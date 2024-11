Ключевой этап, упускаемый многими: ученые выяснили, что влияет на развитие мозга в детстве

Наш мозок починає свій розвиток ще в утробі матері і продовжує його в міру нашого дорослішання. Однак нещодавно вчені з'ясували, що втративши важливу частину нашого повсякденного життя, він ризикує розвинути низку серйозних ускладнень.

Нещодавнє дослідження виявило, наскільки важливий сон для молодого мозку: його раннє позбавлення може спричинити когнітивні збої з довгостроковими наслідками, особливо на етапах розвитку. Дослідники виявили, що у молодих мишей, позбавлених сну, спостерігалися значні труднощі у формуванні нейронних зв'язків, необхідних для пам'яті та навчання. У дорослих мишей ці ефекти були мінімальними, що свідчить про те, що потреба уві сні змінюється з віком: молодий мозок покладається на нього для фундаментального зростання і когнітивних функцій, на відміну від дорослих, які використовують сон більше для відновлення і підтримки, пише PsyPost.

Доцент Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл і автор дослідження, Грем Дірінг, підкреслює, що "сон дедалі більше розуміють як фундаментальну основу здоров'я" вчені та суспільство, особливо в період розвитку мозку. Його команда вивчила, чому він здається особливо важливим для молодих ссавців. "У цьому дослідженні ми задалися питанням, чи може сон виконувати унікальні функції під час розвитку мозку", — пояснив Дірінг, зазначивши, що молоді тварини виявляються більш вразливими до втрати сну, ніж дорослі, що може зробити дітей особливо сприйнятливими до наслідків позбавлення сну для розвитку.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, також пов'язує режим сну з різними ускладненнями, такими як розлад аутистичного спектра. Команда Дірінга помітила високий рівень порушення сну у дітей з аутизмом та іншими порушеннями розвитку, що спонукало їх до подальшого вивчення цієї теми. Попередні дослідження його лабораторії показали, що у молодих мишей з генетичною схильністю та порушеннями сну в ранньому віці згодом проявлялася поведінка, схожа на аутизм. Цей висновок підкреслює, як генетична вразливість і нестача сну можуть спільно впливати на нейророзвиток, що відкриває потенційні шляхи для лікування хвороби, спрямовані на регуляцію сну.

Під час дослідження вчені спостерігали за мишами на трьох етапах життя — ювенільному, підлітковому і дорослому, за допомогою п'єзоелектричної системи, яка реєструвала патерни сну і неспання без інвазивних методів. Поведінкові тести, такі як завдання на розпізнавання нових об'єктів, показали, що молоді миші, позбавлені сну, погано справлялися зі своїми обов'язками, демонструючи погіршення пам'яті та здатності до навчання. Молекулярний аналіз показав, що позбавлення сну перешкоджало виробленню білків, необхідних для розвитку синапсів у молодих мишей, але не чинило істотного впливу на дорослих.

Цей віковий ефект означає, що якщо в дорослих сон сприяє підтримці працездатності, то в молодому мозку він відіграє ще більш важливу роль для постійного структурного зростання та вдосконалення схем у ньому. Дослідження вчених порушило нові питання щодо ширших наслідків сну в розвитку молодої людини, зокрема щодо його ролі в запобіганні або пом'якшенні різних розладів. Дірінг зазначає: "Не можна "надолужити" згаяний сон", маючи на увазі, що сон, пропущений під час розвитку, може мати довгострокові наслідки, оскільки ми не можемо повернутися і заповнити втрачений відпочинок. Майбутні дослідження можуть вивчити, як тривала втрата сну взаємодіє з генетичним ризиком розвитку аутизму та інших захворювань, що, можливо, призведе до розроблення втручань на основі сну для підтримки розвитку дитини, вважають учені.

