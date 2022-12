Цифрове поле бою: як інтернет змінив війну

Україна є яскравим прикладом того, як інтернет і цифрові технології дозволяють ЗСУ боротися з ворогом, а населенню — допомагати їм у цьому. "Дія" стала очима та вухами армії, а "IT-армія" атакує російські сайти й сервіси.

Журналісти описують вторгнення в Україну як "першу у світі TikTok-війну", "інтернетизовану війну в історії" та "найвіруснішу" війну в історії соціальних мереж. Однак такий галас мало що пояснює нам про реальний уплив цифрових технологій на поточний конфлікт.

Фокус переклав статтю Стівена Фелдстейна про вплив інтернету на війни.

На сьогодні в ході війни в Україні виявилися три значні цифрові тенденції. По-перше, технологічні інновації допомогли Україні нівелювати звичайну військову перевагу Росії, особливо за рахунок активнішої участі простих громадян. По-друге, оскільки ці громадяни стали унікальним способом брати участь у бойових діях за допомогою цифрових технологій, кордони між цивільними та військовими суб'єктами розмилися. На жаль, міжнародне гуманітарне право не встигає за цим, що призводить до занепокоєння щодо застосування правил і звичаїв війни в цифровому конфлікті. По-третє, конфлікт приніс величезну кількість даних, потенційно корисних для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Однак поширення розслідувань із відкритих джерел також створює ризики аналітичної упередженості й процедурних невідповідностей.

Урядам і цивільному суспільству, які дбають про дотримання законів війни, слід звернути увагу на ці нові проблеми. Цифрові технології стали центральним елементом бойових дій. Чим швидше будуть сформульовані нові політичні та правові засади, тим ефективніше міжнародні інститути зможуть захищати цивільне населення та переслідувати порушників у майбутніх конфліктах.

Переворот

Україна використовує нові технології для того, щоб зламати ситуацію проти Росії. Як один із перших конфліктів, у якому обидві сторони, що воюють, мають передову технологічну інфраструктуру, ця війна стала лабораторією для нових технологічних концепцій. На сьогодні велика кількість матеріалів присвячена впливу нової зброї, такої як турецький безпілотник Bayraktar TB2, або нового комунікаційного обладнання на кшталт супутникових інтернет-терміналів Starlink компанії Space X. Але поки Bayraktar знищують російську техніку, а Starlink допомагає координувати артилерійські удари, цифрові технології впливають на хід війни не менш сильно, хоч і менш очевидно.

Важливо, що пристрої Starlink служать і іншій меті. Забезпечуючи надійний доступ до інтернету, вони дозволили українським громадянам брати активну участь у відбитті російських військ. Так вони вивели бойові дії за межі традиційних військових і державних структур. Ключовим нововведенням стало розгортання Україною краудсорсингових додатків, які дають можливість приватним особам надавати важливу інформацію про пересування й активи російських військових. На початку 2020 року, ще до початку війни, Україна запустила додаток "Дія", щоб полегшити громадянам продовження ліцензій, оплату штрафів за паркування та надати можливість повідомляти про вибоїни на дорогах. Після вторгнення уряд України перепрофілював додаток, щоб він служив "очима та вухами" української армії. Громадяни можуть надсилати через додаток фотографії та відеоролики про помічених російських військових із зазначенням геолокації. Громадяни також можуть використовувати "Дію" для надання порад про "підозрілих" людей, які можуть бути колабораціоністами, окупантами чи диверсантами. Як сказала в інтерв'ю автору Гульсана Мамедієва, співробітниця Міністерства цифрової трансформації України, додаток дозволяє українцям повідомляти про виявлення "танків, військових сил і всього, що нагадує російські війська. Ми дійсно закликаємо громадян робити це". Ці дані потім агрегуються на карті й використовуються співробітниками розвідки, які працюють над обороною та контрударами. Сумнівно, що уряд України зміг би скористатися цими інструментами, не маючи необхідного технологічного потенціалу та грамотного цифрового ставлення населення, здатного надавати важливу інформацію через смартфони.

[ + – ] "Дію" зробили очима та вухами для української армії Фото: maximum.fm

Важко оцінити сукупний вплив краудсорсингових додатків на хід війни, є багато окремих історій, що показують, як вони сприяли здобуткам на полі бою. Наприклад, у березні 2022 року в боях за Вознесенськ, південне місто з населенням 35 тисяч осіб, українські добровольці використовували програму для обміну повідомленнями Viber, щоб відправляти координати російських танків і вести артилерійський вогонь. Як розповів один із добровольців: "Усі допомагали. Усі ділилися інформацією". Результат виявився катастрофічним для російської армії. Російські солдати, тікаючи, залишили майже 30 із 43 одиниць техніки, включаючи танки, бронетранспортери, ракетні установки та вантажівки, а також розбитий вертоліт Мі-24, що призвело до однієї з перших розгромних поразок московських військ.

Роль цифрових технологій у війні в Україні не обмежується безпілотниками й додатками для краудсорсингу. Інформаційні операції є найважливішою основою зусиль як України, так і Росії щодо залучення міжнародної підтримки. Інформаційні онлайн-операції — явище, звісно, не нове. Багато експертів називають конфлікт між Ізраїлем і Газою 2012 року першою у світі "війною у "Твіттері", а "Ісламська держава" й інші терористичні угруповання використовували соціальні мережі для пропаганди, мобілізації прихильників і впливу на думку світової громадськості. Але масштаби, в яких Росія та Україна надають пріоритет глобальній інформаційній війні, стали винятковими. У перші дні вторгнення українці демонстрували свою непокору за допомогою мемів, відео та фотографій. Привернення уваги Заходу до опору України відіграло вирішальну роль для збереження потоку зброї та інших форм підтримки.

Цивільне населення вступає в боротьбу

Цифрові технології допомогли українським громадянам взяти участь у бойових діях, проте межі між цивільними та військовими суб'єктами також розмиваються. Додаток "Дія" — лише один із багатьох прикладів того, як українці використовують цифрові технології для захисту своєї батьківщини. Міністерство оборони України тісно співпрацює з "Українською ІТ-армією", що складається з понад 400 тисяч міжнародних і українських хакерів-добровольців, які атакують російську інфраструктуру та вебсайти. Армія була створена Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації України, який запостив твіт із посиланням на нещодавно створену групу Telegram, яка закликає добровольців "використовувати будь-які види кібератак і [DDoS-атак] на російські ресурси". У його початковому повідомленні було вказано 31 російський банк, комерційні установи й урядові сайти для атак. Є багато інших прикладів того, як цивільні особи надають свої знання й досвід для підтримки воєнних дій. Наприклад, близько тисячі цивільних операторів безпілотників роблять свій внесок в оборону України, спостерігаючи за російськими об'єктами з повітря та передаючи важливу інформацію українським військовим підрозділам для завдання артилерійських ударів.

[ + – ] В українській IT-армії сотні тисяч людей

Це розмивання порушує складні питання захисту цивільного населення в межах міжнародного гуманітарного права. Основною правовою концепцією є принцип відмінності: сторони в конфлікті повинні проводити різницю між цивільним населенням і військовими комбатантами та спрямовувати свої операції проти військових цілей. Але чи мають змінюватися правила, коли цивільні особи надають пряму підтримку одній зі сторін, які воюють, — наприклад, передають записи з безпілотників, які спостерігають за російськими танками, українським артилерійським підрозділам, які потім завдають точних ударів? У міжнародному гуманітарному праві добре відомо, що цивільні особи користуються захистом від прямого нападу, "якщо протягом такого часу вони не беруть безпосередньої участі у воєнних діях". Однак тлумачення того, що саме мається на увазі під "безпосередньою участю у воєнних діях", є неоднозначним. У 2009 році Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував посібник із тлумачення, щоб визначити, що кваліфікується як безпосередня участь цивільного населення у воєнних діях. Хоча ця інструкція не вважається усталеним законом, вона має значну вагу та встановлює три сукупні критерії для визначення участі у воєнних діях:

чи призводить дія до несприятливих військових наслідків;

чи існує причинно-наслідковий зв'язок між дією та очікуваною шкодою;

чи спрямована дія на підтримку однієї сторони збройного конфлікту на шкоду іншій, тобто чи існує "зв'язок зі стороною, яка воює".

Що стосується порогу заподіяння шкоди, критики стверджують, що керівництво Червоного Хреста визначає "шкоду" надто обмежено, крім дій цивільних осіб, спрямованих на "підтримку військових операцій або потенціалу однієї зі сторін". Отже, цивільні особи, які виготовляють саморобні вибухові пристрої, не підпадають під категорію "шкоди" прямої участі у воєнних діях. Лише особи, які закладають їх у землю або безпосередньо сприяють їх установці, відповідатимуть порогу збитків. Аналогічно критики звинувачують керівництво в надмірному обмеженні визначення причинності. Керівництво встановлює правило "одного причинно-наслідкового кроку", стверджуючи, що між людиною та заподіяною нею шкодою може бути не більше одного кроку. Отже, створення або підтримка потенціалу однієї зі сторін для завдання шкоди противнику не підпадає під кваліфікацію. Також не вважається надання постачань і послуг — таких як паливо, фінанси або електроенергія — стороні конфлікту. Особа, яка надала розвідувальні дані стороні, що згодом атакувала ціль, кваліфікуватиметься як безпосередній учасник бойових дій. Але якщо надані розвіддані не були використані відразу — якщо група планування місії натомість проаналізувала інформацію та згодом передала її ударній групі для проведення повітряних нальотів, — це перевищить вимогу одного кроку та не кваліфікуватиметься як пряма участь.

Що стосується визначення третього елемента — зв'язку зі стороною, яка воює, Міжнародний комітет Червоного Хреста визнає, що це — "значні практичні труднощі". Зв'язок не ґрунтується на суб'єктивному намірі або намірі суб'єкта, який бере участь, — "він не залежить від способу думок кожної особи, що бере участь". Натомість він виявляється в задумі самого акту чи операції, заснованого на об'єктивно перевірених факторах. Проте експерти зазначають, що вимога, щоб дія була вчинена на підтримку однієї сторони, а не просто на шкоду іншої — тобто людина має належати до організованої збройної групи, яка є стороною конфлікту, — призводить до протиріч. Як бути в ситуаціях, коли озброєна група бере участь в операціях проти однієї зі сторін, не будучи явно пов'язаною з противником цієї сторони? У нинішньому конфлікті, доки деякі громадяни активно залучені до українських урядових чи військових сил, інші діють спонтанніше або можуть працювати з партизанськими групами, які не мають формальної приналежності до українських військових. Чи будуть їхні дії, як і раніше, безпосередньою участю у воєнних діях із точки зору міжнародного гуманітарного права?

Зіставлення цих елементів, особливо у світлі нових технологій, виявляє безліч протиріч. Можливо, що цивільні особи, які беруть участь в українській ІТ-армії та здійснюють прямі дії щодо виведення з ладу російської інфраструктури, кваліфікуватимуться як прямі учасники, що позбавить їх цивільного імунітету. Але водночас необхідно буде довести, що дії хакера призвели до досить несприятливих військових наслідків, що саме хакерство безпосередньо викликало виникнення шкоди не більше ніж за один причинно-наслідковий крок і що дія була спрямована на заподіяння шкоди стороні супротивника в контексті воєнних дій.

Кожен аспект може бути оскаржений. Інші дії роблять ще більше невизначеності. Наприклад, як слід ставитися до цивільних осіб, які періодично завантажують у "Дію" записи з камер спостереження, які згодом використовуються українськими військами для завдання ракетних ударів? Узагалі кажучи, якщо передані розвіддані носять тактичний характер і передані ВПС, які атакують, це, швидше за все, розглядатиметься як безпосередня участь у бойових діях. Але якщо зібрані розвіддані не мають тактичного характеру або навіть якщо діяльність видається військовою за своєю природою, але не пов'язана безпосередньо з заподіянням шкоди, наприклад, закупівля, виробництво чи обслуговування зброї чи іншого обладнання поза конкретними військовими операціями, — тоді ці дії не відповідатимуть порогу "прямої участі у воєнних діях". Невизначеність, яка виникає у зв'язку з новим цифровим виміром конфлікту, призводить до підвищеного ризику для цивільного населення та наголошує на важливості забезпечення більшої ясності щодо правил, що регулюють ведення війни.

Притягнення до відповідальності

Вторгнення в Україну призвело до появи багатьох цифрових даних, які можна буде використовувати для судового переслідування за воєнні злочини. Активісти й прості громадяни зберігають на смартфонах фотографії та відеозаписи, що документують зловживання. Цивільні слідчі проводять пошуки в інтернеті, щоб встановити особи злочинців і підтвердити факти жорстокості. Люди публікують повідомлення в цифрових додатках і соціальних мережах, щоб підвищити поінформованість про порушення прав людини та привернути увагу до кричущий інцидентів. Перші результати обнадіюють. За повідомленнями, українські прокурори розслідують понад 21 тисячу ймовірних воєнних злочинів. 23 травня 2022 року колегія суддів винесла вирок першому російському солдатові за воєнні злочини.

Однак широке використання розслідувань із відкритих джерел і накопичення цифрових криміналістичних доказів не позбавлене небезпеки. Публікуючи ці дані, джерела новин не завжди порівнюють ризик для окремих спостерігачів із бажанням домогтися відповідальності. Звіт, опублікований Центром Стенлі у 2021 році, був присвячений ризикам супутньої шкоди, пов'язаної з журналістикою із відкритими джерелами. Один із репортерів розповів про статтю, яку він писав на основі про відеозапис ракетного удару на Близькому Сході: "Ми хотіли включити відео до нашого репортажу. Але на основі відеозапису неважко було б з'ясувати, в якій будівлі, квартирі чи вікні стояв наш співрозмовник під час зйомки. Це могло б призвести до арешту людини або заподіяння шкоди сім'ї. У цьому випадку ми не стали публікувати відео разом із нашим репортажем". Так само, як дані з відкритих джерел можуть надавати життєво важливу інформацію, вони можуть сприяти вчиненню злочинів та інших дій проти цивільного населення. Наприклад, на початку війни в Україні компанія Google вирішила відключити функцію "відстеження трафіку" в Google Maps. Хоча включення схеми руху могло б послужити корисним джерелом інформації для українців, які рятуються від воєнних дій, які насувалися, і шукають чіткі шляхи відходу, існували також побоювання, що розкриття схеми дорожнього руху може сприяти націлюванню російських військових.

Інша проблема пов'язана з упередженістю та "сліпими плямами" в процесі розслідування. Хоча цифрова інформація створює видимість об'єктивності, збір відповідних даних і їх подальший аналіз схильний до помилок у судженнях, які можуть перешкодити проведенню розслідувань із використанням відкритих джерел. Однією з проблем є упередженість алгоритмів. Коли слідчі використовують пошук за ключовими словами для збору певної інформації, наприклад, фотографій передбачуваних звірств, скоєних у певному географічному районі, пріоритети соціальних мереж можуть спотворити результати. Соціальні мережі використовують власні алгоритми, призначені для популяризації певних осіб, облікових записів або вебсайтів, які вважаються пріоритетнішими на основі їхньої потенційної прибутковості. Отже, "алгоритм кожної платформи може призвести до того, що релевантний матеріал буде втрачено з уваги". Ще однією проблемною областю є упередженість автоматизації — коли результати, отримані за допомогою автоматизованих інструментів, таких як програмне забезпечення, що просіває безліч відео- та фотоматеріалів для виявлення потенційних збігів, можуть сприйматися як точніші за людський аналіз. Певні когнітивні упередження створюють проблеми. Наприклад, такі гучні діянн як убивства та знищення майна, краще піддаються документуванню з відкритих джерел, ніж приховані порушення, такі як тортури чи голодування. Це може призвести до ненавмисного пріоритету одних судових розслідувань над іншими на основі видимості злочину, а не його кричущої жорстокості. Упередженість підтвердження може бути проблематичною, якщо наступні докази служать для підкріплення початкової гіпотези та змушують ігнорувати протилежні дані. Цей ризик особливо великий у розслідуваннях за відкритими джерелами, "коли обсяг контенту, який слідчим доводиться перелопачувати, щоб знайти найзначніші докази, може бути непомірно великим".

Нарешті, збереження доказів може створити проблеми. З огляду на повільний характер міжнародного правосуддя прокурори можуть не використовувати зібрану інформацію роками. Слідчі повинні розвивати можливості для належного збереження та зберігання цифрової інформації, розробляти відповідні протоколи та враховувати відповідні процедури безпеки. Технологічні компанії також зобов'язані належно зберігати інформацію для подальшого притягнення до відповідальності. Але цей обов'язок може бути нівельований іншими пріоритетами, наприклад необхідністю видалення шкідливого контенту. Федеріка Д'Алессандра та Кірсті Сазерленд описують, як у липні-вересні 2020 року YouTube видалив 7 872 684 відео за порушення правил спільноти, 93% із яких було видалено за допомогою автоматичної фільтрації. Однак багато з цих відео могли містити інформацію, важливу для збору доказів і судового переслідування в майбутньому. Чи видаляє YouTube ці відеозаписи назавжди або просто вилучає їх зі звернення? Яких протоколів дотримується YouTube? Політика платформ щодо цього непрозора, але на неї можна вплинути в майбутньому.

Висновок

Вторгнення в Україну демонструє унікальний ефект нових технологій на полі бою та розширення ролі цивільних осіб, які використовують інформаційно-комунікаційні технології. Як наслідок, воно порушує складні питання про межі міжнародного гуманітарного права та про небезпеки, пов'язані з надто сильною довірою до інформації з відкритих джерел для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності без послідовних процедур.

Політики мають зробити більше для вирішення цих нових проблем. Однією з відправних точок могли б стати зусилля щодо ретельного вивчення впливу цифрових технологій на право та війну і, зокрема, дослідження того, як поточний конфлікт змінює глобальні погляди на застосовність міжнародного гуманітарного права. Демократичні держави також могли б надати глобальним технологічним компаніям формалізованіші вказівки щодо їхньої геополітичної відповідальності під час війни, тим самим висунувши чіткі очікування щодо їхньої поведінки. Зрештою, міжнародні організації та демократичні держави-однодумці повинні спиратися на Протокол Берклі про цифрові розслідування з відкритими джерелами, щоб уроки, що були зроблені з війни в Україні, були враховані в подальших інструкціях і процесах міжнародного правосуддя.

