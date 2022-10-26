Війна Росії із Заходом: новий фронт у Середземномор'ї

Від міграції до енергетичної та продовольчої безпеки – Середземномор'я перетворилося на непомітний фронт у війні Росії із Заходом. Відповідно до назви, Середземне море – це море, розташоване серед земель. Добре це чи погано, але воно з'єднує Європу, Африку та Близький Схід, дозволяючи перевозити паливо, зерно та біженців з одного берега на інший. У такий спосіб море може бути джерелом стабільності для Європи або можливістю для гравців на кшталт Росії, які намагаються кинути виклик цій стабільності.

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Росія – не єдина держава, яка прагне переглянути порядок безпеки в Середземномор'ї, що руйнується: Китай та Іран також намагаються закріпитися в регіоні, який стає дедалі спірним і залишається центральним у геополітиці східної півкулі. Сполучені Штати перебувають у Середземномор'ї з початку 19 століття. Якщо Вашингтон хоче залишатися тут потужною силою, він має розробити послідовну стратегію, в якій пріоритетом буде вільне використання морів, а не суперечки щодо права власності на них. Це вимагатиме зусиль для зміцнення демократії у всьому регіоні, а також для зміцнення старих і нових союзів на обох берегах Середземного моря. Тільки у такий спосіб Вашингтон зможе протистояти зростанню розділеності моря та геоекономічному впливу Китаю на середземноморські порти.

Фокус переклав новий текст Тібо Мюзерга, присвячений новому фронту проти Росії.

У центрі трьох криз

Сьогодні Середземномор'я перебуває на вістрі багатьох криз, спричинених Росією у її спробах послабити рішучість Європи. Візьмемо, наприклад, енергетичну кризу: Європі необхідно швидко знайти нові джерела енергії, і багато з них перебувають у Середземноморському басейні або за його межами. Алжирські та лівійські вуглеводні є очевидним рішенням, як і зріджений природний газ, який можна імпортувати з Катару – через Середземне море.

У більш довгостроковій перспективі учасники вже працюють над тим, щоб замінити очікувану відсутність російського газу, прискорюючи розробку газових запасів, які нещодавно виявили біля берегів Єгипту, Ізраїлю та Кіпру. Ці запаси вже ставали джерелом напруженості між союзниками НАТО – Грецією та Туреччиною, навіть тоді, коли нафта та газ були дешевими. Зараз, коли ціни на них зашкалюють, а проблеми власності та транспортування все ще не вирішені, очікується лише посилення напруженості та розпалювання розбіжностей всередині альянсу. Варто згадати, що коли президент Франції Емманюель Макрон сумно назвав НАТО "безмізкою", він мав на увазі насамперед напружені відносини між Францією та Туреччиною у Східному Середземномор'ї, а також передбачувану пасивність інших західних союзників.

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Криза продовольчої безпеки, скорочення виробництва та експорту з України поставили перед експортерами завдання доставити продовольство з Європи до основних світових імпортерів зерна в Африці та Близькому Сході. Це практично неможливо зробити в обхід Середземномор'я для зернових з Чорного моря, а також для основних західних експортерів, таких як Франція та Іспанія.

Якщо північне Середземномор'я не зможе забезпечити потреби в зернових своїх південних та східних берегів, це прирече їх на нестачу продовольства та посилення інфляції, що потенційно може призвести до політичної нестабільності та чергової міграційної кризи. Як і в 2015 році, це дасть Росії можливість нагнітати напруженість не лише між Європою та Близьким Сходом, а й між союзниками у НАТО, звинувачуючи Сполучені Штати в тому, що вони провокують проблеми в регіоні та змушують європейців розплачуватися за це. Ця стратегія виявилася ефективною у Франції та Італії у 2015 році і цілком може знову послабити рішучість союзників.

[ + – ] Бойовий корабель НАТО Фото: Facebook

Обдурені надії

Колись Середземномор'я вважали наступною Центральною Європою – місцем, де незабаром укоріняться та поширяться процвітання та демократія. Натомість ми бачимо зубожіння та хаос на його берегах. Крім того, якщо раніше нестабільність була переважно проблемою узбережжя, то тепер вона росте і на морі. Середземномор'я стає дуже тісним із припливом нових гравців, які усвідомлюють стратегічну важливість моря, яке, незважаючи на те, що займає менше ніж 1% поверхні океану Землі, забезпечує 20% світового морського трафіку.

Держави-резиденти, такі як Греція, Італія, Франція та Туреччина, швидко переозброюються. Крім того, війна в Сирії стала Ірану приводом для зміцнення сухопутного коридору в Середземномор'ї, а також дозволила Росії знову закріпитися на морі, інвестувавши в радянську військово-морську базу у Тартусі. Звідси Росія спромоглася наростити свою присутність у регіоні, де зараз вона проводить спільні військово-морські операції з Китаєм. Пекін також шукає способи закріпитися у Середземномор'ї, купуючи цивільні порти.

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Середземне море залишається найважливішим вузлом для торгівлі між Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою, і китайські лідери це розуміють. Пекін вже знайшов громадянську точку входу на північне узбережжя: китайська державна компанія COSCO придбала порт Пірей у 2016 році.

Нещодавно Китай підписав меморандум про взаєморозуміння з Алжиром про будівництво та розвиток з 2021 року порту Ель-Хамданія, який має стати другим за величиною глибоководним портом в Африці. Тепер Пекін прагне зробити аналогічні придбання у північно-західній частині Середземномор'я, нещодавно націлившись на порти Генуї та Трієста. Китай також набуває активів у таких районах, як Таранто на півдні Італії, який має невелике комерційне значення, але стратегічно розташований на перетині західного та східного Середземномор'я і є важливою військово-морською базою НАТО.

Той факт, що середземноморські проєкти Китаю мають переважно громадянський характер, не повинен нікого обманювати. Китай розуміє цінність контролю над морською брамою. Зрештою, Пекін може знайти шляхи розвитку порту подвійного призначення, якщо не повноцінної військово-морської бази, десь у Європейсько-Середземноморському регіоні. Нещодавно Китай відкрив свою першу в історії закордонну військову базу в Джібуті. Вона розташована біля входу до Червоного моря, яке є основним пунктом входу до Середземного моря через Суецький канал.

Америка та Середземномор'я

Нещодавно Середземне море вважалося американським або, принаймні, західним "Mare Nostrum". Сьогодні воно виглядає дедалі спірнішим. Як таласократія, чиє лідерство залежить від гарантії свободи мореплавання, Сполучені Штати не можуть дозволити собі втратити Середземномор'я, дозволивши йому стати розділеним і відкрито суперечливим морем. І хоча постійна присутність Шостого флоту, безумовно, забезпечує гарантії збереження військової переваги, урок, який було зроблено з воєн в Іраку та Афганістані, полягає в тому, що не всі геополітичні проблеми можна вирішити виключно військовим шляхом. Китай використовує економічні можливості, а не жорстку силу, щоб закріпитися в ключових портах, віддаючи перевагу фінансовому зашморгу, а не військової могутності. Туреччина, хоч і є членкинею НАТО, також взяла на себе роль бунтівниці, кидаючи виклик наявному порядку в морі. У своєму прагненні побудувати "блакитну батьківщину", щоб зв'язати Туреччину з багатими ресурсами на узбережжях Північної Африки, Анкара ворогує з Кіпром, Грецією та Францією. Хоча ця суперечка у східному Середземномор'ї викликає найбільше занепокоєння, зростає напруженість і між іншими союзниками США на заході: Марокко та Іспанія ворогують не лише через міграцію, а й через іспанські території Сеуту та Мелілья.

Розуміння та, за потреби, посередництво між суперечливими претензіями цих союзних середземноморських держав буде непростим завданням для американських дипломатів. Оскільки напруженість продовжує зростати, США часто проситимуть прийняти чийсь бік, і, можливо, їм доведеться прислухатися до прохань. Тут дуже важлива роль НАТО, особливо у відносинах між Грецією та Туреччиною.

Але є й інші варіанти: фактичне поширення Авраамських угод на Марокко наприкінці 2020 року відкриває нові можливості для співпраці, і Вашингтон може розраховувати на міцні двосторонні зв'язки з такими країнами, як Єгипет чи Йорданія, для миру та стабільності. За це доведеться заплатити, розв'язавши цим країнам руки у їхніх внутрішніх справах, але це ціна, яку Сполучені Штати мають бути готові віддати за вирішення проблеми Близького Сходу.

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США необхідно створити спеціальні інструменти, такі як загальнорегіональні форуми та відроджений діалог НАТО-Середземномор'я, щоб переконати своїх партнерів звернути увагу на ширші питання безпеки замість місцевих чи регіональних конфліктів. Вашингтон також повинен встановити чіткі базові правила і розробити цілу низку варіантів заходів у відповідь щодо порушників у разі потреби. Це має включати умови та обмеження на продаж деяких сучасних видів техніки та зброї, таких як F-35, а також інші геоекономічні інструменти, зокрема чіткіші рекомендації щодо інвестицій для американських компаній в інфраструктурні та портові проєкти в країнах, що становлять особливий інтерес.

У регіоні, де події можуть розвиватися швидко, Америка повинна показати, що вона може адаптуватися до мінливих обставин – і що у разі розриву партнерських спілок Сполучені Штати все ще можуть діяти в односторонньому порядку. Для цього потрібна чітка та послідовна стратегія, націлена на свободу морів.

Середземноморська стратегія

Щоб гарантувати безпеку в Середземномор'ї, США доведеться вдатися до збереження та навіть посилення військової присутності у регіоні. Але дипломатичні зусилля мають бути спрямовані на довгострокові загрози. Серед іноземних гравців найсерйознішим викликом є Китай. Американським дипломатам варто посилити свою публічну позицію, щоб показати справжню ціну китайських "інвестицій" у країну, особливо якщо здається, що вони приходять без будь-яких умов.

Хоча Вашингтон витратив значні ресурси на розробку індо-тихоокеанської стратегії, включно з AUKUS та дипломатичною групою Quad, він ще має розробити аналогічну стратегію для Середземномор'я, яка могла б доповнити (і навіть розширити) його індо-тихоокеанські досягнення. Для початку американська дипломатія не повинна боятися заохочувати держави регіону до зміцнення свого суверенітету, допомагаючи союзникам документувати наслідки китайської економічної участі. У цьому відношенні прийняття Італією законодавства про "золоту силу" у 2012 та 2021 роках, яке вимагало обов'язкової перевірки прямих іноземних інвестицій у головних секторах, може стати прикладом для регіону.

Зрештою, захист демократії також має бути важливим компонентом політики США у Середземномор'ї. На південному березі, після короткого моменту надії, пов'язаного з "арабською весною", демократія в кількох країнах дихає на ладан. На північному узбережжі усталені демократії ослаблені 15-річною економічною та соціальною кризою. Це сприяло зростанню як лівого (іспанський "Подемос", грецька "Сиріза" та італійський "Рух п'яти зірок"), так і правого популізму (італійська "Ліга", іспанська "Вокс" та турецька Партія справедливості та розвитку). Демократія важлива для Сполучених Штатів: Туреччина є гарним прикладом того, як авторитаризм може зробити держави більш нестійкими та готовими до співпраці із противниками Заходу.

[ + – ] Щоб гарантувати безпеку в Середземномор'ї, США доведеться вдатися до збереження і навіть посилення військової присутності в регіоні

Вашингтону не потрібно розпочинати новий хрестовий похід за демократію, але він має зробити регіон безпечнішим для процвітання демократій. Першочерговим завданням має стати припинення демократичного відкату, який супроводжуватиме економічний занепад Середземномор'я. Для цього необхідно зосередитись на країнах з ослабленою демократією, щоб зміцнити демократичні сили, краще інтегрувати популістські сили та сприяти конструктивному діалогу між демократичними країнами регіону. Нехай демократію винайшли у Греції і вдосконалили в середньовічних італійських містах-державах, але в Середземномор'ї вона така крихка, як і в іншому світі. Легко забути, що демократія в Греції, Іспанії та Португалії всього на 15 років старша, ніж демократія в Польщі чи Україні.

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Звичайно, перетворення Середземномор'я на безпечне місце для демократії не виключає роботи з країнами регіону, які сильно відстають у своїй демократизації. Реальність середземноморської політики, особливо у Північній Африці, на Близькому та Середньому Сході, така, що принципове уникнення диктаторів часто виявляється більш болісним у довгостроковій перспективі, ніж взаємодія з ними. Якщо місцеві та регіональні лідери не знайдуть способів побудувати цей новий середземноморський порядок разом із Заходом, вони знайдуть для цього інших партнерів. Проте, можна провести чітку різницю між неохочою взаємодією з авторитарними режимами і залученням союзників, чия демократична природа є гарантією їх доброї волі. У Середземномор'ї існує достатня різноманітність форумів та форматів, щоб забезпечити таку відмінність. На міжурядовому рівні існує Середземноморський союз та Середземноморський діалог НАТО, а також щорічні конференції Rome-Med та Med Atlantic Forum. Їх можна відродити чи заохочувати відповідно до цілей США.

Підтримати Mare Liberum

Середземномор'я завжди було складним регіоном, який важко вмістити у будь-які рамки. Середземноморські стратегії США надто часто були орієнтовані на воєнні дії, а політичні та економічні елементи залишалися бюрократично розділеними між Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Таке роз'єднання призвело до нестійкості.

Оскільки Середземномор'я стає дедалі неспокійним, Америка має ухвалити конкретну середземноморську стратегію, що об'єднує військову, геоекономічну та політичну міць для підтримки свободи судноплавства та стабільності. Ця стратегія має доповнювати ту, що США вже розробила для Індо-Тихоокеанського регіону. Після скорочення військової присутності на Близькому Сході Вашингтону не потрібно обирати між втратою своєї значущості у регіоні та втручанням у конфлікти союзників. Натомість послідовна стратегія дозволить Сполученим Штатам відігравати головну роль у майбутньому Середземномор'я.

Про автора

Тібо Мюзерг – директор Програми європейського та середземноморського регіону Міжнародного республіканського інституту та автор книги War in Europe? (Routledge, 2022).