Робить життя нестерпним і коротким: головний біль пов'язали з ризиком спроб самогубства

Головні болі здатні легко вибити нас із колії, порушивши будь-які плани і звівши нашу працездатність нанівець. Однак нещодавно вчені з'ясували, що в довгостроковій перспективі вона такий біль є причиною смертельно небезпечних змін у нашому мозку.

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Масштабне данське дослідження показало, що люди з діагнозом головного болю піддаються значно вищому ризику як спроб, так і вдалих самогубств. Вчені з'ясували, що така буденна проблема, як больові відчуття в голові, насправді може приховувати в собі підмогу для смертельно небезпечних змін нашої поведінки, пише ScienceBlog.

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Дослідження вчених, опубліковане в журналі JAMA Neurology, відстежувало 119 486 осіб із розладами головного болю і 597 430 осіб із загальної популяції протягом 25 років. Результати показали, що люди з головним болем удвічі частіше намагалися накласти на себе руки і на 40% частіше помирали від самогубства порівняно з тими, хто не страждав на головний біль.

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Наукова робота показала, що за 15-річний період 0,78% людей, які страждають на головний біль, намагалися накласти на себе руки, порівняно з 0,33% людей без головного болю. Крім того, 0,21% людей із головним болем померли внаслідок самогубства порівняно з 0,15% у загальній популяції. Дослідники відзначили сильний і стійкий зв'язок між розладами головного болю і ризиком самогубства, припустивши, що пацієнтам із головним болем може бути корисним паралельне обстеження психічного здоров'я.

Хоча сильні головні болі, такі як мігрені та кластерні головні болі, давно пов'язані з психічними розладами, дослідження показало, що навіть звичайні головні болі, які часто вважають легкими або помірними, пов'язані з підвищеним ризиком самогубства.

Під керівництвом докторки Холлі Елсер із лікарні Пенсільванського університету в дослідженні було проаналізовано дані данського національного медичного реєстру з 1995 по 2020 рік. Вони охоплювали госпіталізації, відвідування відділень невідкладної допомоги та амбулаторні карти, що дало змогу отримати повне уявлення про те, як розлади головного болю впливають на стан психічного здоров'я.

Результати показали, що люди з діагнозом посттравматичного головного болю і тригемінальної вегетативної цефалгії піддаються найвищому ризику самогубства. Зв'язок між головним болем і ризиком самогубства був однаковим для різних вікових груп, рівнів доходу та освіти.

Примітно, що пацієнти, яким головний біль було діагностовано у відділеннях невідкладної допомоги або в стаціонарі, мали вищий ризик самогубства, ніж ті, кому діагноз було поставлено в амбулаторних умовах. Результати дослідження також вказують на те, що медичним працівникам слід розглянути можливість проведення рутинного скринінгу психічного здоров'я пацієнтів із головним болем із використанням таких інструментів, як Опитувальник здоров'я пацієнта 9 або Колумбійська шкала оцінки тяжкості суїцидальних нахилів, заявили автори.

Головний біль — одне з найчастіших захворювань у всьому світі, поширеність якого протягом життя становить 66,6%. Вони є однією з основних причин втрати продуктивності праці, відсутності на роботі та короткострокової непрацездатності, особливо серед дорослих людей.

Точні механізми, що пов'язують головний біль із ризиком самогубства, залишаються незрозумілими, але дослідники пропонують кілька можливих пояснень, включно із взаємозв'язком між головним болем та психічними розладами, впливом хронічного болю та біологічними факторами, пов'язаними з регуляцією серотоніну та запальними реакціями.

Попередні дослідження також показали, що люди з хронічними больовими станами, включно з мігренню, схильні до підвищеного ризику розвитку депресії та тривожних розладів. Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресія є однією з провідних причин інвалідності в усьому світі, і хронічний біль — один з основних чинників, що сприяють цьому.

Раніше Фокус писав про те, чому дотик до хворої частини тіла покращує самопочуття. Дослідники вивчають нейрони, необхідні для полегшення болю під час дотику. Вважається, що клітини в мозку, які реагують на біль, заспокоюються, коли ці нейрони отримують сенсорну стимуляцію.

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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