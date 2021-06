Англійський пацієнт. Як фальшива наречена з Одеси обібрала британця на $ 250 тисяч

Джеймс приїхав в Україну, щоб займатися благодійними проектами і допомагати біженцям з Донбасу. А в підсумку виявився одруженим не з тією жінкою, якій встиг купити квартиру.

Історія британського волонтера Джеймса стара, як світ. Шлюбне шахрайство — вельми поширений метод виманювання грошей у довірливих іноземців, однак те, що сталося з Джеймсом, більше нагадує сюжет трилера. Він одружився не з тією жінкою, у яку закохався, встиг придбати квартиру в Одесі за завищеною ціною і тепер при співробітництві місцевого детективного агентства намагається повернути хоча б частину з 250 тисяч доларів, витрачених в Україні на фейкову подругу. Розслідування афери опублікувало ВВС.

Як усе починалося: повідомлення у Viber та Оперний театр

52-річний британець Джеймс (ім'я змінено) працює в благодійній організації. У 2015 році друг попросив його допомогти створити новий проект на підтримку дітей, які рятуються із зони конфлікту на сході України.

Раніше Джеймс за кордоном не працював, проте до проекту приєднався. Протягом декількох місяців він курсував туди і назад, поєднуючи волонтерську роботу в Одесі з постійною роботою у Великобританії.

Освоїтися в українських реаліях британцеві допомагала перекладачка Юлія. Саме вона запропонувала познайомити його зі своєю подругою Іриною. Тій було 32 роки, вона поїхала з Донецька і при зустрічі розповіла Джеймсу історію про два свої попередні шлюби і про те, що більше долю з українцями пов'язувати не хоче.

Британець був підкорений і запросив Ірину на наступне побачення. За його власними словами, незважаючи на те, що між ними "проскочила іскра", наодинці вони не залишалися. Рівень англійської в Ірини був нижчим за середній, сам Джеймс ні по-російськи, ні по-українськи не говорив, тому їх постійно супроводжувала все та ж незамінна перекладачка Юлія. До слова, небезкорисливо: за це вона отримувала 150 доларів на день.

[ + – ] Ірина та перекладачка Юлія

Пара обмінювалася повідомленнями у Viber, у якому є функція перекладу, відвідувала ресторани та ходила в оперу. Відносини тривали близько півроку, залишаючись абсолютно платонічними: Ірина і Джеймс навіть жодного разу не цілувалися. По-перше, тому що поруч завжди була перекладачка, а по-друге через те, що Ірина заявила своєму шанувальнику, що "не вірить у секс до шлюбу"

"Я подумав: "У неї є принципи, очевидно, що вона добре вихована", — згадував згодом Джеймс.

Заручини, квартира ... і Христина

Через 11 місяців після першої зустрічі пара побралася і відсвяткувала заручини в ресторані "Вілла Отрада". Це сталося в листопаді 2016 року.

"Вона відчувала себе в пастці, перебуваючи у своїй країні. Вона була розумною і хотіла іншого майбутнього за кордоном, наш зв'язок міг їй у цьому допомогти", — згадує Джеймс. Він почав оплачувати Ірині курси англійської. Була надія, що це відкриє їй шлях до переїзду в Англію. Але після кількох бесід з представниками посольства стало зрозуміло, що бюрократичні перешкоди на шляху до переїзду величезні.

"Це повинно було зайняти кілька років", — говорить Джеймс. Тому він вирішив сам переїхати до Одеси і почати нове життя з Іриною. Звільнився з роботи в Британії, продав будинок. І почав підшукувати житло в Одесі.

[ + – ] Джеймс зі своєю нареченою Іриною

"Покупка була очікуваною, тому що вона дала свого роду сталість відносин. Мої друзі у Великобританії думали, що це великий крок, але вони були щасливі за мене, що в мене є майбутнє", — зазначає Джеймс.

Переказ грошей з Великобританії в Україну був складним через корупцію, каже Джеймс, а тому його наречена запропонувала незвичайну схему передачі його 200 000 доларів на квартиру в Одесі.

Джеймсу пояснили: замість того, щоб покласти гроші на особистий рахунок Ірини, він повинен перевести гроші на рахунок компанії її подруги Христини, організаторки весіль.

Незважаючи на деякі побоювання, Джеймс потрібну суму Христині перевів. Коли гроші прийшли в Україну, усе набуло сюрреалістичного обороту.

Ірина оголосила Джеймсу, що банк видасть гроші тільки в тому випадку, якщо він буде з Христиною перебувати в законному шлюбі. Нібито це формальність, яку можна пройти за 10 хвилин у будь-якому РАГСі. А пізніше можна буде розлучитися.

Джеймс опинився в безвихідній ситуації. Залишалося всього кілька днів, Ірина погрожувала скасувати їхнє весілля, якщо грошей не буде і якщо він не купить для них квартиру.

"Я в повному шоці. Ви хочете, щоб я виглядала повією в очах родичів?!" — писала Ірина в повідомленнях у Viber.

"Мені сказали, що розлучитися з Христиною і знову одружитися, вже з Іриною, буде легко", — згадує Джеймс.

Отже, у п'ятницю, 10 липня 2017 року, за підтримки своєї нареченої Ірини, Джеймс одружився з організаторкою весіль Христиною Стаховою. Ірина була щаслива. Гроші були отримані і витрачені на квартиру. Правда, пізніше виявилося, що апартаменти коштували не 200 тисяч доларів, як розповідали Джеймсу, а 60 тисяч.

[ + – ] Будинок, де Джеймс купив квартиру за нібито 200 тисяч доларів

"Я був таким ідіотом", — скаже пізніше Джеймс.

Весілля й отруєння

Весілля організували на тій же "Віллі Отрада". Запрошені були 60 гостей. Це був липень 2017 року, середина жаркого літа в Одесі, і столи були накриті на терасі з видом на море.

Кілька хвилин по тому Джеймс і Ірина виголосили свої весільні клятви під аркою з квітів. Однак, замість шлюбної ночі Джеймс опинився в лікарні з отруєнням. І це була не єдина неприємність.

Усі гості на церемонії (ми пам'ятаємо, Джеймс уже був одружений на Христині, і планував з нею розлучитися) виявилися фальшивими. Навіть мати нареченої, її роль переконливо зіграла мама перекладачки Юлії — тієї самої, яка і поклала початок усієї цієї історії.

[ + – ] Власниця шлюбного агентства Христина

У ЄС Україну вважають дешевою країною, однак якщо поглянути на рахунок за весілля, так і не скажеш. За всю церемонію (включаючи банкет і плаття нареченої) довірливий британець виклав 20 тисяч доларів.

[ + – ] Рахунок за весільну церемонію

Коли вранці в лікарні британець отямився, його кохана Ірина навіть не провідала його, заявивши, що Джеймс нібито "напився і принизив її перед гостями".

Наступні кілька тижнів Ірина трималася на відстані, кажучи, що в неї самої є проблеми зі здоров'ям, але відвідувати її не потрібно.

"Я в лікарні, і ти не можеш прийти, тому що ти не мій чоловік. За паспортом твоя дружина Христина. Тому зі мною може бути тільки моя мама", — пояснювала Ірина. І британець перевів їй ще 12 000 доларів на покриття "медичних витрат".

Ймовірно, історія тривала б і далі, поки не втрутився якийсь "доброзичливий українець", який і роз'яснив англійцю, що він став жертвою шахрайства. Доброзичливець розповів Джеймсу, що він, м'яко кажучи, переплатив за квартиру і що з нього просто "викачували гроші".

Наречені при чоловіках, а поліція розводить руками

Як з'ясувалося пізніше, у нареченої британця Ірини чоловік уже був — за три місяці до знайомства з Джеймсом вона вийшла заміж за якогось Андрія Сикова.

Заміжньою виявилася і Христина, з якою британець одружився. Вона просто розлучилася за три тижні до того, як укласти шлюб з британцем. А після того, як було оформлене з ним розлучення — повернулася до чоловіка і знову поєдналася з ним шлюбом.

Джеймс звернувся в українську поліцію, проте там йому нічим не допомогли. Він навіть заявляє, що правоохоронці вимагали хабар. Ірину та Христину викликали на допит, однак звинувачень їм не висунули. Єдине, чого домігся обманутий британець — його шлюб з Христиною визнали недійсним, і він став одноосібним власником квартири в Одесі за 60 тисяч доларів. Тепер Джеймс сподівається на зростання цін, щоб виручити за неї побільше.

Приватний детектив, оголошення про знайомство і рекомендації МЗС

Сподіваючись відновити справедливість, Джеймс звернувся в детективне одеське агентство "Шерлок Холмс", яке, за словами його власника Роберта Папіняна, "не працює з поліцією, а використовує психологічні методи".

[ + – ] Детектив Роберт Папінян

Послуги детектива обійшлися британцеві ще в три тисячі доларів. Але зате одеський "Шерлок Холмс" гарантує повернення щонайменше 30% від втрачених британцем 250 тисяч доларів.

"Ці гроші були вкрадені незаконно, тому ми повинні використовувати незаконні способи їх повернення, — зазначає Папінян ("We don't work with the police, we use psychological methods, "he says with a chuckle. "This money was taken illegally, so we have to use kind of illegal ways of getting it back", — наводить його слова ВВС). Секрету немає, він відкрито зізнається, що "залякування" — це один з його інструментів.

Журналісти ВВС зв'язалися з Іриною і Христиною. Чоловік останньої, Денис, поскаржився, що його останнім часом турбують вимагачі і переслідує невідомий автомобіль.

Чоловік зниклої нареченої Андрій, заявив, що сталася плутанина, і він передасть усі контакти своїй дружині. Сама Ірина так і не вийшла на зв'язок з журналістами, однак ВВС вдалося знайти її профіль на сайті знайомств, де вона визначає себе як "няню в розлученні" і пише, що знову шукає бойфренда. "Моє серце буде належати одному чоловікові — і тільки одному", — стверджує одеситка.

А що ж Джеймс? Він повернувся до Великобританії і сподівається повернути хоча б частину своїх грошей. Англієць знову працює в благодійній організації і намагається жити далі. Про свої одеські пригоди намагається не розповідати: не хоче, щоб його роботодавці дуже переймалися. Афера з чвертю мільйона доларів не дуже добре виглядає в резюме.

Проте, Джеймс говорить, що вирішив (не розкриваючи імені) розповісти свою історію журналістам ВВС, щоб попередити інших романтичних холостяків, які сподіваються знайти любов в Україні.

І в цій неприємній історії вже є один цілком реальний наслідок: МЗС Великобританії змінило свої рекомендації щодо поїздок в Україну, щоб відобразити цей хворобливий і дорогий досвід.

Що таке "романтичне" шахрайство?

Згідно з Action Fraud (Національний центр Великобританії по боротьбі з шахрайством і кіберзлочинністю), романтичні афери включають у себе безліч способів виманити гроші в довірливих іноземців. Шахраї йдуть на все, щоб завоювати довіру і переконати в справжніх почуттях. Їхні прохання можуть бути дуже емоційними: наприклад, вони заявляють, що гроші потрібні для надання невідкладної медичної допомоги, або для оплати транспортних витрат — щоб виїхати за кордон до "коханого". Шахраї, які працюють у сфері "ніжних почуттів", зазвичай хороші психологи і швидко налагоджують відносини зі своїми жертвами. А наслідки таких знайомств можуть бути куди серйозніші, ніж втрати, яких зазнав Джеймс.

У квітні 2021 року в Одесі заарештували мешканку Миколаєва на ім'я Вікторія, яка вирішила заволодіти грошима і нерухомістю свого цивільного чоловіка — 55-річного громадянина Греції.

17 лютого вона заманила чоловіка і його 27-річного племінника у квартиру. Там їх чекали люди в балаклавах, які схопили греків, закували в наручники і побили. Наступного дня постраждалих вивезли в Миколаїв. Там їх кілька місяців катували, щоб ті віддали всі гроші і переписали нерухомість на "українську любов".

Для цього постраждалих привезли назад в Одесу. Там під тиском іноземці перевели викрадачам зі своїх рахунків 600 тисяч євро і переоформили на Вікторію шість квартир в Одесі.

За словами слідчого, дядькові і племінникові пощастило: їхній знайомий з Греції запідозрив недобре, коли постраждалі перестали виходити на зв'язок. Він звернувся до одеського адвоката, та написала заяву в поліцію. 13 квітня поліцейські знайшли квартиру, де незаконно тримали іноземців і звільнили їх. Чотири людини були затримані.

Вікторія заявила, що її в цю історію втягнула мафія. "На мене вийшли люди, мафія, і вони мене змусили дати інформацію про чоловіка і бути перекладачем", — пояснювала вона в суді.

Українка також додала, що шкодує, що не вернулась у поліцію, але ці люди говорили їй, що в них є зв'язки в правоохоронних органах і грека депортують. За словами Вікторії, організаторів злочину вона бачила тільки в масках і не знає, хто це. Квартири, відібрані в греків під тортурами, оформляли на неї — щоб потім продати.