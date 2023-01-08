Акцент на високі технології. Як зміниться італійська армія через війну РФ проти України

Італійська армія планує вийти на 2% видатків на армію до 2028 року. На цьому шляху збройні сили роблять ставку на розвиток високих технологій — винищувача шостого покоління Tempest, супутникових систем та інших ноу-хау.

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Військові витрати Італії зростають з 2015 року і цього року досягнуть бюджету 28,7 мільярда євро (30,4 мільярда доларів), що становить 1,54% від валового внутрішнього продукту країни. Рим планує досягти 2-відсоткового показника НАТО до 2028 року, згідно з рішенням, ухваленим наприкінці березня урядом тодішнього прем'єр-міністра Маріо Драгі, яке викликало багато суперечок. У документі з оборонного планування на 2022-2024 роки, опублікованому Міністерством оборони Італії в липні, передбачається, що Рим досягне цього середнього показника НАТО в 1,64% до 2024 року, якщо дозволить інфляція.

Фокус переклав статтю Федеріко Борсарі щодо розвитку італійських збройних сил.

Це прагнення є свідченням відданості Риму своєї ролі в НАТО і як основного гаранта безпеки у розширеному Середземноморському регіоні. Крім того, нещодавні витрати Італії на оборону вказали на серйозні вразливості. Оскільки новий уряд успадкував пріоритетність оборонного порядку денного, є кілька ключових областей, у яких він має працювати над покращенням ситуації.

По-перше, Риму варто збільшити оперативну сумісність та співпрацю з союзниками та партнерами шляхом проведення більшої кількості спільних тренувань та навчань, особливо у Середземномор'ї.

По-друге, йому слід збалансувати бюджетні витрати між трьома основними оборонними відомствами, приділяючи більше уваги навчанню та технічному обслуговуванню.

По-третє, оновлені схеми укладання контрактів та спрощене залучення професіоналів із державного та приватного секторів допоможуть у розв'язанні наявних проблем, пов'язаних із персоналом.

Нарешті, уряд має заохочувати відкриту громадську дискусію з питань оборони із залученням приватного сектору, цивільного суспільства та наукових кіл.

Інвестиції та міжнародні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання Риму в галузі оборони найкраще демонструють його увагу до військових інвестицій. Цього року Італія виділить 27% свого оборонного бюджету на інвестиції, що становить збільшення на 30%, і планує дотримуватись цього курсу протягом наступних кількох років. Характер інвестицій також вартий уваги: Італія орієнтується на якість, віддаючи перевагу технологічно досконалим проєктам та висококласним можливостям. Головною серед них є амбітна програма Tempest, на яку нещодавно виділили 1,8 мільярда євро (1,9 мільярда доларів) — у її межах Італія співпрацюватиме з Великою Британією та Японією для створення винищувача шостого покоління. Інші великі інвестиційні ініціативи включають нові космічні стратегічні засоби зв'язку, а також засоби розвідки, спостереження та розвідки, модернізацію важкої автомобільної техніки сухопутних військ та придбання нових амфібійних LxD для військово-морського флоту.

Ці рішення зображають дві основні цілі:

підготувати збройні сили до сценаріїв високої інтенсивності, наближених до реальних, після десятиліть асиметричних загроз та протиповстанських операцій.

задіяти досить потужну оборонну промисловість країни та використовувати можливості національної економіки та її найбільш цифровизованих областей для створення додаткової вартості.

Акцент на багатонаціональних оборонних проєктах, чи то в межах оборонних ініціатив ЄС, таких як Eurodrone, чи на трансатлантичному рівні, дають Італії можливість залишатися на передовій оборонній технології, розділити пов'язані з цим витрати та зміцнити співпрацю з союзниками та партнерами.

Новий міністр оборони Гвідо Крозетто добре знайомий із цією повісткою і навряд чи змінить промислову політику свого попередника. У недавньому інтерв'ю він згадав "просування італійських компаній за кордоном" як одне з головних завдань міністерства. В межах свого порядку денного Кросетто також успадкує давню традицію розгортання військових сил за кордоном, переважно в межах багатосторонніх стабілізаційних місій. Наприклад, Італія є провідним європейським постачальником миротворців ООН і другим після Іспанії членом ЄС за кількістю персоналу, розгорнутого під час операцій під керівництвом Європейського Союзу. Наразі 2440 італійських військовослужбовців розгорнуто у 9 місіях НАТО, що ставить Італію нарівні з Німеччиною на друге місце після США. Ця роль ключового постачальника безпеки, ймовірно, збережеться за нового правого кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні, яка є переконаною атлантисткою і обіцяла наступність в оборонній політиці країни.

Проблеми на задньому дворі: Середземномор'я як точка опори Італії

Окрім війни в Україні, основні інтереси Італії у сфері безпеки зосереджені на розширеному середземноморському регіоні. У червні колишній міністр оборони Лоренцо Геріні оприлюднив нову оборонну стратегію для Середземномор'я, яка обертається навколо концепції "проєктування стабільності" і попереджає про наявність багатьох загроз, що швидко розвиваються. Остання включає не лише ризики тероризму, нестабільності та зміни клімату в Північній Африці та Сахелі, але й виклики, що походять від Росії та Китаю.

[ + – ] Італії необхідно створити надійний потенціал стримування на південному фланзі НАТО та забезпечити постійний захист найважливіших підводних кабельних вузлів та ключової енергетичної інфраструктури

Москва зберігає суттєву військову присутність у регіоні, включаючи винищувачі Міг-29 у східній Лівії та модернізовані підводні човни класу "Кіло", здатні запускати крилаті ракети "Калібр", які можуть вразити будь-яку точку Середземномор'я. Кораблі російського ВМФ часто проходять через Сицилійську протоку і навіть заходили в Адріатичне море у серпні минулого року. З цієї причини Італії необхідно створити надійний потенціал стримування на південному фланзі НАТО та гарантувати постійний захист найважливіших підводних кабельних вузлів та ключової енергетичної інфраструктури, що сполучає материкову частину країни та Європу з постачальниками у Північній Африці та на Близькому Сході.

Зі свого боку, Пекін є довгостроковішим викликом. Китайська економічна присутність у регіоні завдяки кожен раз більшому портфелю проєктів з придбання портів та логістичної інфраструктури йде пліч-о-пліч з інвестиціями та дипломатичними кампаніями, спрямованими на покращення іміджу Китаю та закріплення його впливу. Ця тенденція має потенційні довгострокові наслідки для вільного доступу Італії до портів та морських торговельних шляхів, що є пріоритетом для країни, на частку якої припадає майже 40% ринку каботажних перевезень регіону та чий загальний торговий сектор значною мірою залежить від "водної економіки".

Новий кабінет міністрів у Римі, схоже, дуже серйозно ставиться до цих загроз. На додаток до чітких заяв Китаю з боку міністра підприємств Адольфо Урсо, Кросетто визнав безпосередню загрозу з боку Москви, але назвав саме Пекін найбільшою проблемою для Заходу в довгостроковій перспективі. У поєднанні з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю та проблемами, спричиненими змінами клімату, ми отримуємо багатогранний комплекс викликів, які може розв'язати лише цілісний підхід, що ґрунтується на концепції гуманітарної безпеки. У військовому відношенні такий підхід потребує тісної співпраці всередині НАТО та за її межами у формі об'єднання зусиль з партнерами у таких стратегічних регіонах, як Північна Африка та Сахель, а також часті консультації та спільні навчання з регіональними союзниками. Однак, щоб бути ефективними, ці зусилля повинні йти в комплексі з політичною взаємодією та соціально-економічною співпрацею, спрямованою на усунення місцевих проблем відповідно до основної концепції проєктування стабільності.

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На цьому тлі Італія, ймовірно, зіткнеться з різницею сприйняття загроз та стратегічних культур у НАТО та Європейському Союзі, що може ускладнити чи уповільнити координацію з деякими союзниками. Це стосується не лише очевидних відмінностей із країнами Балтії чи Східної Європи з погляду геостратегічних пріоритетів. Відносини із сусідньою Францією, наприклад, також проблематичні, хоча вони значно покращилися після Квіринальського договору 2021 року. Хоча Рим і Париж мають спільні інтереси та погляди з таких важливих питань, як боротьба з тероризмом та контроль міграції в Сахелі, а також енергетичні ресурси у Східному Середземномор'ї, два сусіди часто розходяться у поглядах на Лівію та останнім часом на поводження з мігрантами, що прибувають через Центральне Середземномор'я. Конкуренція з'явилася і в деяких економічних секторах, включаючи оборонний та аерокосмічний ринок, попри недавні обіцянки двох країн зміцнити двосторонню оборонну співпрацю у межах стратегічної автономії ЄС. З одного боку, цей можливий "стратегічний дисонанс" має стимулювати подальший політичний діалог між Римом та регіональними союзниками для кращого узгодження відповідних порядків денного, зокрема через спеціальні робочі групи. З іншого боку, варто активізувати військову дипломатію з країнами-партнерами на ключових географічних театрах відповідно до принципів та цілей Європейського Союзу та НАТО. Теперішня дипломатична участь Італії в Нігері та Сахелі — багатообіцяльний приклад щодо цього.

Проблеми

З оперативного погляду, реалізація такої проактивної та напористішої позиції вимагає не лише набуття значного експедиційного та міждоменного бойового потенціалу, а й розвитку високопрофесійних збройних сил, здатних проводити складні операції в єдиному високому темпі із союзниками та партнерами. Як зазначив начальник Генерального штабу Італії адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інвестиції в людський ресурс та пріоритетне навчання необхідні для будь-яких військових сил, оскільки без них "польові технології є неефективними". Планування оборони передбачає складне балансування між готовністю, інвестиціями та чисельністю збройних сил — те, що Кетлін Гікс називає "неминучим залізним трикутником хворобливих компромісів". Пошук такої рівноваги був головною проблемою для багатьох європейських країн, включаючи Італію, особливо десятиліття, що характеризується згортанням оборонних бюджетів.

Досі зусилля Італії щодо модернізації стримувалися незбалансованим розподілом коштів між різними сегментами збройних сил. Відповідно до давньої традиції, цього року витрати на персонал займуть близько 60% бюджету оборони — другий показник у НАТО після Португалії — тоді як лише 11% підуть на експлуатацію та технічне обслуговування. Для порівняння, основні союзники, такі як Франція, Німеччина та Великобританія, проводять набагато збалансованішу політику витрат: Париж та Берлін виділяють на персонал близько 40%, а Лондон — лише 31%. Збалансованіший бюджет означає додаткові ресурси, доступні для ключових видів діяльності, таких як підготовка, навчання, випробування зброї та технічне обслуговування обладнання, що забезпечить прямі вигоди щодо навичок, мотивації та готовності збройних сил. Міністерство оборони визнало необхідність розв'язання цієї проблеми, зокрема шляхом підвищення економічної ефективності, стандартизації програм закупівлі зброї та скорочення персоналу.

[ + – ] Донедавна зусилля Італії щодо модернізації стримувалися незбалансованим розподілом коштів між різними сегментами збройних сил

Високі витрати на персонал частково пов'язані з повільною зміною поколінь у збройних силах. Наприклад, у 2020 році середній вік в італійській армії становив 38 років, а у ВПС — 44 роки. Для порівняння, у збройних силах Великобританії середній вік становить 31 рік, а у збройних силах Франції та Бундесверу — 33 роки. Оскільки ймовірність виникнення викликів високої інтенсивності зростає, омолодження збройних сил має стати пріоритетом для італійських фахівців із оборонного та політичного планування.

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У разі Італії проблеми, пов'язані зі старінням населення, посилюються старою професійною моделлю, яка, віддаючи перевагу постійним контрактам, обмежує приплив молодих кадрів та ротацію професіоналів, одночасно підвищуючи зарплати. Після багаторічних політичних дискусій уряд Драгі ухвалив закон 119, який продовжує на 10 років термін реалізації так званої "реформи професійної моделі". Це дає Мелоні золоту можливість провести довгоочікувані реформи, даючи рік для написання необхідних указів. У недавньому інтерв'ю Кросетто підтвердив свій намір омолодити армію та переглянути кар'єрну систему, покращивши механізми та стимули для реінтеграції звільнених у запас військовослужбовців на цивільну роботу. Міністр також натякнув на використання положень Закону № 119 для набору до 10 тисяч новобранців, хоч і здебільшого на небойові посади.

Крім того, що новий уряд прагне залучити молодші сили, він також переглядає ціль створення армії чисельністю 150 тисяч чоловік у світлі обстановки, що змінилася, у сфері безпеки та нестачі особового складу в деяких родах військ, особливо у військово-морському флоті. Нині у ВМС Італії служать 29 465 осіб. Це свідчить про зростання розриву з такими країнами, як Франція (35 тисяч), Великобританія (34 тисячі) та Туреччина (45 тисяч). На парламентських слуханнях у березні минулого року начальник штабу ВМС адмірал Енріко Кредентіно попередив, що Анкара незабаром розгорне найбільший флот у Середземномор'ї, тоді як прибережні країни на кшталт Єгипту та Алжиру швидко розширюють свої ВМС та оснащують їх передовими наземними засобами завдання. Враховуючи стратегічне значення Середземномор'я, прагнення Риму посилити свій вплив на цьому спірному театрі неминуче пов'язане з наявністю потужного військово-морського флоту. Проте нестача кадрів і кораблів (в ідеалі флоту необхідно 65 одиниць порівняно з нинішніми 57) поряд із пробілами в таких ключових областях, як протичовнова війна та ракети наземного базування, кидають тінь на майбутнє військово-морських сил Італії.

Що далі?

На щастя, розв'язуючи завдання, що стоять перед ним, Рим вже розробив хороші орієнтири у своїй "Білій книзі міжнародної безпеки і оборони" 2015 року. Цей документ, представлений тодішньою міністеркою оборони Робертою Пінотті, задуманий як стратегічний план реструктуризації та модернізації збройних сил відповідно до мінливого середовища безпеки. Через сім років багато з його рекомендацій, як і раніше, актуальні. Вони включають впровадження простішого та ефективнішого процесу рекрутингу, заснованого на покращенні кар'єрних перспектив та міжнародного досвіду, а також раціоналізацію кадрового сегменту шляхом поступового переходу від постійних контрактів до рівномірного розподілу середньо- та короткострокових. У пропозиції також рекомендується використовувати вже наявні схеми повторного працевлаштування та державно-приватні партнерства для сприяння реінтеграції військовослужбовців у цивільний ринок праці. Ці кроки, зі свого боку, сприятимуть збалансованішому розподілу коштів між персоналом, підтримкою боєздатності армії та операціями.

З огляду на боротьбу за залучення молоді та поповнення старіючих сил — проблему, що виникає і в інших західних країнах, включаючи Великобританію та США, — інвестиції у безпілотні системи і такі технології виходять на передній план. Наприклад, нещодавно Управління озброєнь ВМС Італії схвалило проєкт дослідження з розробки безпілотного авіаносця. Проте технології — не панацея, і якщо використати їх на шкоду кадровій політиці, це може навіть зашкодити спільній військовій ефективності. Справді, постійна підготовка та навчання не менш важливі, оскільки світ рухається до складнішої оперативної обстановки, яка потребує високого рівня оперативної сумісності, готовності та обміну інформацією між союзниками.

[ + – ] У багатьох країнах Західної Європи напад Росії на Україну, схоже, відродив суспільний та політичний інтерес до оборони після багатьох років апатії

Це означає, що, окрім інших реформ, Італія має приділяти пріоритетну увагу підвищенню обізнаності громадян щодо ролі та значення збройних сил. У багатьох країнах Західної Європи напад Росії на Україну, схоже, відродив суспільний та політичний інтерес до оборони після багатьох років апатії. Проте травматичний авторитарний досвід Італії, як і деяких інших країн, ускладнив публічне обговорення питань оборони та розвиток професійних та академічних знань у цій сфері. Тому уряд має скористатися нинішньою безпековою кризою в Європі, щоб подолати суспільне табу на питання безпеки і сформувати сильнішу культуру оборони.

Генерал Стефано Конт нещодавно запропонував запровадити спеціальні освітні ініціативи у школах та університетах, які спонукали б нові покоління вивчати історію та роль збройних сил в італійському суспільстві. Інші ідеї включають розширення числа академічних програм, орієнтованих на оборону та національну безпеку, поряд зі спеціалізованими можливостями кар'єрного чи професійного зростання, організованих спільно оборонним та промисловим секторами. Крім того, чіткіша та послідовніша інституційна комунікація з боку збройних сил могла б також покращити розуміння громадянами того, що і навіщо вони роблять. Тісніша взаємодія між військовими та промисловістю, науковими колами та цивільним суспільством може стимулювати відвертіші дискусії з питань оборони та покращити стосунки між цивільними та військовими. Це, зі свого боку, сприятиме зусиллям Італії щодо створення збройних сил, здатних зробити внесок в ефектинішу зовнішню політику та безпекову політику.

Про автора

Федеріко Борсарі — член професійної програми NATO-2030 Global Fellow та науковим співробітником Leonardo Fellow у Центрі аналізу європейської політики у Вашингтоні, де він займається питаннями італійської політики безпеки та оборони, трансатлантичних відносин та впливу безпілотних технологій на ведення війни. Раніше він працював у Європейській раді з міжнародних відносин та Італійському інституті міжнародних політичних досліджень.

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