркоманією та алкоголізмом за рівнем небезпеки. Прагнучи зрозуміти, як його можна позбутися на біологічному рівні, вчені відкрили унікальний білок у нашому мозку.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими, запропонувало потенційний прорив у сфері лікування ігрової залежності. Воно було присвячене вивченню ролі дендритних відростків — крихітних структур на нейронах — у регулюванні реакції мозку на ризиковану поведінку. Зокрема, дослідники виявили, що зміна форми цих відростків може знизити збудливість нейронів, що говорить про те, як мозок контролює ухвалення рішень в умовах ризику — найважливішого чинника залежності, пише Korea Biomedical Review.

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Залежність, особливо ігрова, часто характеризується схильністю йти на ризик, незважаючи на негативні наслідки. Тоді як багато досліджень здебільшого зосереджені на людях, нова робота вчених вирізняється глибоким зануренням саме в нейронні механізми, що лежать в основі такої поведінки, з використанням моделей тварин. Під керівництвом професора Кім Чон Хуна і його колег, команда навчила мишей розрізняти винагороди з низьким і високим ризиком.

Миші, які прагнуть до ризику, які обирали більші, але менш постійні винагороди, демонстрували знижений рівень збудливості нейронів порівняно з групою, яка уникає ризику і віддавала перевагу меншим, гарантованим винагородам. Центральну роль у цьому відкритті зіграв білок під назвою радиксин, який регулює зрілість дендритних хребців. Маніпулюючи фосфорилюванням радиксину, дослідники змогли зімітувати дію цього білка у мишей, що віддають перевагу ризику, ефективно змінивши форму їхніх дендритних відростків.

Ця модифікація знизила збудливість нейронів і змінила поведінку мишей, що уникають ризику, у бік прагнення до ризику, продемонструвавши прямий зв'язок між структурою дендритних спинів і ризикованою поведінкою. Результати дослідження, опубліковані в журналі Progress in Neurobiology, дають змогу припустити, що управління морфологією дендритних спинів у ключових ділянках мозку, таких як ядро аккумбенса, може бути використане для лікування ігрової залежності шляхом модуляції ризикованої поведінки.

Професор Кім Чон Хун наголосив на важливості отриманих результатів, зазначивши, що вони поглиблюють розуміння того, як наші структури мозку пов'язані з порушеннями ухвалення рішень, які спостерігаються при ігровій залежності. Ці відкриття поповнюють зростаючий масив досліджень механізмів залежності, зокрема нейробіологічних факторів, що визначають ризиковану поведінку. Такі відкриття можуть призвести до розробки нових терапевтичних стратегій, спрямованих на конкретні білки мозку для регулювання поведінки, пов'язаної із залежністю, вважають автори.

Хоча маніпуляції з радиксином ще перебувають на ранніх стадіях вивчення, вони відкривають перспективні шляхи для майбутніх досліджень поведінкових залежностей, що виходять за рамки азартних ігор, як-от наркоманія або імпульсивна поведінка, де ризик також відіграє вирішальну роль.

Залежність же від азартних ігор залишається глобальною проблемою, від якої страждають мільйони людей. За останніми оцінками, від розладів, пов'язаних з азартними іграми, страждають від 1 до 3% дорослого населення в усьому світі. Нейронаукові дослідження, подібні до цього, важливі для розробки більш ефективних і цілеспрямованих методів лікування людей, які борються з цією важкою залежністю, і дають надію на те, що майбутні методи терапії зможуть впливати на нейронному рівні, щоб гарантовано приборкати таку компульсивну поведінку.

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