Не вистачало ключового елемента: вчені знайшли новий спосіб пошуку інопланетян

Рівняння Дрейка, створене понад 50 років тому, намагалося кількісно оцінити ці фактори, включно зі швидкістю утворення зірок і планетарними умовами, сприятливими для життя. Однак недавні дослідження додали новий вимір до цього аналізу, включивши в нього вплив темної енергії на швидкість зореутворення у Всесвіті.

Питання про те, чи існує розумне життя в інших куточках Всесвіту, давно хвилює вчених і громадськість. Хоча спостереження говорять про те, що Земля може бути унікальним місцем для проживання розумного життя, на розвиток і виявлення позаземних цивілізацій може впливати безліч факторів, пише Science Alert.

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Фізик Даніеле Соріні з Даремського університету і його команда включили темну енергію у свої розрахунки, виявивши її глибокий вплив. Темна енергія, загадкова сила, відповідальна за прискорене розширення Всесвіту, становить 71,4% матерії-енергії Всесвіту. Її взаємодія з гравітацією впливає на колапс пилових хмар, у яких народжуються зірки. Їхня модель показала, що в оптимальному для зореутворення Всесвіті 27 % матерії перетворюється на зірки. Для порівняння, у нашому Всесвіті цей показник дещо нижчий — 23 %, що говорить про те, що життя могло виникнути не в ідеальних умовах.

Як виглядав би один і той самий регіон Всесвіту з погляду кількості зірок для різних значень щільності темної енергії. Фото: Oscar Veenema

Отримані результати ставлять під сумнів припущення про положення Землі в космосі. За словами Соріні, навіть значно вища щільність темної енергії могла б підтримувати життя, що вказує на те, що Земля існує в умовах, сумісних, хоча й не оптимальних, для життя. Це додає до попередніх досліджень припущення про те, що конкретні параметри нашого Всесвіту можуть бути не найсприятливішими для виникнення розумного життя.

У пошуках позаземного розуму залишається безліч додаткових факторів. До них належать поширеність планетарних систем навколо зірок, наявність придатних для життя умов на цих планетах, а також такі невідомі чинники, як механізми, що сприяють зародженню життя. Кожне відкриття робить свій внесок у ширші зусилля з пошуку життя за межами Землі, потенційно звужуючи коло пошуку до регіонів або умов, які відповідають цим знахідкам.

Фізик-теоретик Лукас Ломбрізер із Женевського університету припускає, що подібні моделі можуть вивчати виникнення життя в гіпотетичних всесвітах, що може переглянути наше розуміння космології та буття. Ці дослідження розширюють можливості виявлення інопланетних цивілізацій і можуть дати відповіді на глибокі питання про місце людства у Всесвіті.

Раніше Фокус писав про 10 найдивніших екзопланет у всесвіті. За останні десятиліття дослідники відкрили тисячі екзопланет, і хоча двійник Землі поки що не знайдений, вчені відшукали вкрай дивовижні світи.