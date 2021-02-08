Затримані колектори шантажувати українців "липовим" порноконтентом

Підозрювані можуть провести за гратами до 12 років

Кіберполіція України затримала групу колекторів, яких підозрюють у тому, що вони в різних регіонах створювали за допомогою фотошопу порнографічний контент, використовуючи реальні знімки клієнтів-боржників та шантажували самих боржників, а також їхніх родичів.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, угруповання складалося з понад 30 людей і через дві створені ними фінансові компанії надавала кредитні послуги в п'яти регіонах України.

Якщо боржники не мали можливості вчасно повернути позики, колектори шантажували їх як загрозою фізичної розправи, так і поширенням контенту порнографічного змісту.

За попередніми підрахунками, було скоєно понад 360 тисяч загроз українцям у Київській, Харківській, Вінницькій, Сумській областях і в Києві.

Слідство в цій справі триває, у разі, якщо вина підозрюваних підтвердиться, їм загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

[ + – ] Затримання поліцією групи колекторів

Нагадаємо: у кінці січня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості", який забороняє колекторам тероризувати громадян.

Фокус поговорив з громадянами, яким довелося мати справу з колекторами, і з експертами, які знають, як їм грамотно протистояти.

Також ми розповідали, як колектори в Україні виселяють боржників з квартир.