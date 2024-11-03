Выключили тягу к азарту: ученые нашли возможный источник игровой зависимости у нас в мозге

Игровая зависимость является тяжелым осложнением, стоящим наряду с наркоманией и алкоголизмом по уровню опасности. Стремясь понять, как от него можно избавиться на биологическом уровне, ученые открыли уникальный белок в нашем мозге.

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Недавнее исследование, проведенное учеными, предложило потенциальный прорыв в сфере лечения игровой зависимости. Оно было посвящено изучению роли дендритных отростков — крошечных структур на нейронах — в регулировании реакции мозга на рискованное поведение. В частности, исследователи обнаружили, что изменение формы этих отростков может снизить возбудимость нейронов, что говорит о том, как мозг контролирует принятие решений в условиях риска — важнейшего фактора зависимости, пишет Korea Biomedical Review.

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Зависимость, особенно игровая, часто характеризуется склонностью идти на риск, несмотря на негативные последствия. В то время как многие исследования в основном сосредоточены на людях, новая работа ученых выделяется глубоким погружением именно в нейронные механизмы, лежащие в основе такого поведения, с использованием моделей животных. Под руководством профессора Ким Чон Хуна и его коллег, команда обучила мышей различать вознаграждения с низким и высоким риском.

Мыши, стремящиеся к риску, которые выбирали более крупные, но менее постоянные вознаграждения, демонстрировали пониженный уровень возбудимости нейронов по сравнению с группой, избегающей риска, которая предпочитала меньшие, гарантированные вознаграждения. Центральную роль в этом открытии сыграл белок под названием радиксин, который регулирует зрелость дендритных позвоночников. Манипулируя фосфорилированием радиксин, исследователи смогли сымитировать действие этого белка у мышей, предпочитающих риск, эффективно изменив форму их дендритных отростков.

Эта модификация снизила возбудимость нейронов и изменила поведение мышей, избегающих риска, в сторону стремления к риску, продемонстрировав прямую связь между структурой дендритных спинов и рискованным поведением. Результаты исследования, опубликованные в журнале Progress in Neurobiology, позволяют предположить, что управление морфологией дендритных спинов в ключевых областях мозга, таких как ядро аккумбенса, может быть использовано для лечения игровой зависимости путем модуляции рискованного поведения.

Профессор Ким Чон Хун подчеркнул важность полученных результатов, отметив, что они углубляют понимание того, как наши структуры мозга связаны с нарушениями принятия решений, наблюдаемыми при игровой зависимости. Эти открытия пополняют растущий массив исследований механизмов зависимости, в частности нейробиологических факторов, определяющих рискованное поведение. Такие открытия могут привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на конкретные белки мозга для регулирования поведения, связанного с зависимостью, считают авторы.

Хотя манипуляции с радиксином еще находятся на ранних стадиях изучения, они открывают перспективные пути для будущих исследований поведенческих зависимостей, выходящих за рамки азартных игр, таких как наркомания или импульсивное поведение, где риск также играет решающую роль.

Зависимость же от азартных игр остается глобальной проблемой, от которой страдают миллионы людей. По последним оценкам, от расстройств, связанных с азартными играми, страдают от 1 до 3% взрослого населения во всем мире. Нейронаучные исследования, подобные этому, важны для разработки более эффективных и целенаправленных методов лечения людей, борющихся с этой тяжелой зависимостью, и дают надежду на то, что будущие методы терапии смогут воздействовать на нейронном уровне, чтобы гарантированно обуздать такое компульсивное поведение.

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