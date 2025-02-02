Потеря, которую нельзя восполнить: ученые рассказали, как нас меняет смерть партнера

Смерть является неотвратимым финалом жизни каждого человека, однако это не отменяет того факта, что потеря второй половинки навсегда оставляет отпечаток на их супругах. И недавно ученые выяснили реальные масштабы и последствия такой утраты.

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Исследование, проведенное под руководством Университета Монаш, показало, что одиночество и горе после смерти супруга сохраняются независимо от социальной поддержки, самодостаточности и общего состояния здоровья партнера. Таким образом потеря настолько близкого человека может стать переломным и губительным моментом для людей, утративших свою вторую половинку, пишет Cosmos.

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Исследование, опубликованное в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics, провели доктор Розанна Фрик-Поли, ведущий эксперт по одиночеству из Университета Монаш, и ее команда. В их научной работе принимали участие около 750 овдовевших людей из продольного набора данных, опыт одиночества которых ученые анализировали около трех лет до и после смерти супруга.

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Результаты показывают, что одиночество, связанное с тяжелой утратой, влияет на людей одинаково, независимо от пола, финансового положения или состояния здоровья. В исследовании использовались данные исследования Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA), в котором анализировались 19 ежегодных опросов для сравнения 749 овдовевших участников с 8 418 женатыми людьми.

Хотя некоторые подгруппы продемонстрировали определенную устойчивость перед горем, эти эффекты были незначительными. Более состоятельные мужчины испытывали несколько меньшее одиночество и социальную изоляцию в течение двух лет после тяжелой утраты, но в конечном итоге это преимущество исчезло. Аналогичным образом, мужчины, живущие в крупных городах, изначально были менее социально изолированы, чем их сельские коллеги, но со временем их социальная изоляция повышалась.

По словам автора исследования, доктора Ахамьелеха Тешале, одиночество было более выражено среди определенных групп. У мужчин связь между тяжелой утратой и одиночеством была слабее среди пожилых людей и тех, кто не говорил по-английски, но усиливалась у тех, кто жил в бедности или в сельской местности. Одиночество женщин также ослабевало с возрастом, но усугублялось такими факторами, как рождение в неанглоязычной стране, бедность, занятость, волонтерство или наличие длительного психического расстройства.

Эти результаты опровергают предположение о том, что прочные социальные сети или самооценка могут защитить человека от последствий супружеской утраты. Доктор Фрик-Поли подчеркнула, что традиционные подходы к социальной поддержке могут оказаться неэффективными в борьбе с одиночеством, связанным с такой тяжелой утратой. Вместо этого она подчеркнула необходимость индивидуальных мероприятий, которые помогут людям наладить новые социальные связи и привычный образ жизни, что позволит им обрести чувство идентичности, выходящее за рамки их прежнего статуса супруга.

Доктор Хтет Лин Хтун отметила, что во многих странах в настоящее время изучается вопрос о назначении "социальных препаратов", когда медицинские работники вместо лекарств рекомендуют такие общественные мероприятия, как кулинарные курсы или прогулочные группы. Такой подход, ориентированный на пациента, позволяет людям разрабатывать собственные планы восстановления, помогая им восстановить привычный образ жизни и установить новые социальные связи. Для тех, кто испытывает длительное одиночество, связанное с тяжелой утратой, эта стратегия может стать ценной альтернативой традиционным методам социальной поддержки.

Исследования горя и одиночества постоянно показывают широкие эмоциональные и социальные последствия потери супруга. По данным Национального института по проблемам старения США, пожилые люди, испытывающие длительное одиночество, подвержены повышенному риску снижения когнитивных способностей, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

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