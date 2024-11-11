"У мене є відповіді на всі претензії, які нам сьогодні виставляє податкова", — власник компанії Prometey Рафаель Гороян

Російсько-українська війна та погрози з повітря, посушливе літо, а до всього цього — ще й надмірний тиск податкової на аграрний бізнес. Ця низка випробувань, з якою зіткнувся український аграрій, аж надто нагадує нових вершників Апокаліпсису, які можуть поховати одну з найважливіших галузей для України. Про те, як виживає агробізнес сьогодні, про конфлікти з податковою і чому бізнесмени сьогодні змушені захищати свій бізнес говоримо з власником групи компаній PROMETEY Рафаелем Горояном.

Третій рік війни виявився прогнозовано складним для підприємств, пов'язаних з аграрною галуззю. І ось уже в мережі з'явилася інформація, що PROMETEY — один з найбільших агрохолдингів України, — перебуває у скрутному фінансовому становищі і змушений закривати частину свого бізнесу. Як йдуть справи зараз і з чим закінчуєте рік?

Цей рік у нас дуже поганий. Від нас відвернулася банківська система і агробізнес не кредитують, підкосила посуха — пів року ми не бачили дощів. Але найголовніший чинник — податкова, яка чинить поганий вплив на бізнес у країні. Понад рік нас не відпускають системні перевірки.

Є також велика проблема з відшкодуванням ПДВ. Ми експортери, трейдери, купуємо зерно з ПДВ за "живі гроші", розплачуємося за цей податок теж "живими грошима", а коли подаємо на відшкодування — на цьому етапі починається шоу. Наші накладні або блокують, або з якихось незрозумілих причин частину ПДВ знімають, відшкодовують тільки залишок.

Податкова в особі голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева хоче зробити суму ПДВ ще більшою. Тобто так у бізнесу можна буде ще раз брати ПДВ, роками користуватися, знаходити причини не відшкодовувати його. Це виглядає як безвідсотковий кредит для держави.

Водночас в одному з подкастів на YouTube Данило Гетманцев говорив про детінізацію українського бізнесу. Нібито в тіні зараз перебуває до 500 млрд гривень податками, які необхідно перевести в державний бюджет. Що мається на увазі під детінізацією компанії?

Детінізація бізнесу — дуже важлива державна ініціатива. Виводити нелегальний бізнес із тіні потрібно, оскільки держава під час війни потребує цих податків.

Але корупція в країні може дуже вплинути на процес детінізації. Поки в країні процвітає корупція, будь-який, наприклад, чиновник, що стоїть вище, може зателефонувати і сказати – "цю компанію не чіпайте, це моя". Треба починати з корупції, а не пригнічувати бізнес і нарощувати корупцію під приводом детінізації. Це, по-перше, а по-друге, через безмежне підвищення податків весь бізнес навпаки зараз масово йде в тінь. А якої детінізації може йтися, коли бізнесмен, працюючи на збиток, має платити ще більше у скарбницю?! Повірте, цим можна домогтися зворотного – тінізації бізнесу.

Як, на вашу думку, такі дії податкової впливають на бізнес-процеси?

Дії податкової зараз знищують бізнес. За останні пару років багато бізнесменів емігрували в інші країни, а ще більше просто припинили свою діяльність. З 2022-го року закрилося майже 1300 аграрних компаній. І взагалі, за кількістю ліквідованих компаній сільськогосподарська галузь лідирує.

Наприклад, у групи компаній PROMETEY держава сьогодні забрала 500 млн гривень ПДВ. А ми — це всього лише маленька частина бізнесу. Ви ж розумієте, що відбувається з великими бізнесами?

Я один з учасників ринку. І в якійсь частині — його засновник. Щоб щомісяця платити зарплату 15–20 млн гривень, мені треба десь ці гроші заробити. У мене більше року поки що не виходить заробити на зарплату, відсотки, кредити і на все інше.

Група компаній PROMETEY півтора року працює у збиток, практично весь наш ПДВ проходить через суд. Це паралізує роботу компанії.

У нашій країні немає відповідальності податкового інспектора і практики покарання за необ'єктивно накладений штраф.

Тепер же за всі суди, які ми виграємо, відповідатиме податкова інспекція: інспектор, який нас цими штрафами обкладає і начальник, який підписує акти. Це буде прецедент, якого не було. Але ми дійдемо до кінця.

Бізнес хоче діалогу, але немає розуміння з боку влади.

Я звертаюся до Данила Олександровича Гетманцева. Я прошу вас зустрітися зі мною, і обговорити всі поточні питання.

Ви говорите, що хочете бачити в особі бізнесу партнерів. У мене є відповіді на всі претензії, які нам сьогодні виставляє податкова. Будь ласка, давайте побачимося і поговоримо на цю тему.

Що на практиці означає статус ризикових, яким податкова інспекція позначила деякі компанії групи PROMETEY? Чим така практика загрожує бізнесу?

У податкової інспекції з'явилося право позначати компанію як ризикову. Тобто податковий інспектор зі своїм начальником, який підписує цей документ, без суду і слідства може знищити будь-який бізнес — без прокуратури, без права на захист.

З компанією зі статусом "ризикової" працювати не можна. Тому що всі фінансові документи будуть блоковані. І, уявляєте, на даний момент, 32 тисячі платників ПДВ у цьому статусі — у статусі ризикових. Це понад 20 відсотків бізнесменів країни. Зараз ситуація критична і з кожним місяцем дедалі більше погіршується.

І якщо раніше ми мали право пікетувати, судитися — зараз цих прав немає, під час війни вони обмежені.

У світовій практиці немає такого, щоб податкова одним своїм рішенням могла знищити бізнес платника податків. У цивілізованих країнах, якщо всі дані оформлені коректно, як того вимагає законодавство, ніякого блокування бути не може. Інспектор податкової, якщо має питання до діяльності якоїсь компанії, просто надсилає цій компанії лист із проханням роз'яснити ті чи інші дії. І поки в компанії відповідають на лист, доводять, що всіх норм і правил дотримано, бізнес продовжує свою роботу, фінансові платежі здійснюються.

У нас же спочатку йде блокування, зупиняються всі операції, а потім ми йдемо і доводимо, що мали рацію. Суди ми виграємо, але це забирає багато часу і ресурсів. Це буквально знищення компанії.

Не подобається нашій податковій європейська практика — можна працювати по-іншому. Ми пропонуємо обмежити час, на який податкова може кинути компанію в статус ризикових. Щоб не компанія мала доводити в суді свою невинність, а податкова протягом, наприклад, кількох тижнів мала надати всі необхідні докази, які підтверджують, що компанія насправді має бути в списку ризикових.

Яких заходів потрібно вжити податковій, щоб у складній ситуації воєнного часу зберегти аграрні підприємства країни?

На початку війни податкове навантаження з агровиробників та експортерів зняли, почали видавати кредити аграріям — тепер кажуть, що це було помилкою. Чому ніхто не хоче замислитися, що через те, що працювали ці пільги, зберегли людей і бізнес? Тому що бізнес масово щодня йшов із країни.

Ось і нас звинувачують у тому, що ми порушуємо валютний контроль. Але може хоча б один податківець порадити, як працювати експортеру?

У нас 30–40% грошових коштів застряє на рахунках кореспондентів наших банків. Припустимо, ми перераховуємо гроші в Україну з Дубая, у 40–50% випадків цей платіж зупиняють і ставлять запитання. Тому, що ми з України — з країни, що воює.

Поки ми відповідаємо на ці принизливі запитання, $2–3 млн може застрягти на кореспондентських рахунках. Ми заводили ці гроші в Україну, щоб платити податки, банківські кредити, зарплату.

Зараз Україна живе за рахунок донорів, але постійно так не буде. Не буде німецький громадянин просто так дотувати чужу країну. Тому бізнесменів потрібно берегти — це єдине джерело доходу держави. Але замість того, щоб допомагати хліборобам, їх морально знищують перевірками.

І все ж, який прогноз щодо групи компаній PROMETEY ви можете дати на наступний рік?

Ми є агровиробником, великим експортером зернових із земельним банком у 20 тисяч гектарів землі, і великою логістичною компанією. До повномасштабного вторгнення ми мали обсяг зберігання зернових 2 млн тонн і входили до трійки найбільших гравців агросектору України.

Експорт зерна і пошук ринків — це різний бізнес з великими ризиками. І наш бізнес багато в чому залежить від роботи податкової та від погоди. Я не кажу про військовий ризик. Ось зараз уже два тижні масово бомблять порти Одеси, влучають у судна, які вантажаться в портах.

Але незважаючи на це, прогноз загалом позитивний. Ми готові приймати всі військові та погодні ризики, тому що в таких умовах ми живемо і працюємо вже три роки. Але свавілля до свого бізнесу під прапором детінізації я не допущу.

Тому питання справедливості треба вирішувати з державою. На початку повномасштабного вторгнення, коли держава підтримала агробізнес, люди відчули себе потрібними. Завдяки тому, що вони тут живуть і створюють, ми будемо вигравати війну.

Я цей бізнес створював своїми руками 30 років, і не віддам його на знищення. Я буду про це відкрито говорити. У мене залишається такий інструмент його захисту.