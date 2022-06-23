"У деяких немає голови": як упізнають тіла захисників Маріуполя в київському морзі (фото)

Як розповіла керівниця патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, іноді тіла бувають на активній стадії розкладання або без кінцівок. Розпізнавати тіла допомагають татуювання, якщо вони є.

В один зі столичних моргів привозять тіла загиблих захисників Маріуполя для впізнання. Hromadske показали фоторепортаж процесу огляду тіл.

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Для огляду тіл військові одягають сині захисні костюми, рукавички та маски. Для надійності рукавиці примотують скотчем до костюмів. Після цього починають вивантажувати тіла захисників Маріуполя з машини із написом "Евакуація-200".

[ + – ] Машина з тілами воїнів

Заявляється, що 21 червня тіла військових було передано в межах обміну з РФ. Керує процесом огляду тіл керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова. Саме вона спілкується з родичами загиблих, організовує експертизу ДНК і поховання бійців.

[ + – ] Машина з тілами загиблих

Патронатну службу в полку створили у 2014 році. З того часу Олена займається пораненими, допомагає з лікуванням і реабілітацією. У разі смерті сім'ю загиблого беруть під опіку, допомагаючи на похороні.

[ + – ] Російська сторона разом із тілами воїнів передає і цивільних

Олена Толкачова розповідає, що зараз масштаби непорівнянні з тим, що було у 2014 році. Роботу ускладнює ще й те, що невідомо, кого передадуть цього разу. Серед переданих тіл бувають і цивільні, і тіла на активній стадії розкладання.

"До нас часто надходять тіла в активній стадії розкладання, гниття, випаровування. Навіть судмедексперти, які працюють у морзі на Оранжерейній, які раніше одночасно брали 4-5 трупів у кабінет на розтин, зараз беруть не більше 2 тіл. Інакше працювати неможливо, стоїть запах. У деяких тіл немає голів. Як їх упізнавати?" — розповідає Олена.

[ + – ] Іноді тіла бувають в активному процесі розкладання

Було створено телеграм-канал, куди родичі військових можуть надсилати татуювання своїх рідних. Вони допомагають упізнавати тіла. При упізнанні Олена фотографує такі деталі на тілі. Все це вони збирають для своєї внутрішньої бази.

Нагадаємо, 21 червня Україні передали тіла загиблих солдатів. Обмін відбувся в Запорізькій області.