Три роки читав лекції "про сексизм": професора педуніверситету відсторонили від роботи, деталі

На праці професора майже 3 тисячі разів посилались інші українські науковці. Тепер його навчальний курс будуть перевіряти на ознаки сексизму.

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Керівництво Тернопільського національного педагогічного університету (ТНПУ) ім. В. Гнатюка, де працює фігурант скандалу про сексизм, має перевірити зміст курсу, який викладають студентам. Натомість ректорат звернув увагу на студентів — планують позапланово перевірити їхні знання. Про реакцію народної депутатки від партії "Голос" Інни Совсун на ситуацію з професором ТНПУ розповіли на порталі "Суспільне".

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У сюжеті журналістів ідеться про д. п. н., професора, академіка НАПН Володимирця Кравця. Студентки університету звернули увагу до курсу "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя", який він три роки викладав у навчальному закладі. На фрагментах презентації, поширених у мережі, можна побачити, що саме їм розповідав науковець:

звинувачував жінок та дівчат у тому, що вони відповідальні за зґвалтування;

стверджував, що жінки та чоловіки думають по-різному. Наприклад, жінки менше цікавлять кар'єрою, а більше сімейним життям;

медичну маніпуляцію "аборт" називав "дітовбивством".

Студентки вважали тези, озвучені Кравцем, сексистськими, принизливими, тому й поширили цю інформацію у мережі. Керівництво університету зустрілось з ними — запевнило, що перегляне курс, а поки що викладача відсторонили від викладання в групі. Журналісти отримали офіційне пояснення, яке ж саме прийнято рішення: у документі вказано, що будуть перевіряти "якість викладання курсу", зроблять аналіз змісту навчальної програми, решту лекцій не вичитуватимуть, а в студентів перевірять наявні знання з предмета.

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Журналісти поспілкувались з експертами — запитали фахівців Київського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, а також адвокатів, чи є у тезах Кравця ознаки сексизму.

Заступниця директорки центру з гендерних питань Вікторія Лендіел підтвердила, що оприлюднені слайди — "це суцільний жах". З її слів, вона не повірила своїм очам, коли побачила їх у мережі — сподівалась, що це такий спосіб викладання — "від протилежного".

"Але, побачивши слайди, підтверджую, що це абсолютно стереотипні твердження, які не варто допускати. Це небезпечно, оскільки ми далі несемо це в маси, до школярів, до інших студентів. Бажано не використовувати такі наративи.".

Адвокатка Лілія Баюш пояснила, що професора можна притягнути до адміністративної відповідальності. Громадяни, які підозрюють дискримінацію за ознакою статі, мають право звернутись до суду і якщо проблему буде доведено, винуватця покарають.

Ситуація в Тернополі - адвокатка Лілія Баюш Фото: Суспільне Ситуація в Тернополі - Вікторія Лендіел Фото: Суспільне

Нардепка Совсун відреагувала на сюжет "Суспільного": погодилась, що курс дійсно містить сексистські висловлювання.

Політикиня планує діяти відразу у двох напрямках — звернеться з депутатським запитом до ректорату та до Міністерства освіти та науки. При цьому пояснила, що має зробити університет. По-перше, вона хотіла б з'ясувати, яким чином затверджувався курс, наповнений сексизмом. По-друге, пропонує підрахувати, скільки коштів сплатили професору, який читав цей курс три роки. По-третє, хотіла б зрозуміти, чи будуть курс викладати далі. На сьогодні вона дізналась, що заняття тимчасово скасували, а знання студентів перевірять — її не зовсім задовольняє така реакція.

"Поки що все, що ми побачили з реакції університету — це те, що вони там подивляться на курс, але разом із тим вони планують оцінити знання студентів з цього курсу. Я сподіваюся, що вони відмовляться від цієї думки, бо як оцінити знання з цього курсу і що саме там перевіряти? Це нонсенс", — навели журналісти коментар Совсун.

Володимир Кравець — що відомо про професора

Професор Кравець відреагував на звинувачення студенток. У коментарі порталу "Громадське" він заявив, що "ніколи не ображає жінок", а тези, оприлюднили в мережі, "вирвані з контексту". Також чоловік зауважив, що може вибачитись, але не розуміє, за що — сексизму у своїх роботах він бачить: запропонував з ними ознайомитись.

На сторінці Тернопільського педуніверситету є коротка біографія викладача та науковця.

76-річний Володимир Кравець — професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, який з 1971 року працює в університеті (раніше — в інституті). Вказується, що він займався дослідженнями сексуальності на кошти "Фонду "Відродження", долучався до низки всеукраїнських та міжнародних конференцій про репродуктивне здоров'я та "ґендерну проблематику".

З 2001 року професор отримував державні кошти за роботу над шістьма науковими темами, пов'язаними з проблемами ґендеру та сім'ї. Відзначений вісьмома державними нагородами, серед них — "Заслужений працівник освіти", орден "За заслуги" ІІІ та ІІ ступеня, почесні грамоти та відзнаки Міносвіти.

У базі наукових статей Google Scholar можна побачити, що роботи Кравця активно цитували інші українські науковці. Загальна кількість цитувань — майже 3 тис. разів. Найбільша кількість цитувань, понад 300 разів, — у підручника "Ґендерна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти".

Володимир Кравець - дані про науковця Фото: Скриншот

Журналісти "Суспільного" та нардепка Совсун звернулись до Міносвіти щодо ситуації, яка склалась у Тернопільському педуніверситеті. Поки на що на сайті відомства та на сторінці Facebook немає коментарів щодо подій. На сторінці Facebook навчального закладу також немає публічної відповіді на звернення студенток.

Нагадуємо, у вересні 2023 року у сексистський скандал потрапив ексрадник офісу президента Олексій Арестович. ЗМІ розповіли про деякі тези, які він оприлюднював на своїх тренінгах: наприклад, говорив про удушення жінок. У червні того ж року обговорювалась поведінка ректора медичного університету: "турбувався", що жінки хочуть стати хірургами.