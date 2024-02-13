Educator задає нові стандарти освіти: найцікавіше про один з найкращих ліцеїв Києва

Ліцей Educator, заснований п'ять років тому, робить акцент на формуванні особистості, яка може ефективно протистояти викликам та знаходити рішення проблем. Це середовище, що заохочує учнів до вивчення своїх інтересів, здійснення мрій та можливістю повністю розкрити свій потенціал.

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Попри війну, ліцей Educator ані на мить не стишує кроків у напрямку заявленої мети. Тут так само руками і серцями педагогічного колективу творять безпечний простір для дітей, допомагають досягати результатів, розвивають самостійність учнів, плекають їхню мотивацію і усвідомленість.

І навіть більше – під час війни запрацювала нова локація ліцею Educator на Правому березі Києва, відкрилася школа й садок. За словами СЕО ліцею Educator Ірини Бордусенко, яка працює в сфері освіти вже більше 15 років, в часи турбулентності згодилося вміння перелаштувати своє мислення у стратегічне, бачити на два кроки попереду.

Результат? Досягнення учнів ліцею Educator, їхні амбітні мрії і головне – реалізація цих мрій.

Із Іриною Бордусенко говоримо про стандарти Educator і підходи до навчання, останні запровадження з прицілом на майбутнє та успіхи учнів.

— Ліцей Educator відомий як навчальний заклад, створений на вимогу часу. Як би ви презентували ліцей станом на сьогодні, коли, з одного боку, ми живемо у світі можливостей, а з іншого – у ньому щоразу менше стабільності й наша безпекова складова дуже хитка?

Назва найкраще відображає суть закладу — вона про освіту, виховання і розвиток людини загалом. Ліцей Educator — заснований у 2019 році Владиславою Бандурко. Це ліцензована школа для учнів 1-11 класів. Наш ліцей визначається не лише високими стандартами освіти, але й готовністю адаптуватися до сучасного швидкозмінюваного світу. Незважаючи на виклики, які поставали перед українськими школами останні 4 роки внаслідок ковіду та повномасштабного вторгнення ми ні на день не припиняли навчання.

У світі, де можливості невичерпні, команда ліцею Educator ставить перед собою завдання формування навичок, необхідних для успішної реалізації в сучасному суспільстві. Ми враховуємо потреби учнів і пропонуємо інноваційні навчальні підходи, які розвивають критичне мислення, творчість і вміння працювати в команді.

Декілька років тому ми говорили окремо про hard та soft skills , а зараз, під час війни, ми йдемо далі й говоримо про розвиток у дітей мета-навичок, які відповідають за те, як людина будує своє життя, взаємодіє з іншими людьми та світом навколо, чи вміє правильно ухвалювати рішення та робити висновки.

Ліцей Educator робить акцент на формуванні особистості, яка може ефективно протистояти викликам та знаходити рішення проблем. Це не лише навчальний заклад, а й середовище, що заохочує учнів до вивчення своїх інтересів, здійснення мрій та можливістю повністю розкрити свій потенціал. Це також спільнота, де формуються цінності, міжособистісні стосунки як от дружба.

Важливо, щоб наші учні були громадянами світу, тому ми маємо багато міжнародних партнерств – кілька років поспіль їздимо на дебати до Будапешта, ліцеїсти беруть участь у міжнародній олімпіаді у Великобританії.

Наша освітня програма не лише готує студентів до вступу — за кордон і в Україні, — а й виховує готових до викликів, свідомих громадян, здатних приймати рішення в умовах невизначеності.

— Підходи до освіти у світі змінюються, але підвалини залишаються сталими. На яких основах формується концепція навчання в Educator?

Це академічна основа, яка включає в себе різні аспекти, як от методи викладання, педагогічні підходи, програми навчання та підтримка для учнів. Одна із основних підвалин також — індивідуальний підхід із можливістю реалізувати персональні цілі для кожної родини.

Ми робимо акцент на практичні навички, які готують учнів до викликів реального життя. Це реалізується через впровадження проєктів та практику, щоб допомогти учням застосовувати свої знання тут же одразу. Наша мета — допомагати кожній дитині максимально розкрити свій потенціал і успішно перейти до наступного етапу життя.

Важлива складова – робота з батьками. Основне завдання батьків учнів Educator – відвідати ліцей двічі на рік для підписання тьюторського контракту, обговорити навчальні цілі дитини. Також маємо загальні батьківські збори у серпні, коли приймаємо батьків до нашої спільноти, говоримо про їхні очікування від навчання. Ми не боїмося зворотного зв’язку і проводимо анкетування після кожної чверті, працюємо з пропозиціями.

У ліцеї ми маємо правило — відкрита комунікація з батьками і чесність в наданні інформації. Батьки розуміють, що вчителі та тьютори ліцею реально піклуються і про дітей, і про їхні результати. В Educator є спільнота батьків – ходимо з разом до театру, організовуємо спортивні секції, долучаємо до проведення майстерок.

Важливою також є основа безпечного простору. У ліцеї створене емоційно підтримуюче середовище, де ліцеїсти відчувають, що їхні емоції та думки важливі.

— Якими є стандарти навчання у ліцеї?

У ліцеї функціонує відділ забезпечення сенсів і контролю якості, тож про академічне навчання можна говорити дуже багато. Але якщо коротко, то навчання дитини побудовано таким чином, щоб кожен учень мав можливість досягнути результату своєї роботи. Це реалізується через індивідуальну траєкторію кожної дитини.

При зарахуванні до ліцею, починаючи з другого класу, ми проводимо обов’язково вступний тест, на основі якого розуміємо — чи є освітні втрати у дитини, чи немає. На початку навчального року діти пишуть діагностичні контрольні роботи, і вже від них починається реалізація індивідуальної траєкторії учня. Наші учні активно беруть участь в конкурсах, науково-практичних конференціях, форумах, дебатах фестивалях та заходах національного і міжнародного рівнів.

Цього року ми запустили пілотний проєкт "Рівневе викладання іноземних мов". Це вивчення мови не за класом, а за рівнем володіння, яке дозволяє максимально адаптувати навчальний план учня в групі. Незалежно від того, в якому класі навчається дитина та який рівень має, вивчати новий матеріал вона буде згідно з власними навичками та знаннями. Це дозволяє максимально ефективно використовувати час і зосереджуватись на тому, що саме потрібно для досягнення результату.

Опанування англійської мови за таким принципом дає можливість ефективно підготуватись до міжнародних іспитів (KET, PET, IELTS, Duolinguo), що є суттєвою перевагою для вступу до закордонних університетів. Цьогоріч один із наших ліцеїстів здав міжнародний іспит IELTS на 7.5 — це перемога та високий результат для випускника. Для розуміння, для освіти за кордоном більшість університетів вимагають сертифікат із загальним балом у сертифікаті 6.5 та не нижче 6.0 із кожної навички.

Зараз ми закріпили щомісячні звіти за проєктами. Це дозволяє іншим дітям надихнутися, зрозуміти, який проєкт вони хочуть реалізувати, надихнувшись роботою інших. Працюємо над тим, аби проєкти, що їх ліцеїсти захищають наприкінці шкільного року, знайшли своїх грантодавців.

Нас відвідують засновники стартапів, котрі розповідають про власні проєкти і бізнеси, приходять люди, які вибрали ту чи іншу професію. На основі цього діти теж можуть розробити і реалізувати якийсь власний проєкт.

Для мене результат школи — це успіхи та досягнення дітей як в самому ліцеї, так і за його межами. А високих результатів і перемог у цьому напрямку чимало.

— За якими ознаками можна пізнати колишнього учня – випускника ліцею? Чи відслідковуєте подальший розвиток і успіхи ваших випускників?

Звісно, ми відслідковуємо успіхи випускників. Наші випускники схильні до рефлексії та саморефлексії, займаються самоаналізом, що вказує на їхнє бажання розвивати свідомість. Підприємливість, самостійність і лідерські ознаки, що проявляються у здатності до самостійної праці та вирішення проблем. Справа в тому, що профорієнтаційний напрямок та проєктна діяльність у нашій програмі є з першого класу, тож навички формуються на постійній основі. Функціонування учнівського парламенту в ліцеї допомагає навчитись виявленню громадянської позиції, включаючи участь у соціальних подіях, громадських ініціативах, волонтерських проєктах. Наші діти небайдужі та проактивні.

У першому випуску ми мали лише трьох 11-класників, зараз у ліцеї по два одинадцятих класи. Маємо хорошу традицію — інтерв’ю з випускником, коли колишні ліцеїсти діляться своїм досвідом вступу до університету або складанням НМТ (національного мультипредметного тесту).

Періодично ми запрошуємо їх до ліцею на спілкування. Бо одна справа, коли дорослий каже "треба те, те і ще щось", а інша, коли на кілька років старший за тебе випускник радить щось із власного досвіду. Колишні ліцеїсти мають, чим поділитися, і це їх надихає.

Колишній випускник Тимофій Трахачов, який зараз навчається на архітектора у Hobart and William Smith Colleges штаті Нью-Йорк, США, принципово вирішив самостійно пройти шлях від підбору університету до зарахування. Він створив таблицю університетів, куди долучав ті, що навчають архітектурі, сортував їх по acceptance rate та рівню фінансової допомоги студентам.

Коли ми запитали, до скількох навчальних закладів його зарахували, та яку сумарну знижку на навчання ти отримав, відповідь була вражаючою: "Мене зарахували в 16-ти університетів у дев’яти різних країнах, і сума фінансової допомоги, яку мені запропонували, була $910 тисяч доларів, серед яких є чотири повні стипендії на навчання".

Випускник ліцею Educator пройшов цей шлях, впевнено рухаючись до своєї цілі, і дійшов. Тимофій мріяв навчатися у США, і йому це вдалося. Таки історії надихають.

— Що можна віднести до останніх розробок і нових запроваджень в Educator? Яке місце у них посідають безпекові алгоритми під час війни?

Уже згадуваний пілотний проєкт із рівневого викладання англійської мови важливий тим, що маючи інформацію про реальне володіння мовою, викладачі комплексно готують дітей до тестів одразу на уроках. А завдяки партнерству з Arizona state university учні 7-11 класів мають можливість підвищувати свої навички, вивчаючи предмети англійською з американськими викладачами.

Цьогоріч ми також запровадили пілотний проєкт "Наглядова академічна рада". Один раз на семестр десятеро найкращих викладачів країни перевіряють, як і чому навчались учні ліцею з різних предметів. Цей процес не лише оцінює академічні досягнення, але й допомагає планувати навчання, робить освітній процес більш прозорим і сприяє підвищенню якості освітніх послуг.

Варто згадати також про українознавчі освітні подорожі та мовно-проєктні табори. Цей напрямок дає можливість досліджувати простори нашої країни і занурюватись у певні професії. Освітні подорожі підбираємо під тематику, уже побували у Кам’янці-Подільському, Львові. Схожі тематичні зустрічі відбуваються і в ліцеї у рамках профорієнтації.

Цьогоріч плануємо, що мовно-проєктні табори вийдуть за межі України. Один з останніх проводили на Закарпатті – вивчали міста, побували на фермі з вирощення форелі, на виробництві сиру тощо. Коли ми їдемо у таку поїздку, то обов’язково маємо навчальну мету. У березні табір торкатиметься STEM-напрямку.

У нашому підході до безпеки ми розглядаємо декілька ключових аспектів: фізичну безпеку, психологічний комфорт, кібербезпеку та безпеку під час шкільних активностей поза територією закладу. Завдяки цим заходам ми прагнемо забезпечити гарантію захищеності та спокою для всієї шкільної спільноти.

У часи війни ми особливо розуміємо, як важлива підтримка ментального здоров’я дітей і викладачів. З нашими дітьми працюють тьютори, які також допомагають стабілізувати дітей, підтримують і спілкуються. Штатний психолог ліцею також проводить роботу із вчителями. У напрямку ментального здоров’я у викладачів на постійній основі є академічні психологічні супревізії, вони можуть розвантажуватися.

Під час повітряної тривоги ми спускаємося в укриття і там продовжуються повноцінні уроки, можливо, трохи видозмінені. Ми були першими в Україні, хто вивчав досвід ізраїльських колег щодо безпеки та функціонування в умовах війни, потім передавали знання українським колегам. Щоб актуалізувати безпекові питання, плануємо так звані тижні безпеки. У рамках одного з них провели зустріч-лекцію для батьків та педагогів на тему "Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів".

Також варто пам’ятати про постійний волонтерський напрямок, який активно підтримує наш ліцей. Наприклад, з лютого стартує другий навчальний потік для дітей ВПО з освітніх втрат, на якому діти можуть безплатно долучитись до вивчення природничих наук. Перший потік успішно закінчився у грудні минулого року.

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