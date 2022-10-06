Міноборони Іспанії відправило в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги (фото)

Позашляховики Anibal спрямовані на задоволення потреб української армії у матеріально-технічному забезпеченні. Всю допомогу виділяють із запасів іспанської армії.

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Іспанське міністерство оборони відправило в Україну колону з машинами швидкої допомоги та позашляховиків. Про це повідомляє пресслужба відомства.

6 жовтня до Іспанії відправили партію автомобілів для України. На відправлення конвою прибула міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Допомога надається для задоволення матеріально-технічних та медичних потреб української армії. Усього Міноборони Іспанії передало:

позашляховики Anibal

машини швидкої допомоги

5 тонн медичних засобів

Також найближчим часом очікується постачання ще 12 вантажівок Україні морським шляхом. Спершу вантаж прибуде до однієї з країн-союзників Іспанії, а звідти сухопутним шляхом до Польщі, де знаходиться один із логістичних центрів.

[ + – ] Позашляховики відправляють в Україну

Зазначається, що машини та медичні засоби були надані із запасів іспанської армії. Доставку матеріалів забезпечить підрозділ матеріально-технічних операцій та навчань як на території Іспанії, так і за кордоном.

Нагадаємо, попередню партію допомогу від Іспанії було відправлено в Україну 8 вересня. У Міноборони заявили про підтримку нашої сторони до перемоги.

Раніше в Міноборони Іспанії підготували батарею ППО, боєприпаси та БТРи. Окрім цього Україна отримає комплекти теплого одягу.