Втрата, яку не можна заповнити: вчені розповіли, як нас змінює смерть партнера

Смерть є невідворотним фіналом життя кожної людини, однак це не скасовує того факту, що втрата другої половинки назавжди залишає відбиток на їхньому подружжі. І нещодавно вчені з'ясували реальні масштаби та наслідки такої втрати.

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Дослідження, проведене під керівництвом Університету Монаш, показало, що самотність і горе після смерті чоловіка зберігаються незалежно від соціальної підтримки, самодостатності та загального стану здоров'я партнера. Таким чином втрата настільки близької людини може стати переломним і згубним моментом для людей, які втратили свою другу половинку, пише Cosmos.

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Дослідження, опубліковане в журналі Archives of Gerontology and Geriatrics, провели доктор Розанна Фрік-Полі, провідний експерт із самотності з Університету Монаш, та її команда. У їхній науковій роботі брали участь близько 750 овдовілих людей із поздовжнього набору даних, досвід самотності яких вчені аналізували близько трьох років до і після смерті чоловіка.

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Результати показують, що самотність, пов'язана з тяжкою втратою, впливає на людей однаково, незалежно від статі, фінансового становища або стану здоров'я. У дослідженні використовували дані дослідження Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA), в якому аналізували 19 щорічних опитувань для порівняння 749 овдовілих учасників із 8 418 одруженими людьми.

Хоча деякі підгрупи продемонстрували певну стійкість перед горем, ці ефекти були незначними. Заможніші чоловіки відчували дещо меншу самотність і соціальну ізоляцію протягом двох років після важкої втрати, але в кінцевому підсумку ця перевага зникла. Аналогічним чином, чоловіки, які живуть у великих містах, спочатку були менш соціально ізольовані, ніж їхні сільські колеги, але з часом їхня соціальна ізоляція підвищувалася.

За словами автора дослідження, доктора Ахамьелеха Тешале, самотність була більш виражена серед певних груп. У чоловіків зв'язок між тяжкою втратою і самотністю був слабшим серед літніх людей і тих, хто не розмовляв англійською, але посилювався у тих, хто жив у бідності або в сільській місцевості. Самотність жінок також слабшала з віком, але посилювалася такими факторами, як народження в неангломовній країні, бідність, зайнятість, волонтерство або наявність тривалого психічного розладу.

Ці результати спростовують припущення про те, що міцні соціальні мережі або самооцінка можуть захистити людину від наслідків подружньої втрати. Доктор Фрік-Полі наголосила, що традиційні підходи до соціальної підтримки можуть виявитися неефективними в боротьбі з самотністю, пов'язаною з такою тяжкою втратою. Натомість вона наголосила на необхідності індивідуальних заходів, які допоможуть людям налагодити нові соціальні зв'язки та звичний спосіб життя, що дасть їм змогу набути почуття ідентичності, яке виходить за межі їхнього колишнього статусу подружжя.

Доктор Хтет Лін Хтун зазначила, що в багатьох країнах нині вивчається питання про призначення "соціальних препаратів", коли медичні працівники замість ліків рекомендують такі громадські заходи, як кулінарні курси або прогулянкові групи. Такий підхід, орієнтований на пацієнта, дає змогу людям розробляти власні плани відновлення, допомагаючи їм відновити звичний спосіб життя і встановити нові соціальні зв'язки. Для тих, хто відчуває тривалу самотність, пов'язану з тяжкою втратою, ця стратегія може стати цінною альтернативою традиційним методам соціальної підтримки.

Дослідження горя і самотності постійно показують широкі емоційні та соціальні наслідки втрати чоловіка або дружини. За даними Національного інституту з проблем старіння США, люди похилого віку, які відчувають тривалу самотність, схильні до підвищеного ризику зниження когнітивних здібностей, серцево-судинних захворювань і депресії.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.