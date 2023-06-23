Над цим працюють: у Пентагоні розповіли, коли Україна отримає високоточні ракети (фото, відео)

Представник Міноборони США Лаура Купер запевнила, що українські військові отримають необхідні їм високоточні ракети GLSDB. Однак точна дата передачі зброї залежить від того, як швидко впораються із завданнями її виробники.

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Українські військові отримають високоточні ракети GLSDB не раніше осені 2023 року. Такі терміни озвучила представниця Пентагону Лаура Купер, виступаючи перед конгресменами в п'ятницю, 23 червня.

Купер запитали про те, чи можуть США дозволити собі передати Збройним силам України високоточні ракети GLSDB.

"США використовують будь-яку можливість, щоб задовольнити потреби української армії. Затримки пов'язані з розробкою і виробництвом цієї зброї, через що строки передачі цих ракет переносяться", — пояснила представниця Пентагону.

Вона додала, що далекобійні ракети Пентагон зможе передати Україні не раніше, ніж восени 2023 року, і запевнила, що над цим питанням уже працюють й інші учасники угоди.

Що собою являють ракети GLSDB і навіщо вони потрібні Україні

Це по суті бомба малого діаметра наземного базування. Ці малогабаритні високоточні снаряди створені компанією Boeing спільно з компанією SAAB.

GLSDB поєднує в собі планерну авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Боєприпас може вражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему. Бомба має крила, які розкриваються після пуску, що суттєво збільшує дальність ураження.

Вартість GLSDB становить близько 40 тисяч доларів США.

Вона підходить до ракетних систем M270 і HIMARS, які українським військовим уже передали країни-союзниці.

Так виглядає малогабаритний високоточний снаряд GLSDB

Нагадаємо, 19 липня голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, після яких свят в Україну прилетять F-16. З огляду на те, що до прибуття винищувачів потрібно навчити не тільки пілотів, а й персонал що обслуговує, а також підготувати всю інфраструктуру, F-16 стануть на озброєння України не раніше січня 2024 року.

На початку червня ЗМІ також писали про те, що Бельгія передасть ЗСУ пакет військової допомоги на 32 млн євро. За інформацією Міністерства оборони країни, до пакета зокрема увійдуть боєприпаси калібру 105 мм. За рік повномасштабного вторгнення РФ Бельгія надала Україні допомоги на суму понад 306 млн євро.