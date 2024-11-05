Чи варто публікувати некрологи солдатів під час війни?

Війна вимагає від суспільства прояву якостей, які могли здаватися необов'язковими в мирний час: згуртованості, взаємодопомоги і чесності по відношенню один до одного. І, звичайно ж, поваги до своїх захисників. Необхідно пам'ятати про них, коли вони б'ються на фронті, необхідно пам'ятати про них, коли вони повертаються додому "на щиті". Але де закінчується відплата пам'яті і починається важлива інформація для ворога?

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Золочів і Золочівський район на Львівщині по праву пишаються своїми воїнами: їх дуже багато, і всі вони день і ніч відстоюють свободу і незалежність України на найнебезпечніших ділянках фронту. На жаль, ціна цієї боротьби неймовірно висока, і безліч героїв віддають свої життя. Але Золочів пам'ятає і віддає данину поваги кожному з них: так, в одному з міських ЗМІ, "Золочів.нет", щодня публікуються некрологи полеглих солдатів. З одного боку, це благородна місія, з іншого — публікація даних, які в умовах воєнного часу можуть призвести до небажаних наслідків, і ось чому.

Рубрика "Некролог" на сайті "Золочів.нет" являє собою добірку щоденних зведень про загибель уродженців Золочева та Золочівського району. У кожному щоденному зведенні — від одного бійця до шістьох, причому один лише боєць фігурує нечасто. Одна сторінка некролога містить шість таких зведень. Сам некролог містить 238 сторінок, і їхня кількість зростає щодня. При цьому населення Золочева та Золочівського району за даними 1 січня 2022 року становило 158943 особи, а нині, з урахуванням тих, хто втік від війни, значно менше.

Не треба бути аналітиком, щоб порахувати, скільки містян і мешканців району загинули на фронті, і скільки це становить у відсотковому співвідношенні до нинішнього населення Золочева та Золочівського району. Виходить, майже десять тисяч загиблих. Враховуючи, що чисельність боєздатного населення міста та району може становити до 50 тисяч осіб, то це буде його п'ята частина! Не треба бути панікером, щоб жахнутися від подібних цифр і від кошмару війни, коли на твоїх очах вимирає ціле місто...

То чи варто публікувати таку болючу інформацію під час бойових дій?