Великобританія та союзники поставлять в Україну більше озброєння, — ЗМІ
За словами Міністра оборони Британії Бена Воллеса, Україні нададуть артилерію дальньої дії, боєприпаси та інше зенітне озброєння.
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Великобританія та її союзники домовилися відправити в Україну ще більше летальної зброї для протидії російському вторгненню. Низка країн виступила з новими ідеями або з обіцянками надати фінансову допомогу Києву. Про це повідомляє британське видання "Reuters" із посиланням на Міністра оборони Британії Бена Воллеса.
За його словами, Україні нададуть артилерію дальньої дії, боєприпаси та інше зенітне озброєння.
"Сьогодні в Україну надходитиме більше смертоносної допомоги. Низка країн виступили або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", — сказав він.
Нагадаємо, 31 березня під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі Володимир Путін сказав, що умов для припинення вогню в Україні поки немає. Драґі також додав, що Росія та Україна просили стати Італію стати одним із гарантів у майбутній мирній угоді.
Раніше 30 березня, прем'єр Словенії заявив, що підтримує надання Україні зенітно-ракетних комплексів С-300. За його словами, саме протиракетної зброї Київ потребує найбільше.