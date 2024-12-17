Мільйони божеволіють у прямому ефірі: вчені розкрили наслідки відеоспостереження за людьми

Що більше розвиваються технології спостереження в громадських місцях, то безпечнішими стають міста і країни. Однак нещодавно вчені з'ясували, що у всього цього є своя важка ціна, яку заплатять сотні мільйонів людей.

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Нове дослідження Сіднейського технологічного університету (UTS) показало, що відеоспостереження викликає автоматичну і неусвідомлену реакцію в сенсорному сприйнятті людини. Дослідники виявили, що учасники, які перебувають під пильним наглядом камер відеоспостереження, демонструють підвищену поінформованість, особливо у виявленні лицьових стимулів, майже на секунду швидше, ніж учасники контрольної групи, проте в такої реакції є і зворотний бік, пише University of Technology Sydney.

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Подібний спостережуваний ефект виникає мимоволі і без усвідомлення людьми, що чудово демонструє те, як спостереження змінює мозкові процеси, окрім усвідомленої поведінки, йдеться в роботі, опублікованій у журналі Neuroscience of Consciousness. Провідний дослідник доцент Кайлі Сеймур пояснила: "Ми показуємо, що змінюється не тільки явна поведінка — наш мозок змінює спосіб обробки самої інформації".

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У дослідженні взяли участь 54 людини, і основна увага приділялася еволюційній функції визначення напрямку погляду — найважливішому аспекту виживання людини та соціальної взаємодії. Сеймур зазначила, що здатність розпізнавати обличчя і напрямок погляду розвинулася для ідентифікації загроз та інших агентів у навколишньому середовищі, але дослідження показало, що відеоспостереження посилює це сприйняття. Незважаючи на те, що учасники повідомили про незначну стурбованість тим, що за ними спостерігають, результати дослідження показали значний несвідомий вплив на основні соціальні процеси.

Ці результати викликають побоювання з приводу психологічного впливу зростаючої поширеності стеження в суспільстві. Хоча системи відеоспостереження і подібні до них широко застосовують для запобігання злочинам і управління поведінкою, дослідження вказує на ширші наслідки для психічного здоров'я людей. Сеймур порівняла підвищену обізнаність, спостережувану в дослідженні, з такими станами, як психоз і соціальна тривога, коли люди виявляють підвищену чутливість до того, що за ними спостерігають.

Цей зв'язок дав змогу вченим припустити, що спостереження може посилити проблеми з психічним здоров'ям, щонайменше, у вразливих груп населення. У світі спостерігається дедалі ширше впровадження технологій стеження: за даними Statista, у 2022 році у світі працювало понад 1 мільярд камер спостереження, і ця цифра продовжує зростати. Попри свої переваги, таке повсюдне спостереження може ненавмисно впливати на психічні процеси та емоційне благополуччя мільярдів людей.

Сеймур наголосила на необхідності подальших досліджень того, як стеження впливає на лімбічну систему мозку, що регулює емоційні реакції, а також на його довгострокові суспільні наслідки. Оскільки дебати про реформу приватності та стеження тривають, це дослідження нагадує про важливість балансу між заходами безпеки та міркуваннями громадського здоров'я. Отримані результати спонукають до подальшого вивчення психологічних наслідків стеження і закликають до розроблення політики, що враховує її потенційний вплив як на приватне життя, так і на психічне благополуччя, вважають автори.

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