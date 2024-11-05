Стоит ли публиковать некрологи солдат во время войны?

Война требует от общества проявления качеств, которые могли казаться необязательными в мирное время: сплоченности, взаимопомощи и честности по отношению друг к другу. И, конечно же, уважения к своим защитникам. Необходимо помнить о них, когда они сражаются на фронте, необходимо помнить о них, когда они возвращаются домой "на щите". Но где заканчивается воздаяние памяти и начинается важная информация для врага?

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Золочев и Золочевский район на Львовщине по праву гордятся своими воинами: их очень много, и все они день и ночь отстаивают свободу и независимость Украины на самых опасных участках фронта. К сожалению, цена этой борьбы невероятно высока, и множество героев отдают свои жизни. Но Золочев помнит и отдает дань уважения каждому из них: так, в одном из городских СМИ, "Золочів.нет", ежедневно публикуются некрологи павших солдат. С одной стороны, это благородная миссия, с другой – публикация данных, которые в условиях военного времени могут привести к нежелательным последствиям, и вот почему.

Рубрика "Некролог" на сайте "Золочів.нет" представляет из себя подборку ежедневных сводок о гибели уроженцев Золочева и Золочевского района. В каждой ежедневной сводке – от одного бойца до шестерых, причем один лишь боец фигурирует нечасто. Одна страница некролога содержит шесть таких сводок. Сам некролог содержит 238 страниц, и их число растет каждый день. При этом население Золочева и Золочевского района по данным 1 января 2022 года составляло 158943 человека, а в настоящее время, с учетом бежавших от войны, значительно меньше.

Не надо быть аналитиком, чтобы посчитать, сколько горожан и жителей района погибли на фронте, и сколько это составляет в процентном соотношении к нынешнему населению Золочева и Золочевского района. Получается, почти десять тысяч погибших. Учитывая, что численность боеспособного населения города и района может составлять до 50 тысяч человек, то это будет его пятая часть! Не надо быть паникером, чтобы прийти в ужас от подобных цифр и от кошмара войны, когда на твоих глазах вымирает целый город…

Так стоит ли публиковать столь болезненную информацию во время боевых действий?