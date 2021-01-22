Пожежа в будинку для людей літнього віку: слідчі розглядають три основні версії трагедії

За словами генпрокурорки, за фактом пожежі затримано чотирьох осіб.

Слідчі розглядають три основні версії пожежі в будинку для літніх людей в Харкові. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова у Facebook.

За її словами, є такі основні версії: пожежа виникла унаслідок підпалу (занесення стороннього вогню), унаслідок необережного поводження з вогнем у побуті й електроприладами, унаслідок замикання електромережі.

"Наразі слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки й огляд місця події із залученням експертів", — заявила генпрокурорка.

За її словами, у рамках кримінального провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, затримано власника будинка, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку і його дружина — директорка приватного підприємства, яка фактично керувала установою.

Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, водночас офіційно не працевлаштований. Усім їм готуються повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

"Встановлено, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведення оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка, ймовірно, використовувалася для прикриття діяльності, повʼязаної з доглядом за літніми людьми. Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Генпрокурорка повідомила, що у затриманого власника на ділянці розташовано відразу два будинки.

На будівлю, в якому функціонував пансіонат для людей літнього віку, відсутні документи на введення в експлуатацію, а також, без отримання спеціальних дозволів до будівлі підключено електро- і газопостачання, шляхом підключення від комунікацій будинку, що оформлений належним чином.

Зазначимо, трагедія в будинку для літніх людей, який знаходиться за адресою вул. Нижня Гиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а главі МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за цією НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під варту.

Під час розглядів зʼясувалося, що цей будинок для людей літнього віку функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ГРБ почало досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме біля газового лічильника.

Під час позачергового засідання Кабміну було ухвалене рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.