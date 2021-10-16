Война в Персидском заливе. Уроки "Бури в пустыне" 30 лет спустя

"Этот регион находится в центре всего и является ключом ко всему миру. И поскольку США — глобальная держава с глобальными интересами, мы всегда будем глубоко озабочены ближневосточными делами". Американский военный эксперт — о том, почему США не планируют уходить с Ближнего Востока.

Первая война в Персидском заливе закончилась достаточно давно, чтобы можно было смотреть на нее с меньшим раздражением и адреналином, которые часто омрачают нашу оценку текущих событий. Поэтому сейчас она может преподнести Америке более полезные уроки, чем 30 лет назад – и эти уроки актуальны как никогда.

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Фокус перевел работу вице-президента Heritage Foundation Джеймса Джей Карафано, который возглавляет Институт национальной безопасности и внешней политики Дэвиса, о том какие новые уроки Америка может извлечь из войны в Персидском заливе

Война в Персидском заливе: уроки "Бури в пустыне"

Летом 1990 года американские войска начали стекаться на Ближний Восток. К февралю следующего года они уже возвращались домой.

Не успели солдаты отмыть танки от песка, как разгорелась война за интерпретацию только что завершенной войны. Тридцать лет спустя споры о том, чему должна научить нас история, продолжаются.

После войны Вооруженные силы США назначили бригадного генерала Боба Скейлза руководителем специальной исследовательской группы "Буря в пустыне". Задача группы — проанализировать освобождение Кувейта и свертывание вооруженных сил Саддама Хусейна. Выводы Скейлза были опубликованы в книге "Безусловная победа". ВВС США тоже не остались в долгу, заказав объемный "Обзор воздушной мощи во время войны в Персидском заливе" под редакцией Тома Кини и Элиота Коэна.

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В игру включились и другие эксперты за пределами Пентагона. Полковник в отставке Гарри Саммерс, автор влиятельного анализа военных неудач во Вьетнаме, написал книгу "О стратегии II: критический анализ войны в Персидском заливе" (1992). Непревзойденной по объему является книга Энтони Кордсмана "Уроки современной войны, том IV" (1994).

Все эти аналитические труды были пронизаны духом триумфа и подбадривания в сочетании с непоколебимой верой в возможность извлечь уроки.

Это вполне объяснимо. После фиаско во Вьетнаме Вооруженные силы США были полностью обновлены. Только что распался Советский Союз. Казалось, что Штаты на правильном пути.

[ + – ] Президент Буш-старший приветствует войска. Саудовская Аравия, 1990 Фото: bush41.org

В значительной степени победа была приписана вере в то, что американские военные и стратегические институты способны учесть исторический и современный опыт и используют эти знания для улучшения возможностей и эффективности. В 1980-х годах действительно было модно учиться на своих ошибках. У Вооруженных сил даже есть исторический труд по изучению накопленного опыта.

Однако обучение на ошибках войны в Персидском заливе было несколько извращенным вариантом того, что происходило в 1980-х годах. После падения железного занавеса все в Пентагоне были одержимы рассуждениями о том, какая армия и для чего нужна Америке в мире без советской угрозы.

Обучение на ошибках больше походило на пропаганду: военным скорее говорили, что придется делать в будущем, чем объясняли значение событий прошлого.

Америка до сих пор верна этой традиции. Стоит прозвучать нескольким выстрелам, как за ними следуют новые списки извлеченных уроков. Эти выводы больше похожи на ретроспективный анализ – как, например, бессмысленные "уроки" Фарида Закарии по поводу Второй войны в Персидском заливе. К сожалению, списки в духе "я же вам говорил", составленные постфактум, больше похожи на попытки доказать свою правоту, чем на полезные уроки.

Должна быть золотая середина между тем, чтобы использовать историю для утверждения собственного превосходства, и тем, чтобы пытаться утереть нос соперникам. Вернемся же к извлечению уроков, которые делают нас лучше.

[ + – ] Американские истребители F-15 во время операции "Щит пустыни" Фото: PHAN CHAD VANN

Первая война в Персидском заливе закончилась достаточно давно, чтобы посмотреть на нее с меньшим раздражением и адреналином, которые часто омрачают нашу оценку текущих событий. Поэтому сейчас она может преподнести Америке более полезные уроки, чем 30 лет назад – и эти уроки актуальны как никогда.

5 выводов, которые сделали США из войны в Персидском заливе

1. Ближний Восток важен

В 1990 году многие американцы были шокированы тем, что первая крупная военная операция после окончания холодной войны была проведена именно на Ближнем Востоке. А зря. Он называется Ближним Востоком не просто так. Этот регион находится в центре всего и является ключом ко всему миру. И поскольку США — глобальная держава с глобальными интересами, мы всегда будем глубоко озабочены ближневосточными делами. Более того, нам всегда придется заниматься такими странами как Иран, Ирак и Турция, которые являются опорными точками региона и ключевыми связующими звеньями с Европой и Азией. Вот почему раньше мы беспокоились о Саддаме; вот почему теперь мы беспокоимся об ИГИЛ и Иране.

2. Ближний Восток неспокоен

Сила великих держав, хрупкость некоторых национальных государств, идеологическая война между западной современностью и тоталитаризмом, трайбализм, суннитско-шиитский раскол – все это играет свою роль в определении судьбы региона. Сочетание этих сил – вот что настолько усложнило сборку этого кубика Рубика, и вот почему окончание войны оказалось таким неуверенным и неудовлетворительным. Это же сочетание противоречивых сил продолжает усложнять работу в регионе по сей день.

3. Победа важна

В этой части мира в чести сила. Никто не уважает проигравшего и не считается с ним. Представлять, что жесты доброй воли имеют большое значение в этой части мира (или что они влияют на восприятие Америки как сильной державы), – значит просто выдавать желаемое за действительное. После первой войны в Персидском заливе, после второго вторжения США и после того, как США подавили повстанческое движение в суннитском треугольнике, Америка набрала несколько очков. Но когда кажется, что Америка отступает, ее очки отнимаются, а уважение со стороны друзей и врагов падает. Америке следует уметь вести те войны, которые она должна вести, а не только те, которые вести хочется.

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4. Войны носят политический характер

Карл фон Клаузевиц утверждал, что война – это продолжение политики. После конференции в Касабланке Рузвельт пожаловался своему сыну Эллиоту: "В войне слишком много политики". Первая война в Персидском заливе, безусловно, не опровергла ни одно из этих утверждений. Страны могут настолько увязнуть в своей политике, что теряют из виду приоритет эффективного ведения войны. В первой войне в Персидском заливе политика благоприятствовала быстрому уходу, но это не привело ни к чему хорошему. Слишком политизированные войны так же плохи, как и войны, оторванные от своей политической цели. Соединенным Штатам нужен надежный план в регионе, который будет политически осуществим, но при этом принесет конструктивные изменения.

5. Лидеры имеют значение

Как бы мы ни относились к результатам Первой войны в Персидском заливе, восхваляя или порицая их, одно остается верным: лидеры имеют огромное значение для исхода войны. При всей зацикленности на военных технологиях (таких как высокоточное оружие в Первой войне в Персидском заливе или современные беспилотники), именно люди ведут войну – а те, кто ведет этих людей за собой, влияют на ее исход. Чем лучше руководство, тем лучше результат.