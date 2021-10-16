Війна в Перській затоці. Уроки "Бурі в пустелі" 30 років потому

"Цей регіон розташований у центрі всього і є ключем до всього світу. І оскільки США — глобальна держава з глобальними інтересами, ми завжди будемо глибоко стурбовані близькосхідними справами". Американський військовий експерт — про те, чому США не планують іти з Близького Сходу.

Перша війна в Перській затоці закінчилася досить давно, щоб можна було дивитися на неї з меншим роздратуванням і адреналіном, які часто затьмарюють нашу оцінку поточних подій. Тому зараз вона може піднести Америці корисніші уроки, ніж 30 років тому — і ці уроки актуальні як ніколи.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Фокус переклав роботу віцепрезидента Heritage Foundation Джеймса Джей Карафано, який очолює Інститут національної безпеки і зовнішньої політики Девіса, про те які нові уроки Америка може засвоїти з війни в Перській затоці

Війна в Перській затоці: уроки "Бурі в пустелі"

Улітку 1990 року американські війська почали стікатися на Близький Схід. До лютого наступного року вони вже поверталися додому.

Не встигли солдати відмити танки від піску, як розгорілася війна за інтерпретацію щойно завершеної війни. Тридцять років по тому суперечки про те, чого має навчити нас історія, тривають.

Після війни Збройні сили США призначили бригадного генерала Боба Скейлза керівником спеціальної дослідницької групи "Буря в пустелі". Завдання групи — проаналізувати звільнення Кувейту та згортання збройних сил Саддама Хусейна. Висновкиа Скейлза були опубліковані в книзі "Безумовна перемога". ПС США теж не залишилися в боргу, замовивши об'ємний "Огляд повітряної міці під час війни в Перській затоці" під редакцією Тома Кіні й Еліота Коена.

Важливо

Солдати за викликом. Чому сучасну війну не можна уявити без найманців з ПВК

У гру включилися й інші експерти за межами Пентагону. Полковник у відставці Гарі Саммерс, автор впливового аналізу військових невдач у В'єтнамі, написав книгу "Про стратегію II: критичний аналіз війни в Перській затоці" (1992). Неперевершеною за обсягом є книга Ентоні Кордсмана "Уроки сучасної війни, том IV" (1994).

Усі ці аналітичні праці були пронизані духом тріумфу та підбадьорювання в поєднанні з непохитною вірою в можливість засвоїти уроки.

Це цілком зрозуміло. Після фіаско у В'єтнамі Збройні сили США були повністю оновлені. Тільки що розпався Радянський Союз. Здавалося, що Штати на правильному шляху.

[ + – ] Президент Буш-старший вітає війська. Саудівська Аравія, 1990. Фото: bush41.org

Значною мірою перемога була приписана вірі в те, що американські воєнні та стратегічні інститути здатні врахувати історичний і сучасний досвід і використовують ці знання для поліпшення можливостей і ефективності. У 1980-х роках дійсно було модно вчитися на своїх помилках. У Збройних сил навіть є історична праця з вивчення накопиченого досвіду.

Однак навчання на помилках війни в Перській затоці було дещо збоченим варіантом того, що відбувалося в 1980-х роках. Після падіння залізної завіси всі в Пентагоні були одержимі міркуваннями про те, яка армія і для чого потрібна Америці у світі без радянської загрози.

Навчання на помилках більше схоже на пропаганду: військовим швидше говорили, що доведеться робити в майбутньому, ніж пояснювали значення подій минулого.

Америка досі вірна цій традиції. Варто прозвучати декільком пострілам, як за ними слідують нові списки засвоєних уроків. Ці висновки більше схожі на ретроспективний аналіз — як, наприклад, безглузді "уроки" Фаріда Закарії з приводу Другої війни в Перській затоці. На жаль, списки в дусі "я ж вам казав", складені постфактум, більше схожі на спроби довести свою правоту, ніж на корисні уроки.

Повинна бути золота середина між тим, щоб використовувати історію для затвердження власної зверхність, і тим, щоб намагатися втерти носа конкурентам. Повернемося ж до засвоєння уроків, які роблять нас кращими.

[ + – ] Американські винищувачі F-15 під час операції "Щит пустелі" Фото: PHAN CHAD VANN

Перша війна в Перській затоці закінчилася досить давно, щоб подивитися на неї з меншим роздратуванням і адреналіном, які часто затьмарюють нашу оцінку поточних подій. Тому зараз вона може піднести Америці корисніші уроки, ніж 30 років тому — і ці уроки актуальні як ніколи.

5 висновків, які зробили США з війни в Перській затоці

1. Близький Схід важливий

У 1990 році багато американців були шоковані тим, що перша велика воєнна операція після закінчення холодної війни була проведена саме на Близькому Сході. А даремно. Він називається Близьким Сходом не просто так. Цей регіон розташований у центрі всього і є ключем до всього світу. І оскільки США — глобальна держава з глобальними інтересами, ми завжди будемо глибоко стурбовані близькосхідними справами. Ба більше, нам завжди доведеться займатися такими країнами як Іран, Ірак і Туреччина, які є опорними точками регіону та ключовими сполучними ланками з Європою й Азією. Ось чому раніше ми турбувалися про Саддама; ось чому тепер ми турбуємося про ІДІЛ та Іран.

2. Близький Схід неспокійний

Сила великих держав, крихкість деяких національних держав, ідеологічна війна між західною сучасністю й тоталітаризмом, трайбалізм, сунітсько-шиїтський розкол — усе це грає свою роль у визначенні долі регіону. Поєднання цих сил — ось що настільки ускладнило збірку цього кубика Рубіка, і ось чому закінчення війни виявилося таким невпевненим і незадовільним. Це ж поєднання суперечливих сил продовжує ускладнювати роботу в регіоні до цього дня.

3. Перемога важлива

У цій частині світу в честі сила. Ніхто не поважає того, хто програв, і не зважає на нього. Уявляти, що жести доброї волі мають велике значення в цій частині світу (або що вони впливають на сприйняття Америки як сильної держави), — значить просто видавати бажане за дійсне. Після першої війни в Перській затоці, після другого вторгнення США і після того, як США придушили повстанський рух у сунітському трикутнику, Америка набрала кілька очок. Але коли здається, що Америка відступає, її очки віднімаються, а повага з боку друзів і ворогів падає. Америці слід вміти вести ті війни, які вона повинна вести, а не тільки ті, які вести хочеться.

Важливо

Згадуючи Сайгон. Чому Афганістан — це колосальний удар по репутації Джо Байдена

4. Війни носять політичний характер

Карл фон Клаузевіц стверджував, що війна — це продовження політики. Після конференції в Касабланці Рузвельт поскаржився своєму синові Елліоту: "У війні занадто багато політики". Перша війна в Перській затоці, безумовно, не спростувала жодне з цих тверджень. Країни можуть настільки загрузнути у своїй політиці, що втрачають із поля зору пріоритет ефективного ведення війни. У першій війні в Перській затоці політика сприяла швидкому відходу, але це не призвело ні до чого хорошого. Занадто політизовані війни так само погані, як і війни, відірвані від своєї політичної мети. Сполученим Штатам потрібен надійний план у регіоні, який буде політично здійснюваним, але при цьому він має принести конструктивні зміни.

5. Лідери мають значення

Як би ми не ставилися до результатів Першої війни в Перській затоці, вихваляючи або осуджуючи їх, одне залишається правильним: лідери мають величезне значення для результату війни. При всій зацикленості на воєнних технологіях (таких як високоточна зброя в Першій війні в Перській затоці або сучасні безпілотники), саме люди ведуть війну — а ті, хто веде цих людей за собою, впливають на її результат. Чим краще керівництво, тим кращий результат.