Мобілізація в Україні: що загрожує тим, хто незаконно виїхав із країни

За словами юриста Владислава Юрчака, у разі якщо виїзд за кордон був законним, але військовозобов'язаний не повернувся у встановлений строк, покарання не передбачене.

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В Україні триває загальна мобілізація через війну з Російською Федерацією. Під час дії воєнного стану виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон обмежений. Юрист Владислав Юрчак розповів "24 каналу", яке покарання загрожує українцям, які незаконно перетнули кордон.

За його словами, велике значення має те, як саме військовозобов'язаний виїхав за межі України.

У випадку коли чоловік призовного віку залишив країну поза межами прикордонного контролю, то:

передбачена адміністративна відповідальність за перетин або спробу перетину кордону в будь-який спосіб поза пунктами пропуску, або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа або документів, які містять неправдиві відомості про особу, або без дозволу відповідних органів влади;

це тягне за собою штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб із конфіскацією знарядь і засобів скоєння правопорушення.

Якщо військовозобов'язаний виїхав за кордон на підставі підробленого документа, то в такому разі його дії додатково кваліфікуватимуться:

як підробка документа — загрожує до 17 тисяч гривень чи обмеження волі до 3 років;

або як використання завідомо підробленого документа — до 850 гривень, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до двох років.

Також Юрчак зазначив, що були деякі українці, які виїхали за кордон як волонтери чи представники творчих професій.

"У разі, якщо людина перетнула кордон як волонтер, водій, спортсмен, артист і так далі, то в разі її неповернення в Україну у відведений час немає жодної відповідальності за такі дії. Саме відсутність відповідної відповідальності викликає необхідність реагування з боку держави", — сказав він.

Нагадаємо, Владислав Юрчак також розповів, що студенти, аспіранти й докторанти мають відстрочку від мобілізації в Україні та можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням.

2 червня адвокат Роман Сімутін розповів, як правильно з'явитися до Територіального центру комплектації, пройти військово-лікарську комісію та подати документи на відстрочку від мобілізації.