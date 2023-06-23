Виборчком утік через обстріли: у російському Шебекіно скасували місцеві вибори, — ЗМІ

За інформацією голови виборчого комітету області, через обстріли майже всі виборці та члени виборчих комісій покинули Шебекфнський округ. Дату виборів назвуть, коли обставини в області нормалізуються.

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У Бєлгородській області скасовують місцеві вибори через те, що жителі цієї прикордонної з Україною території РФ роз'їхалися. Про це в п'ятницю, 23 червня повідомляє місцеве видання "Белпресса"

Зазначається, що через масову евакуацію населення обласна бєлгородська комісія скасувала вибори до ради депутатів Шебекінського округу.

За словами голови виборчого комітету Бєлгородської області Ігоря Лазарєва, Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому провести вересневі вибори у 2023 році немає можливості.

Так само було сказано, що дату виборів буде названо лише тоді, коли обставини в області нормалізується.

Зараз там діє режим "середнього рівня реагування". І хоча за законами РФ вибори скасувати можна лише за режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або воєнного стану, ЦВК РФ погодилася на скасування виборів у Шебекіно.

За інформацією російського Telegram-каналу "7x7 — Горизонтальна Росія", з тих самих причин скасували вибори в земські збори Журавлівського сільського поселення Бєлгородського району.

Ситуація в Шебекіно Бєлгородської області

Нагадаємо, що в ніч на 31 травня Шебекіно зазнало массованого обстрілу. Місцева влада звинуватила у всьому ЗСУ. Відтоді обстріли міста в Бєлгородській області відбувалися регулярно.

7 червня в промисловій зоні міста Шебекіно Бєлгородської області Росії виникла сильна пожежа після обстрілу. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, по населеному пункту випустили 60 снарядів із РСЗВ "Град". Більша частина з них припала на промзону.

За інформацією голови міського округу Володимира Жданова від 19 червня, із Шебекіно втекли 87 чиновників. У Росії припустили, що причинами втечі могли стати складні умови або зруйноване житло.