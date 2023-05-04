РФ у стані відчаю може переступити "червону межу" щодо запасу ракет, — Гуменюк

На бойовому чергуванні в Чорному морі окупанти тримають два надводні ракетоносії і в будь-який момент можуть розпочати атаку, зазначили в Силах оборони півдня.

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Російські окупанти можуть у відчаї переступити "червону межу" запасу ракет і масово обстріляти територію України. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 4 травня.

За її словами, хоч кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі значно скоротилася, загроза ударів все ще залишається дуже високою. Тобто найближчим часом існує ймовірність застосування стратегічного запасу.

Станом на четвер, на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються два російські надводні ракетоносії, загальний залп яких до 16 ракет.

"16 високоточних ракет можуть бути застосовані по Україні. Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити ту червону межу, за якою починається стратегічний запас ракет, який не варто чіпати", — йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ 4 травня: що кажуть у Повітряних силах

У ніч на четвер російські окупанти випустили по Україні понад два десятки дронів-камікадзе, але українським захисникам вдалося знищити більшу частину з них.

"Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131". Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БПЛА", — йдеться в повідомленні.

У ніч на четвер російські окупанти випустили по Україні понад два десятки дронів-камікадзе

Запускали їх із Брянської області, а також із району Азовського моря. Для захисту українців використовували авіацію, зенітно-ракетні комплекси, а також мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, 4 травня в ЗСУ розповіли, чи могли ЗС РФ застосувати балістичні ракети під час нічного обстрілу України. Юрій Ігнат зазначає, що потрібно більше часу, щоб встановити точні дані.