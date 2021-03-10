Право на атеїзм. Чому в державних школах просувають християнську етику

В Україні церква офіційно відділена від держави, частина українських сімей взагалі не співвідносить себе з релігією. Однак обов'язковим предметом, включеним у шкільну типову програму, може стати християнська етика.

"Релігія — як пеніс. Нормально, коли він у вас є. Зрозуміло, якщо ви їм пишаєтеся. Але, будь ласка, не розмахуйте ним на людях. І точно не потрібно підсовувати його моїм дітям". Ця стара гострота американського коміка Джорджа Карліна останнім часом частенько зʼявляється в українських батьківських форумах. Вона набула особливої актуальності для тих батьків, чиї діти вчаться у 5-6-х класах середніх загальноосвітніх шкіл, коли Міністерство освіти і науки опублікувало проект оновленої Типової навчальної програми для цих класів. Він викликав чимало суперечок у ЗМІ та соціальних мережах, але в підсумку був затверджений.

Одна з відмінностей нової програми від тієї, що діяла досі, — перенесення курсу "Етика/предмети морального спрямування" з факультативу в обов'язкову програму. І так уже склалося, що майже всі методички, навчальні посібники та курси з предметів морального спрямування, схвалені Міносвіти для середніх загальноосвітніх шкіл, пов'язані з християнською традицією. Тобто фактично мова йде про християнську етику.

Право на атеїзм

Новина про те, що цей предмет скоро стане обов'язковим, викликала неоднозначну реакцію громадськості. Серед батьків школярів знайшлися і гарячі прихильники, і обурені противники нового курсу. Поки християнська етика існувала як факультатив, участь (або неучасть) дитини в заняттях з цього предмету залежала від бажання її сім'ї і не впливала на успішність. Тепер з'являться оцінки, іспити і відмовитися від вивчення за рішенням батьків стане значно складніше.

Масова відписка від уроків етики може відбитися на кількості оплачуваних навчальних годин

Одна із співзасновників громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко переклад християнської етики в цикл обов'язкових дисциплін називає антиконституційним, звертаючи увагу на статтю 35 Основного Закону: "Кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої".

Прихильники нового обов'язкового курсу наголошують на тому, що більшість населення країни сповідує християнство, називаючи християнську традицію невід'ємною складовою національної культури. Втім, висловлюючись словами Альбера Камю, "демократія не влада більшості, а повага до меншості".

В Україні офіційно зареєстровано понад 300 іудейських організацій, понад 220 ісламських, понад 140 неоязичницьких, понад 60 буддійських і більше 50 індуїстських. У кожної з цих організацій є можливість на кошти парафіян організувати власні освітні установи, затвердити навчальні програми у Міносвіти та отримати акредитацію, щоб видавати дипломи державного зразка, що дозволяють випускникам вступати до українських вишів. До речі, деякі з них давно це зробили. У них вже є обов'язкові курси морального спрямування, засновані на власних віруваннях, і вони не турбуються щодо поширення християнської етики в державних школах. Але як бути з правами тих, хто не сповідує жодної релігії?

Що таке "добре"?

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет відкидає звинувачення у порушенні конституційних прав атеїстів і послідовників інших релігій, а саму новину про обов'язкове навчання християнської етики називає фейком. Підкреслює, що у Типовій програмі використане нейтральне формулювання, що не містить посилань до релігії, а наповнення курсу визначатиметься на рівні керівництва навчальних закладів. Тобто школи самі вирішуватимуть, яку саме етику підносити дітям.

У теорії у них буде можливість розробити альтернативний курс, взявши за основу нехристиянські джерела, наприклад, праці античних філософів або мислителів-атеїстів XX століття, або, можливо, курс, що включає етичні постулати різних релігій. Для цього необхідно провести свою розробку по інстанціях Міністерства освіти і науки, отримати офіційне схвалення, і можна буде працювати, не прищеплюючи дітям якихось певних вірувань.

[ + – ] Для всіх. Вивчення християнської етики може стати поширеним явищем

Деякі навчальні заклади так і вчинять, але вони будуть винятком із загального правила. Більшість, швидше за все, піде по набагато менш трудомісткому шляху — вибере одну з програм, уже схвалених міністерством: "Основи християнської етики", "Християнська етика в українській культурі", "Біблійні історії та християнська етика", "Школа сімейного життя" і "Православна культура Слобожанщини".

Християнські світоглядні принципи сформульовані в програмах не дискусійно, а імперативно: дітям пропонують прийняти їх як істину, що не вимагає доказів.

"Є багато способів викладання етичних дисциплін. Я викладаю етику у виші і дуже активно використовую формат дискусії. Є, звичайно, різниця між студентами-магістрами і п'ятикласниками, але в обох випадках обговорення доречніше, ніж нав'язування постулатів", — говорить Інна Совсун, народний депутат, член парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Вона вважає, що спроба зробити християнську етику обов'язковою для державних шкіл — результат лобістської активності Ради церков. Та сама організація, на думку Совсун, доклала чимало зусиль, щоб перешкодити винесенню на голосування Закону "Про обов'язкову антидискримінаційну експертизу шкільних підручників".

На думку Марії Дмитрієвої, засновниці Facebook-спільноти "Фемінізм УА", викладання етики у формі обговорення етичних проблем з освоєнням тактик безконфліктного спілкування могло б принести чимало користі, до того ж не тільки дітям. Курс історії релігій світу та огляд міфологій теж були б дуже цікаві.

"Однак те, що пропонується зараз, просто протизаконно. Йдеться не тільки про порушення принципу відокремленості церкви від держави, але і про дискримінацію дітей, що ростуть в сім'ях з іншим віросповіданням або взагалі без релігії, — каже Дмитрієва. — Я, наприклад, категорично проти того, щоб за рахунок моїх податків дітей вчили певним релігійним віруванням. Для тих батьків, яким це потрібно, існують недільні школи при церквах".

Досвід факультативів

Предмети морального спрямування вже зараз викладають на додаткових заняттях у 5279 українських школах. Переважно ці курси засновані на християнських джерелах. Їх розробники стверджують, що у них не було мети зробити учнів послідовниками певної релігії. Однак багато хто з цих програм містять читання молитов, вивчення християнських обрядів, Біблії та інших доктринальних текстів. Деякі навчальні заклади у межах таких факультативів навіть організовують відвідування церков.

Християнські світоглядні принципи сформульовані у схвалених програмах не дискусійно: дітям пропонують прийняти їх як істину, що не вимагає доказів

Керівник Центру моніторингу та аналітики громадської організації "Детектор медіа" Отар Довженко у Facebook пише про те, що у Львові, де живуть він і його дитина, суть курсу християнської етики зводиться до того, як бути греко-католиком. До того ж вчити цьому починають з першого класу. Описуючи уроки для першокласників, Довженко згадує цікавий учительський прийом — колективне повторення нелогічної символічної дії з ім'ям об'єкта релігійного поклоніння: "ніжками потопаємо для Христа, ручками похлопаємо для Христа". Як би самі вчителі не пояснювали мету цієї вправи, одним з його ефектів безумовно буде вироблення у дітей навички несвідомої покори, пов'язаної з ім'ям біблійного персонажа.

Формально відвідування факультативу має залишатися на розсуд батьків. Однак, як сумно жартують деякі учасники батьківських форумів, це приблизно так само добровільно, як збір грошей на штори і ремонт класу. Марія Дмитрієва підкреслює, що у тих школах, де вже є предмет "християнська етика", його часто розміщують в розкладі навчального дня таким чином, щоб ті, хто вирішили не відвідувати уроки, опинялися в максимально незручному становищі.

Шкільна бюрократія

Теоретично, навіть після того як предмети морального спрямування стануть обов'язковими, за батьками збережеться право від них відмовитися, написавши відповідну заяву. Однак велика ймовірність того, що керівництво шкіл або викладачі, яким доручать цей предмет, використають свій авторитет або інші важелі тиску, щоб не допустити таких відмов. Адже масова відписка може відбитися на кількості оплачуваних навчальних годин. Велика ймовірність того, що батькам спочатку не повідомлять про можливість відмовитися від цього курсу.

Прихильники нового обов'язкового курсу називають християнську традицію невід'ємною складовою національної культури

Інна Совсун акцентує увагу на тому, що чинний закон про повну загальну середню освіту передбачає можливість вибору предметів, але для того щоб батьки реалізували таку можливість, школа повинна запропонувати альтернативні варіанти. Для їх розробки потрібні ресурси, яких у більшості бюджетних загальноосвітніх шкіл, найімовірніше, не виявиться або вони знадобляться для інших цілей.

Засновниця громадської організації "Дівчата" Юлія Спориш переконана у тому, що активна позиція батьків може істотно вплинути на ситуацію. Однак інструментами батьківського контролю освітнього процесу в Україні користуються до образливого рідко. Практика написання колективних листів у місцеві відділи освіти теж не особливо поширена, адже більшість батьків вважають її марною.

"У нас зазвичай батьки лаються з директорами, замість того щоб написати колективний лист до відділу освіти, але ж таке звернення за законом не можна було б проігнорувати, на відміну від гнівної репліки у шкільному чаті, — пояснює Юлія Спориш. — Якщо колективних скарг чи запитів виявляється багато, їх обговорюють на рівні міністерства".

Ефект перевантаження

Підлітковий психолог Наталя Затолочна висловлює сумніви щодо того, наскільки взагалі виправдано додавання в обов'язкову програму предметів, суть яких полягає не у навчанні, а у вихованні дітей. Адже так штучно створюється ситуація, коли школа складає конкуренцію сім'ї, хоча виховання дітей — прерогатива батьків, тільки вони можуть вирішити частково передати цю функцію на аутсорсинг. Якщо, наприклад, в сім'ї існує своя концепція виховання, небажання батьків допускати до процесу сторонньої людини можна зрозуміти незалежно від їх ставлення до релігії взагалі та християнства зокрема.

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Є багато причин засумніватися у доцільності спроб прищеплювати учням на шкільних уроках якісь певні моральні принципи та цінності. Одна з них — ефект mixed messages, коли посили, які суперечать один одному, автоматично знецінюються і дезорієнтують дітей, позбавляючи авторитету тих дорослих, від яких вони виходили.

"Можна пояснювати дитині будь-які цінності, але якщо це йде урозріз з тим, що вона бачить в реальності, результатів не буде, — підкреслює Інна Совсун. — На жаль, відносини між учасниками навчального процесу часто далекі від високих етичних стандартів".

Інша причина полягає у тому, що програма середньої загальноосвітньої школи перевантажена і без уроків етики. Одна з цілей освітньої реформи спочатку полягала в тому, щоб її розвантажити. До того ж середні показники знань з математики та інших точних наук залишають бажати кращого. На цьому тлі рішення ускладнити завдання педагогів і впритул зайнятися вихованням учнів, коли школа не цілком справляється навіть з їх навчанням, виглядає нелогічно.

Іванна Коберник з громадської організації "Смарт освіта" стверджує, що оновлена типова програма, якщо її затвердять у нинішній редакції, збільшить завантаженість учнів. У п'ятикласників буде по шість уроків щодня, в учнів сьомих класів — по сім-вісім. І це без урахування часу на виконання домашніх завдань. Але ж дванадцятирічне навчання свого часу ввели саме заради того, щоб дати дітям можливість зітхнути вільніше, погуляти, відпочити — загалом, щоб повернути їм дитинство.