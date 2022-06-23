"У некоторых нет головы": как опознают тела защитников Мариуполя в киевском морге (фото)

Как рассказала руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, иногда тела бывают в активной стадии разложения или без конечностей. Опознавать тела помогают татуировки, если они есть.

В один из столичных моргов привозят тела погибших защитников Мариуполя для опознания. Hromadske показали фоторепортаж процесса осмотра тел.

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Для досмотра тел военные надевают синие защитные костюмы, перчатки и маски. Для надежности рукавицы приматывают скотчем к костюмам. После этого начинают выгружать тела защитников Мариуполя из машины с надписью "Эвакуация-200".

[ + – ] Машина с телами воинов

Заявляется, что 21 июня тела военных были переданы в рамках обмена с РФ. Управляет процессом осмотра тел руководитель патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачова. Именно она общается с родственниками погибших, организовывает экспертизу ДНК и захоронение бойцов.

[ + – ] Машина с телами погибших

Патронатную службу в полку создали в 2014 году. С тех пор Елена занимается ранеными, помогает с лечением и реабилитацией. В случае смерти семью погибшего берут под опеку, помогая похоронам.

[ + – ] Российская сторона вместе с телами воинов передает и гражданских

Елена Толкачева рассказывает, что сейчас масштабы несоизмеримы с тем, что было в 2014. Работу усложняет еще и то, что неизвестно, кого передадут в этот раз. Среди переданных тел бывают и гражданские, и тела в активной стадии разложения.

"К нам часто поступают тела в активной стадии разложения, гниения, испарения. Даже судмедэксперты, работающие в морге на Оранжерейной, ранее одновременно бравшие 4-5 трупов в кабинет на вскрытие, сейчас берут не более 2 тел. Иначе работать невозможно, стоит запах. У некоторых тел нет голов. Как их опознавать?" — рассказывает Елена.

[ + – ] Иногда тела бывают в активном процессе разложения

Был создан телеграм-канал, куда родственники военных могут отправлять татуировки своих родных. Они помогают опознавать тела. При опознании Елена фотографирует такие детали на теле. Все это они собирают для своей внутренней базы.

Напомним, 21 июня Украине передали тела погибших солдат. Обмен прошел в Запорожской области.