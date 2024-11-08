Від вершника апокаліпсису до рятівника: вчені хочуть лікувати рак за допомогою гриба, що зомбує

Гриб виду Кордицепс, що зомбує комах, нещодавно проявив себе з менш апокаліптичного боку. Згідно з новим дослідженням, він може стати наступним кроком на шляху до перемоги над одним із найнебезпечніших захворювань.

Кордицепін, хімічна речовина, вироблена грибом Cordyceps militaris, демонструє значні перспективи як потенційний засіб лікування раку, згідно з останніми дослідженнями. Таким чином гриб із сімейства, відомого своїми незвичайними здібностями перетворювати комах на справжніх зомбі, може стати не початком кінця людства, а його порятунком від одного з найнебезпечніших захворювань, пише Cosmos.

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Відомий у народі як гусеничний гриб і причина початку апокаліпсису у франшизі "Одні з нас", C. militaris росте на тілах личинок комах, утворюючи плодові тіла, які можуть сягати 8 сантиметрів у висоту. Ці унікальні грибні структури давно привертають увагу дослідників, насамперед завдяки своїм хімічним побічним продуктам, зокрема кордицепіну, який широко вивчають на предмет його лікарського потенціалу.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом доктора Корнелії де Моор з Ноттінгемського університету та опубліковане в журналі FEBS Letters, знаменує собою найважливіший прогрес у розумінні того, як кордицепін може функціонувати як протираковий засіб. Результати дослідження показали, що кордицепін перериває гіперактивні сигнали росту клітин, що часто асоціюється з їхніми раковими версіями. Таке втручання ефективно перешкоджає проліферації ракових клітин, що робить кордицепін перспективним кандидатом на створення нових протиракових препаратів, вважають автори.

Доктор де Моор наголосила на важливості цього відкриття, заявивши: "Наші дані підтверджують, що кордицепін є хорошою відправною точкою для нових ліків від раку, і пояснюють його ефективну дію на хворий організм". Її дослідження також показало, що кордицепін перетворюється всередині клітини на сполуку під назвою трифосфат кордицепіну, яка, ймовірно, відповідає за його інгібуючу дію на ракові клітини.

Цей процес перетворення дає нове розуміння того, як можна оптимізувати препарат для більш ефективного лікування. Зосередивши увагу на похідних, що стимулюють вироблення трифосфату кордицепіну, дослідники вважають, що зможуть посилити терапевтичний ефект препарату. Дані, отримані під час дослідження, також визначають конкретні генетичні маркери, які надійно реагують на кордицепін, що зрештою може дати змогу лікарям точніше відстежувати реакцію пацієнтів на лікування, вимірюючи ці гени в зразках крові, вважають учені.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.