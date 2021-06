Английский пациент. Как фальшивая невеста из Одессы обобрала британца на $250 тысяч

Джеймс приехал в Украину, чтобы заниматься благотворительными проектами и помогать беженцам с Донбасса. А в итоге оказался женат не на той женщине, которой успел купить квартиру.

История британского волонтера Джеймса стара, как мир. Брачное мошенничество – весьма распространенный метод выманивая денег у доверчивых иностранцев, однако произошедшее с Джеймсом больше напоминает сюжет триллера. Он женился не на той женщине, в которую влюбился, успел приобрести квартиру в Одессе по завышенной цене и теперь при сотрудничестве местного детективного агентства пытается вернуть хотя бы часть из 250 тысяч долларов, потраченных в Украине на фейковую подругу. Расследование аферы опубликовало ВВС.

Как все начиналось: сообщения в Viber и Оперный театр

52-летний британец Джеймс (имя изменено) работает в благотворительной организации. В 2015 году друг попросил его помочь создать новый проект в поддержку детей, спасающихся из зоны конфликта на востоке Украины.

Ранее Джеймс за границей не работал, однако к проекту примкнул. В течение нескольких месяцев он курсировал туда и обратно, совмещая волонтерскую работу в Одессе с постоянной работой в Великобритании.

Освоиться в украинских реалиях британцу помогала переводчица Юлия. Именно она предложила познакомить его со своей подругой Ириной. Той было 32 года, она уехала из Донецка и при встрече поведала Джеймсу историю о двух своих предыдущих браках и о том, что больше судьбу с украинцами связывать не хочет.

Британец был покорен и пригласил Ирину на следующее свидание. По его собственным словам, несмотря на то, что между ними "проскочила искра", наедине они не оставались. Уровень английского у Ирины был ниже среднего, сам Джеймс ни по-русски, ни по-украински не говорил, так что их постоянно сопровождала все та же незаменимая переводчица Юлия. К слову, небескорыстно: за это она получала 150 долларов в день.

[ + – ] Ирина и переводчица Юлия

Пара обменивалась сообщениями в Viber, в котором есть функция перевода, посещала рестораны и ходила в оперу. Отношения длились около полугода, оставаясь совершенно платоническими: Ирина и Джеймс даже ни разу не целовались. Во-первых, потому что рядом всегда была переводчица, а во-вторых из-за того, что Ирина заявила своему поклоннику, что "не верит в секс до брака"

"Я подумал: "У нее есть принципы, очевидно, что она хорошо воспитана", — вспоминал впоследствии Джеймс.

Помолвка, квартира… и Кристина

Через 11 месяцев после первой встречи пара обручилась и отметила помолвку в ресторане "Вилла Отрада". Это произошло в ноябре 2016 года.

"Она чувствовала себя в ловушке, находясь в своей стране. Она была умной и хотела другого будущего за границей, наша связь могла ей в этом помочь", — вспоминает Джеймс. Он начал оплачивать Ирине курсы английского. Была надежда, что это откроет ей путь к переезду в Великобританию. Но после нескольких бесед с представителями посольства стало ясно, что бюрократические препятствия на пути к переезду огромны.

"Это должно было занять несколько лет", — говорит Джеймс. Поэтому он решил сам переехать в Одессу и начать новую жизнь с Ириной. Уволился с работы в Британии, продал дом. И начал подыскивать жилье в Одессе.

[ + – ] Джеймс со своей невестой Ириной

"Покупка была ожидаемой, потому что она дала своего рода постоянство отношениям. Мои друзья в Великобритании думали, что это большой шаг, но они были счастливы за меня, что у меня есть будущее", — отмечает Джеймс.

Перевод денег из Великобритании в Украину был сложным из-за коррупции, говорит Джеймс, а потому его невеста предложила необычную схему передачи его 200 000 долларов на квартиру в Одессе.

Джеймсу объяснили: вместо того, чтобы положить деньги на личный счет Ирины, он должен перевести деньги на счет компании ее подруги Кристины, организатора свадеб.

Несмотря на некоторые опасения, Джеймс нужную сумму Кристине перевел. Когда деньги пришли в Украину, все приняло сюрреалистический оборот.

Ирина объявила Джеймсу, что банк выдаст деньги только в том случае, если он будет с Кристиной состоять в законном браке. Якобы это формальность, которую можно пройти за 10 минут в любом ЗАГСе. А позже можно будет развестись.

Джеймс оказался в безвыходной ситуации. Оставалось всего несколько дней, Ирина угрожала отменить их свадьбу, если денег не будет и если он не купит для них квартиру.

"Я в полном замешательстве. Вы хотите, чтобы я выглядела проституткой в глазах родственников?!" — писала Ирина в сообщениях в Viber.

"Мне сказали, что развестись с Кристиной и снова жениться, уже на Ирине, будет легко", — вспоминает Джеймс.

Итак, в пятницу, 10 июля 2017 года, при поддержке своей невесты Ирины, Джеймс женился на организаторе свадеб Кристине Стаховой. Ирина была счастлива. Деньги были получены и потрачены на квартиру. Правда, позже оказалось, что апартаменты стоили не 200 тысяч долларов, как рассказывали Джеймсу, а 60 тысяч.

[ + – ] Дом, где Джеймс купил квартиру за якобы 200 тысяч долларов

"Я был таким идиотом", — скажет позже Джеймс.

Свадьба и отравление

Свадьбу организовали на той же "Вилле Отрада". Приглашены были 60 гостей. Это был июль 2017 года, середина жаркого лета в Одессе, и столы были накрыты на террасе с видом на море.

Несколько мгновений спустя Джеймс и Ирина произнесли свои свадебные клятвы под аркой из цветов. Однако вместо брачной ночи Джеймс очутился в больнице с отравлением. И это была не единственная неприятность.

Все гости на церемонии (мы помним, Джеймс уже был женат на Кристине, и планировал с ней развестись) оказались фальшивыми. Даже мать невесты, ее роль убедительно сыграла мама переводчицы Юлии — той самой, которая и положила начало всей этой истории.

[ + – ] Владелица брачного агентства Кристина

В ЕС Украину считают дешевой страной, однако если взглянуть на счет за свадьбу, так и не скажешь. За всю церемонию (включая банкет и платье невесты) доверчивый британец выложил 20 тысяч долларов.

[ + – ] Счет за свадебную церемонию

Очнувшегося утром в больнице британца его возлюбленная Ирина даже не навестила, заявив, что Джеймс якобы "напился и унизил ее перед гостями".

Следующие несколько недель Ирина держалась на расстоянии, говоря, что у нее самой есть проблемы со здоровьем, но навещать ее не нужно.

"Я в больнице, и ты не можешь прийти, потому что ты не мой муж. По паспорту твоя жена Кристина. Так что со мной может быть только моя мама", — объясняла Ирина. И британец перевел ей еще 12 000 долларов на покрытие "медицинских расходов".

Вероятно, история продолжалась бы и дальше, пока не вмешался некий "дружелюбный украинец", который и разъяснил англичанину, что он стал жертвой мошенничества. Доброжелатель рассказал Джеймсу, что он, мягко говоря, переплатил за квартиру и что из него просто "выкачивали деньги".

Невесты при мужьях, а полиция разводит руками

Как выяснилось позже, у невесты британца Ирины муж уже был – за три месяца до знакомства с Джеймсом она вышла замуж за некоего Андрея Сыкова.

Замужней оказалась и Кристина, на которой британец женился. Она просто развелась за три недели до того, как заключить брак с британцем. А после того, как был оформлен с ним развод – вернулась к мужу и вновь сочеталась с ним браком.

Джеймс обратился в украинскую полицию, однако там ему ничем не помогли. Он даже заявляет, что правоохранители требовали взятку. Ирину и Кристину вызывали на допрос, однако обвинений им не предъявили. Единственное, чего добился обманутый британец — его брак с Кристиной признали недействительным, и он стал единоличным владельцем квартиры в Одессе за 60 тысяч долларов. Теперь Джеймс надеется на рост цен, чтобы выручить за нее побольше.

Частный детектив, объявление о знакомстве и рекомендации МИД

Надеясь восстановить справедливость, Джеймс обратился в детективное одесское агентство " Шерлок Холмс", которое, по словам его владельца Роберта Папиняна, "не работает с полицией, а использует психологические методы".

[ + – ] Сыщик Роберт Папинян

Услуги сыщика обошлись британцу еще в три тысячи долларов. Но зато одесский "Шерлок Холмс" гарантирует возврат по меньшей мере 30% от потерянных британцем 250 тысяч долларов.

"Эти деньги были украдены незаконно, поэтому мы должны использовать незаконные способы их возврата, — отмечает Папинян ("We donʼt work with the police, we use psychological methods," he says with a chuckle. "This money was taken illegally, so we have to use kind of illegal ways of getting it back", — приводит его слова ВВС). Секрета нет, он открыто признается, что "запугивание" — это один из его инструментов.

Журналисты ВВС связались с Ириной и Кристиной. Муж последней, Денис, пожаловался, что его в последнее время тревожат вымогатели и преследует неизвестный автомобиль.

Муж пропавшей невесты Андрей, заявил, что произошла путаница, и он передаст все контакты своей жене. Сама Ирина так и не вышла на связь с журналистами, однако ВВС удалось найти ее профиль на сайте знакомств, где она определяет себя как "няню в разводе" и пишет, что снова ищет бойфренда. "Мое сердце будет принадлежать одному мужчине — и только одному", — утверждает одесситка.

А что же Джеймс? Он вернулся в Великобританию и надеется вернуть хотя бы часть своих денег. Англичанин снова работает в благотворительной организации и пытается жить дальше. О своих одесских приключениях старается не распространяться: не хочет, чтобы его работодатели были обеспокоены. Афера с четвертью миллиона долларов не очень хорошо выглядит в резюме.

Тем не менее, Джеймс говорит, что решил (не раскрывая имени) рассказать свою историю журналистам ВВС, чтобы предупредить других романтичных холостяков, которые надеются найти любовь в Украине.

И у этой неприятной истории уже есть одно вполне реальное последствие: МИД Великобритании изменил свои рекомендации по поездкам в Украину, чтобы отразить этот болезненный и дорогостоящий опыт.

Что такое "романтическое" мошенничество?

Согласно Action Fraud (Национальный центр Великобритании по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью), романтические аферы включают в себя множество способов выманить деньги у доверчивых иностранцев. Мошенники идут на все, чтобы завоевать доверие и убедить в подлинных чувствах. Их просьбы могут быть очень эмоциональными: например, они заявляют, что деньги нужны для оказания неотложной медицинской помощи, или для оплаты транспортных расходов — чтобы выехать за границу к "любимому". Мошенники, работающие в сфере "нежных чувств", обычно хорошие психологи и быстро налаживают отношения со своими жертвами. А последствия таких знакомств могут быть куда серьезнее, чем потери, которые понес Джеймс.

В апреле 2021 года в Одессе арестовали жительницу Николаева по имени Виктория, которая решила завладеть деньгами и недвижимостью своего гражданского мужа — 55-летнего гражданина Греции.

17 февраля она заманила мужа и его 27-летнего племянника в квартиру. Там их ждали люди в балаклавах, которые схватили греков, заковали в наручники и избили. На следующий день пострадавших вывезли в Николаев. Там их несколько месяцев пытали, чтобы те отдали все деньги и переписали недвижимость на "украинскую любовь".

Для этого пострадавших привезли обратно в Одессу. Там под давлением иностранцы перевели похитителям со своих счетов 600 тысяч евро и переоформили на Викторию шесть квартир в Одессе.

По словам следователя, дяде и племяннику повезло: их знакомый из Греции заподозрил неладное, когда пострадавшие перестали выходить на связь. Он обратился к одесскому адвокату, та написала заявление в полицию. 13 апреля полицейские нашли квартиру, где незаконно держали иностранцев и освободили их. Четыре человека были задержаны.

Виктория заявила, что ее в эту историю втянула мафия. "На меня вышли люди, мафия, и они меня заставили дать информацию о мужчине и быть переводчиком", — объясняла она в суде.

Украинка также добавила, что сожалеет, что не обратилась в полицию, но эти люди говорили ей, что у них есть связи в правоохранительных органах и грека депортируют. По словам Виктории, организаторов преступления она видела только в масках и не знает, кто это. Квартиры, отобранные у греков под пытками, оформляли на нее — чтобы потом продать.