"Не можна пробачити": Шаманська відповіла, чи була жертвою фізичного насильства у шлюбі (відео)

За словами блогерки, переїзд зі США в Україну побічно пов'язаний з колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, але деталей вона розкрити не може. Також вона зізналася, що насильство з його боку було, але моральне.

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Відома українська блогерка і телеведуча Аліна Шаманська розповіла, чи була вона жертвою фізичного насильства, поки перебувала у шлюбі з актором Русланом Ханумаком. Своєю історією вона поділилася в сюжеті шоу "Ранок у великому місті".

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За її словами, вона була змушена з сином переїхати зі Сполучених Штатів Америки, де прожила 3 роки, назад в Україну. Це побічно пов'язано з колишнім чоловіком, який нещодавно виїхав туди, проте деталей блогерка розкривати не стала.

"Були в нашому шлюбі речі, які не можна пробачити. Ніколи в цьому шлюбі я не була жертвою фізичного насильства, але морального — так, і дуже сильно. Для мене зрада — це навіть романтичне листування з іншою дівчиною. А таке було і багато. Я про це знала, плакала, була розбита, і я цих усіх жінок знаю", — заявила Аліна Шаманська.

Незважаючи на те, що їхній шлюб давно розпався, колишні кохані продовжують спроби нормального спілкування заради спільного сина, хоч і не завжди виходить. Іноді, зізнається блогерка, вона може сказати в бік колишнього чоловіка "гарячі слівця".

"Тому що я більше не даю себе ображати і переходити межі. Коли людина ці межі переходить, то я кажу: "Іди на...", — резюмувала Аліна Шаманська.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що телеведуча Аліна Шаманська нарвалася на хейт через військову форму, яку одягнула. Раніше вона говорила, що не відмовилася б від журналістської посади в ЗСУ.

7 жовтня Аліна Шаманська зізналася, які пластичні операції робила на обличчі. Першу пластичну операцію вона зробила понад 10 років тому за бартером. Тоді вона працювала на одному з українських телеканалів.