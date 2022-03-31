Великобританія та союзники поставлять в Україну більше озброєння, — ЗМІ

За словами Міністра оборони Британії Бена Воллеса, Україні нададуть артилерію дальньої дії, боєприпаси та інше зенітне озброєння.

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Великобританія та її союзники домовилися відправити в Україну ще більше летальної зброї для протидії російському вторгненню. Низка країн виступила з новими ідеями або з обіцянками надати фінансову допомогу Києву. Про це повідомляє британське видання "Reuters" із посиланням на Міністра оборони Британії Бена Воллеса.

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За його словами, Україні нададуть артилерію дальньої дії, боєприпаси та інше зенітне озброєння.

"Сьогодні в Україну надходитиме більше смертоносної допомоги. Низка країн виступили або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", — сказав він.

Нагадаємо, 31 березня під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі Володимир Путін сказав, що умов для припинення вогню в Україні поки немає. Драґі також додав, що Росія та Україна просили стати Італію стати одним із гарантів у майбутній мирній угоді.

Раніше 30 березня, прем'єр Словенії заявив, що підтримує надання Україні зенітно-ракетних комплексів С-300. За його словами, саме протиракетної зброї Київ потребує найбільше.