Задержаны коллекторы, шантажировавшие украинцев "липовым" порноконтентом

Подозреваемые могут провести за решеткой до 12 лет

Киберполиция Украины задержала группу коллекторов, которых подозревают в том, что они в разных регионах создавали с помощью Фотошопа порнографический контент, используя реальные снимки клиентов-должников и шантажировали самих должников, а также их родственников.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, группировка состояла из более 30 человек и через две созданные ими финансовые компании предоставляла кредитные услуги в пяти регионах Украины.

Если должники не имели возможности вовремя вернуть займы, коллекторы шантажировали их как угрозой физической расправы, так и распространением контента порнографического содержания.

По предварительным подсчетам, было совершено более 360 тысяч угроз украинцам в Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в Киеве.

Следствие по данному делу продолжается, в случае, если вина подозреваемых подтвердится, им грозит до 12 лет тюремного заключения.

[ + – ] Задержание полицией группы коллекторов

Напомним, в конце января Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности", который запрещает коллекторам терроризировать граждан.

Фокус поговорил с гражданами, которым довелось "бодаться" с коллекторами, и с экспертами, которые знают, как им грамотно противостоять.

Также мы рассказывали, как коллекторы в Украине выселяют должников из квартир.